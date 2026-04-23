Mujer en estado crítico en una UCI en Medellín: le inyectaron por error un antiácido intravenoso en un hospital del departamento

Fachada del Hospital San Juan de Dios de Yarumal, donde se registró el evento adverso durante la atención de una paciente - crédito Hospital San Juan de Dios de Yarumal

Una mujer de 46 años permanece en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos en Medellín, luego de que, presuntamente por un error en la administración de medicamentos, recibiera un antiácido de uso oral por vía intravenosa en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal.

El caso ha generado preocupación en el sector salud y motivó la apertura de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

El incidente se registró en la noche del martes 22 de abril de 2026, cuando la paciente ingresó al centro asistencial por un cuadro de gastritis.

En medio de la atención, una practicante de enfermería, al parecer bajo delegación de funciones por parte de una auxiliar, habría administrado por error 10 centímetros cúbicos de un antiácido —identificado comercialmente como Milanta— directamente en el torrente sanguíneo, pese a que este tipo de medicamentos está indicado exclusivamente para uso oral.

Minutos después de la aplicación, la mujer presentó una reacción adversa severa que obligó a activar protocolos de emergencia. De acuerdo con reportes médicos citados por medios regionales, la paciente sufrió una embolia pulmonar, seguida de complicaciones respiratorias de alta gravedad.

Ante la situación, fue remitida de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, institución de mayor complejidad donde permanece bajo estricta vigilancia médica.

La administración intravenosa de un antiácido de uso oral habría provocado graves complicaciones médicas en la paciente, tras el error en el procedimiento - crédito Reuters

En un comunicado dirigido a la opinión pública el 22 de abril, el Hospital San Juan de Dios de Yarumal explicó que el hecho ocurrió durante un procedimiento asistencial en el que participaba personal en proceso de formación académica.

Según detalló la institución, se trató de un “evento adverso” que requirió atención médica inmediata, tras lo cual el equipo activó de manera oportuna los protocolos de seguridad del paciente, brindó el manejo inicial y coordinó el traslado de la mujer a un centro de mayor complejidad en Medellín, donde continúa recibiendo atención especializada.

En ese mismo pronunciamiento, el hospital manifestó que lamenta profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con la paciente y su familia, indicando que han contado con acompañamiento permanente desde el inicio de la situación.

Asimismo, señaló que se puso en marcha un proceso de revisión interna para esclarecer las circunstancias del caso, evaluar los procedimientos aplicados y fortalecer las acciones orientadas a la seguridad de los pacientes y al mejoramiento continuo de la atención.

Instalaciones del Hospital San Vicente Fundación, centro de mayor complejidad al que fue trasladada la paciente y donde permanece en estado crítico - crédito Hospital San Vicente Fundación

Como parte de las medidas preliminares, la practicante de enfermería involucrada fue apartada de sus funciones mientras avanza la investigación, y la auxiliar que habría delegado el procedimiento fue suspendida temporalmente.

Ambas podrían enfrentar acciones disciplinarias y, eventualmente, procesos legales dependiendo de los hallazgos.

Ambas podrían enfrentar acciones disciplinarias y, eventualmente, procesos legales dependiendo de los hallazgos.

Expertos en salud han advertido sobre los riesgos de este tipo de errores. La administración de medicamentos diseñados para el sistema digestivo directamente en la sangre puede desencadenar efectos potencialmente letales.

Entre ellos, la formación de embolias, reacciones tóxicas y afectaciones en órganos vitales como los pulmones, el cerebro y los riñones.

En ese sentido, el médico epidemiólogo Camilo Pérez, vinculado a la Universidad CES, explicó al medio El Colombiano que la gravedad del cuadro depende tanto de la sustancia como de la cantidad administrada.

Comunicado oficial emitido por el Hospital San Juan de Dios de Yarumal el 22 de abril, en el que reconoce el evento adverso y anuncia investigación interna - crédito Hospital San Juan de Dios de Yarumal

“Es un medicamento que en el estómago cumple su función, pero en el torrente sanguíneo puede generar complicaciones severas, incluso fatales”, señaló en declaraciones recogidas por la prensa local.

El caso recuerda un antecedente similar ocurrido en Antioquia en 2019, que terminó con un desenlace fatal. Una mujer de 61 años, identificada como Amanda de Jesús Duque Ramírez, falleció tras sufrir un paro cardiorespiratorio en el Hospital Marco Fidel Suárez, luego de la presunta administración equivocada de un medicamento.

Según se conoció entonces, la autopsia determinó que la causa directa del deceso fue la inyección intravenosa de 30 centímetros cúbicos de un antiácido de uso oral, lo que le provocó dos paros cardiorespiratorios antes de ser trasladada a un centro de mayor complejidad, donde finalmente murió.

El caso fue denunciado por sus familiares ante las autoridades, quienes señalaron que el procedimiento irregular habría sido cometido por personal en formación. Entre las pruebas clave figuró la jeringa utilizada, que fue conservada por el esposo de la víctima y permitió avanzar en la investigación.