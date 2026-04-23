Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol en vacaciones, aclaró si piensa salir de Colombia y pedir asilo por su proceso judicial: “Estoy listo”

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos), quien recibió una licencia no remunerada hasta el 21 de junio de 2026, se refirió a los supuestos rumores sobre su salida del país, en medio de los conflictos judiciales pendientes que tiene en su contra.

El funcionario, en declaraciones dadas a la periodista colombiana Darcy Quinn de La FM, desmintió dichas versiones, que apuntarían a un asilo en el exterior, por lo que aseguró que permanecerá en el país sudamericano para enfrentar sus procesos ante la justicia.

Así mismo, Roa confirmó que asistirá a una audiencia el 8 de mayo que se realizará en el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, en el que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por su presunta implicación en la violación de los topes de gastos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

“No me voy del país, amo mi país, aquí tengo mi familia y estoy listo para ir a mi audiencia el próximo 8 de mayo”, manifestó el presidente de Ecopetrol a la comunicadora.

Ricardo Roa negó que estuviera buscando asilo en Nicaragua, lugar donde se encuentra Carlos Ramón González como prófugo de la justicia - crédito Presidencia de Colombia/AFP

A su vez, expresó su desconocimiento ante la versión que apuntaba a un posible asilo en Nicaragua, donde también se encuentra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y que se encuentra prófugo de la justicia tras ser involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).

“Yo no me voy a bailar con Carlos Ramón González a Nicaragua. Ese no es mi caso”, señaló Ricardo Roa en su declaración a Darcy Quinn.

De igual manera, mencionó estar de vacaciones y tener previsto viajar con su pareja sentimental a destinos como México, Brasil, Estados Unidos y Honduras (destinos internacionales), así como a La Guajira y Bucaramanga (Colombia) por compromisos personales, respectivamente.

Durante su periodo de licencia, que está estipulado entre el 7 de abril y el 21 de junio de 2026, la presidencia encargada de la compañía estará en manos de Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del conglomerado enérgetico colombiano Ecopetrol, Ricardo Roa, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la compañía en Bogotá, Colombia, 4 de marzo, 2026. REUTERS/Luisa González

¿Por qué es investigado Ricardo Roa?

El presidente de Ecopetrol tiene dos investigaciones en su contra: violaciones a los topes de campaña de Gustavo Petro en 2022 y tráfico de influencias.

En el primer caso, se fundamenta en la compulsa de copias que el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió a la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2025.

Allí, la entidad electoral concluyó que el financiamiento de la campaña superó el tope permitido en más de 5.300 millones de pesos, cifra que incluye 3.700 millones de pesos correspondientes a gastos omitidos en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda, conforme a los documentos revisados por la entidad.

Consejo Nacional Electoral aceptó solicitud para aplazar audiencia del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa - crédito Colprensa

El CNE detalló que la campaña utilizó fuentes de financiación prohibidas. Entre ellas figuran ingresos de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO), aportes canalizados por la empresa Ingenial Media SAS para el pago de testigos electorales, contribuciones del sindicato de maestros Fecode, apoyos de la Unión Patriótica (UP) y contratos publicitarios con Caracol TV, según la resolución.

En cuanto al segundo cargo, la Fiscalía lo acusó de haber utilizado su cargo para, según la investigación, beneficiar intereses particulares dentro del grupo empresarial Ecopetrol.

El principal foco judicial se relaciona con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá por $1.800 millones, cifra que representa casi un 34% de descuento respecto a su valor estimado de $2.700 millones, así como por su intervención en la adjudicación de un proyecto de regasificación en La Guajira en beneficio de Gaxi SAS, propiedad de Juan Guillermo Mancera, quien fue vendedor del inmueble, según detalló la Fiscalía.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El expediente contiene registros de reuniones en las cuales se habrían impartido estas instrucciones, incluyendo una celebrada el 20 de agosto de 2004 -justo después de una sesión de la junta directiva de Hocol- y un almuerzo realizado en el restaurante Flora en Bogotá.

Esta será la tercera vez que la Fiscalía intentará formalizar la imputación de cargos contra Roa. El primer aplazamiento ocurrió el 12 de marzo a petición del mismo Roa, quien solicitó más tiempo para la preparación de su defensa. El segundo, el 8 de abril, fue resultado de la incomparecencia de su abogado, por lo que el organismo acusador ha insistido en que no habrá más dilaciones.