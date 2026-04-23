Colombia

Avianca admitió error por impedir el embarque de una viajera y su perro en el aeropuerto El Dorado: esto dijo la aerolínea

El incidente obligó a la pasajera a adquirir un nuevo tiquete por su cuenta y expuso irregularidades en la verificación de requisitos, según comunicó la compañía al iniciar una investigación y ofrecer una disculpa pública

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El incidente dejó varada a Sylvia Alvarez en Bogotá y la obligó a incurrir en gastos adicionales superiores a USD 1.200 para reprogramar su viaje - crédito Captura video sylviadaniella/IG
El incidente dejó varada a Sylvia Alvarez en Bogotá y la obligó a incurrir en gastos adicionales superiores a USD 1.200 para reprogramar su viaje - crédito Captura video sylviadaniella/IG

La experiencia de Sylvia Alvarez y su perro Max en el aeropuerto El Dorado de Bogotá se transformó en una larga odisea.

La pasajera venezolana denunció que, pese a contar con todos los documentos exigidos para su mascota, la aerolínea Avianca le impidió continuar su trayecto hacia Estados Unidos, dejándola varada junto a su animal de compañía durante más de nueve horas.

La afectada relató que la situación se desencadenó tras un control en Bogotá, donde una funcionaria de la compañía le negó el embarque por la supuesta falta de una “prueba serológica de rabia”.

Según la denunciante, ese requisito no le fue pedido ni por veterinarios ni autoridades oficiales en Venezuela, ni siquiera por el personal de la aerolínea en el aeropuerto de Maiquetía.

Este video muestra a una mujer y su perro en un aeropuerto, documentando una experiencia de viaje. La mujer exhibe signos de angustia mientras interactúa en los mostradores de check-in. Se observan empleados aeroportuarios y equipaje. Textos superpuestos refieren a dificultades con los documentos del perro, llamado Max, a pesar de que la mujer menciona tener toda la documentación requerida, incluyendo vacunas. El perro, de pelaje gris y blanco, aparece con correa y, posteriormente, dentro de una jaula transportadora de metal. Se trata de una cobertura de experiencia personal.

Por su parte, la aerolínea se comunicó con Infobae Colombia y reconoció: “En el Aeropuerto de Caracas se presentó una inconsistencia por parte de nuestro personal en la validación de los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino”.

Avianca admitió que “la documentación requerida para el ingreso de la mascota no estaba completa”, señalando que el protocolo de verificación debió alertar esta situación antes del embarque.

Desde la empresa ofrecieron disculpas y aseguraron: “Mantenemos contacto directo con la pasajera para brindar el acompañamiento necesario y otorgar una compensación conforme a nuestras políticas”.

La compañía agregó que adelanta una investigación interna para tomar correctivos y evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir. Finalmente, recordaron a todos los viajeros la importancia de verificar y cumplir con los requisitos migratorios y sanitarios de cada país para garantizar un viaje sin contratiempos.

Avianca había validado previamente toda la documentación de viaje de mascotas presentada por Sylvia Alvarez y su perro en Caracas, según la afectada - crédito Europa Press/Captura video
Avianca había validado previamente toda la documentación de viaje de mascotas presentada por Sylvia Alvarez y su perro en Caracas, según la afectada - crédito Europa Press/Captura video

Detalles del incidente en el aeropuerto El Dorado

En su testimonio recogido en redes sociales, Alvarez expresó: “La misma aerolínea que me deja embarcar en Caracas y me dice que todo está bien, me dejó varada en Colombia”. Agregó que pasó horas sin recibir respuesta ni solución, y que finalmente se vio obligada a comprar un nuevo pasaje por más de 1.000 dólares para poder continuar su viaje.

La pasajera explicó que en Caracas, antes de abordar, los documentos de Max fueron revisados minuciosamente por Avianca. “La misma aerolínea, Avianca, revisa todos los documentos de Max uno por uno y me dicen que todo está perfecto, puedes viajar. Y nos dejaron abordar”, narró la usuaria al describir el proceso previo a su llegada a Colombia.

En su video de Instagram, Alvarez resumió el desenlace: “Después de meses planificando este viaje con mi perro, todo se cayó en el aeropuerto de Bogotá. Así que si viajas con tu mascota, necesitas ver esto”.

Para quienes se preguntan por qué Sylvia Alvarez no pudo abordar su vuelo hacia Estados Unidos con su perro desde Bogotá, la explicación recae en una diferencia de criterios entre el personal de Avianca en Venezuela y Colombia.

Avianca - aerolineas
Avianca impidió el abordaje alegando la falta de una prueba serológica de rabia, pese a no solicitar ese requisito durante el chequeo en Maiquetía - crédito Avianca

Aunque la viajera venezolana contaba con certificados, vacunas, microchip, desparasitación y el formulario del CDC estadounidense aprobado, en Bogotá se le exigió una prueba serológica de rabia que no había sido requerida anteriormente, lo que provocó la negativa de embarque y la situación viralizada.

La denunciante Sylvia Alvarez insistió en que acudió al Insai (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integra), el organismo oficial venezolano, para certificar los documentos de Max y cumplir con la normativa estadounidense en materia de ingreso de mascotas, incluyendo la vacuna antirrábica y demás requisitos sanitarios.

La falta de asistencia durante la larga espera en el aeropuerto alimentó las críticas en línea contra la compañía. “La peor experiencia que he tenido viajando La misma aerolínea que me deja embarcar en ccs y me dice Que todo está bien , me dejo varada en Colombia... Una situación injusta, horas sin respuesta ni solucion . me hicieron perder mi vuelo y me hicieron comprar un pasaje adicional de más de mil dólares”, lamentó Alvarez en su perfil.

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