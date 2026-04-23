Despiadada agresión en un colegio de Bogotá: niña lanzó a su compañera al piso mientras le propinaba fuertes puños

El hecho que ocurrió en el Colegio Nueva Zelandia de Suba ya fue atendido por las autoridades correspondientes que trabajan por evitar nuevos casos de violencia escolar - crédito @SaavedraMDavid / X

El concejal de Bogotá David Saavedra denunció en la tarde del 22 de abril de 2026 un nuevo caso de agresión escolar ocurrido en el colegio Nueva Zelandia de Suba. En el video que compartió en redes sociales, se observa cómo una estudiante fue atacada físicamente por otra compañera en el interior de un aula, mientras varios alumnos presenciaron el hecho sin intervenir.

En las imágenes se ve cómo una de las niñas toma a su compañera del cabello, la lanza al piso y le propina varios golpes en la cabeza, hasta que finalmente otra estudiante interviene para detener la agresión.

En su denuncia realizada a través de X, el cabildante pidió intervención de la Secretaría de Educación de Bogotá para garantizar que los colegios sean entornos seguros para los menores de edad, por lo que la líder de la entidad le respondió asegurando que ya se están adelantando las acciones correspondientes en el entorno escolar.

“La Secretaría de Educación adelanta estrategias como la Política de Entornos Escolares Inspiradores, pero el desafío sigue siendo inmenso para enfrentar los 18 casos de matoneo que en promedio se registran a diario en Bogotá”, escribió Saavedra.

Además, el funcionario hizo un llamado a la secretaria de Educación, Julia Rubiano, para que actúe en el restablecimiento de los derechos de la estudiante afectada, asegurando que el Concejo de Bogotá hará seguimiento a la situación.

Hay preocupación entre los padres y cuidadores por la cantidad de casos de bullying registrados recientemente - crédito @SaavedraMDavid / X

Como respuesta, la secretaria de Educación, Julia Rubiano, no solo rechazó el caso, sino que dio a conocer que se activaron las rutas de responsabilidad penal adolescente y anunció que se continúa trabajando para evitar nuevas situaciones de este tipo en los diferentes planteles educativos que se ubican en la ciudad.

“Actuamos de inmediato una vez conocida la denuncia: acompañamos a la familia de la estudiante en su decisión de cambio de entorno escolar y adelantamos un proceso con las familias de las estudiantes involucradas para establecer compromisos de respeto y convivencia”, explicó en su cuenta de X.

Las autoridades correspondientes tomaron las respectivas acciones en el caso y anunciaron trabajos en todos los colegios - crédito @julrubiano / X

Incremento de la violencia escolar en Bogotá

La violencia escolar en la capital del país aumentó un 51%, pasando de 3.830 casos en 2024 a 5.802 en 2025. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Engativá y Kennedy, de acuerdo con los reportes del Concejo de Bogotá.

Ante este panorama, el concejal Marco Acosta, junto con Saavedra, mostró su preocupación por la seguridad en los colegios, reiterando la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del bullying.

Las cifras presentadas en febrero demuestran que el fenómeno no solo involucra agresiones físicas, sino también episodios de violencia psicológica, sexual y consumo de sustancias psicoactivas.

Para el tercer periodo de 2025, en materia de salud mental, las conductas suicidas se ubicaron entre las principales preocupaciones, pues los casos registrados están asociados a factores como el consumo de sustancias, violencia intrafamiliar y pérdidas afectivas.

Las imágenes desataron rechazo en el país, pues muestran como una de las menores somete a la otra en varias oportunidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, el concejal Julián Sastoque presentó cifras clasificadas por tipo de violencia, en las que se observaron los siguientes incrementos: violencia sexual aumentó de 7.526 a 8.922 alertas (18,5%), violencia física de 6.993 a 9.637 (37%) y violencia psicológica de 5.553 a 7.138 (28,5%).

Además, se reportó un incremento preocupante en delitos como el uso de armas blancas y de fuego, así como en alertas por reclutamiento y trata de personas, que se elevaron en 256% y 386% respectivamente, conforme al Observatorio de Convivencia Escolar.

En el ámbito del consumo de sustancias psicoactivas, las alertas pasaron de 4.737 en 2024 a 7.333 en 2025, con un aumento significativo en casos relacionados con cocaína y tusi: de 76 reportes en 2024 a 662 en 2025, lo que equivale a un incremento del 771%.

El concejal Sastoque advirtió que en este contexto resulta imposible desarrollar procesos pedagógicos y sociales sanos. Por ello, exigió a la Administración Distrital reforzar el acompañamiento de orientadores escolares y tomar medidas urgentes para proteger la salud mental y la integridad de los estudiantes en los entornos educativos.