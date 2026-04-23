Colombia

Fiscalía llamó a Angie Rodríguez para que amplíe su denuncia sobre presuntas extorsiones en el Gobierno

La directora del Fondo de Adaptación deberá relatar detalladamente sobre los señalamientos de intimidación y presiones por parte de funcionarios del Gobierno, entre ellos, Carlos Carrillo y Juliana Guerrero

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La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación citó a Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación, para que amplíe la denuncia que realizó sobre presuntas irregularidades y extorsión en el ámbito institucional del Estado.

El procedimiento fue encomendado específicamente a fiscales del Gaula, adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, según información revelada por Caracol Radio.

A Rodríguez se le solicitó que, mediante una declaración ampliada, relate otros episodios en los que habría sido víctima de hechos similares, expandiendo así el alcance de la indagación que quedó a cargo de una fiscal designada.

La denuncia original fue presentada el miércoles 22 de abril de 2026, a través del portal del ente acusatorio, un dato que distingue esta cobertura y marca la cronología precisa del caso.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) sostuvo ante la Fiscalía que enfrenta presuntas amenazas y presiones provenientes de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al igual que Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior; y una persona privada de la libertad.

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