Colombia

Plataforma del Ministerio de Ciencias colapsó durante el registro a Becas para el Cambio: aspirantes exigen respuestas

Las persistentes quejas sobre la imposibilidad de inscribirse pusieron en entredicho el cronograma y la transparencia del programa, el cual prioriza a profesionales de sectores vulnerables y regiones rezagadas del país

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Aspirantes denunciaron la caída prolongada del portal SIGP y reclamaron falta de respuesta por parte del Ministerio de Ciencias de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Aspirantes denunciaron la caída prolongada del portal SIGP y reclamaron falta de respuesta por parte del Ministerio de Ciencias de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El programa Becas para el Cambio, impulsado por el Ministerio de Ciencias de Colombia, fue presentado como una apuesta del Gobierno nacional para transformar el acceso a maestrías y doctorados, priorizando a profesionales de sectores vulnerables y regiones históricamente rezagadas.

Sin embargo, la jornada de cierre de la convocatoria, prevista para el jueves 23 de abril a las 4:00 p. m., estuvo marcada por denuncias de aspirantes que no lograron acceder al sitio web oficial para realizar su postulación, evidenciando fallas técnicas que generaron incertidumbre y frustración.

Denuncias ciudadanas: plataformas caídas y falta de respuesta

Una de las postulantes, que prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, relató a Infobae Colombia la dificultad experimentada para inscribirse: “La convocatoria iba hasta hoy, a las 4; hicieron una ampliación precisamente por lo mismo. La página desde ayer empezó a presentar molestias y no funciona, hoy definitivamente no carga. Todos están poniendo queja en redes, la página es del Ministerio de Ciencias, la resolución es la 0273 del 2026. No contestan redes sociales ni responden el teléfono”.

Según esta ciudadana, el proceso requería ingresar a la plataforma asignada —el Sigp— para subir los soportes y el proyecto. Empero, a pesar de intentarlo en distintos navegadores y dispositivos, no fue posible completar la inscripción: “La convocatoria es para cualquier profesional a nivel nacional, pero infortunadamente nos están violando el poder aplicar porque no funciona la plataforma. Lo he intentado en todos los navegadores y ninguno funciona. Todos están caídos”.

La jornada de cierre de la convocatoria estuvo marcada por fallas técnicas en la plataforma de inscripción, generando frustración e incertidumbre entre los aspirantes - crédito X
La jornada de cierre de la convocatoria estuvo marcada por fallas técnicas en la plataforma de inscripción, generando frustración e incertidumbre entre los aspirantes - crédito X

Quejas masivas en redes sociales

El caso no fue aislado. En X, decenas de usuarios reportaron la situación, exigiendo una solución o al menos una ampliación del plazo para poder culminar el proceso de inscripción. Entre los mensajes más recurrentes se leía: “La plataforma está caída hace más de 12 horas, ¿con qué garantías contamos para poder subir la propuesta dentro del plazo establecido?”, “SIGP CAÍDA!!! Desde hace 20 horas!!!”, y “¿Hay algún comunicado sobre la caída del SIGP para la inscripción a la convocatoria de becas para el cambio?”.

Otros aspirantes reclamaron: “@minciencias_co necesitamos información, la plataforma SIGP está totalmente caída, no deja ni terminar la inscripción, es una vergüenza que un país como este siga sin poder garantizar la entrada de todos sus ciudadanos a las oportunidades”, “La plataforma está caída y no hay respuesta por ningún canal oficial, lo mínimo que deben hacer con los ciudadanos es ampliar el plazo y arreglar la plataforma”.

“La plataforma SIGP no funciona; se están vulnerando los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia. Las convocatorias deben basarse en la igualdad de oportunidades, objetividad, imparcialidad y publicidad, garantizando el acceso a la información”.

Usuarios en redes sociales reportaron que la plataforma SIGP lleva más de 20 horas caída y solicitaron la ampliación del plazo de inscripción - crédito X
Usuarios en redes sociales reportaron que la plataforma SIGP lleva más de 20 horas caída y solicitaron la ampliación del plazo de inscripción - crédito X

Aspirantes manifestaron su preocupación por el esfuerzo invertido en la preparación de documentos y proyectos, solicitando claridad y equidad en el proceso: “Buenos días, la plataforma lleva más de 24 horas caída para la subida de documentos, solamente estamos pidiendo una respuesta, ya que por lo menos yo y sé que muchos estuvimos día y noche trasnochándonos y esforzándonos en nuestra propuesta, al menos queremos un proceso justo”.

Pronunciamiento oficial y expectativa de los aspirantes

Ante la avalancha de quejas, el Ministerio de Ciencias reconoció en X las dificultades técnicas: “Debido al alto volumen de solicitudes recibidos en las últimas horas, nuestra plataforma de postulación ha presentado intermitencias técnicas. Estamos trabajando”. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado definitivo que indique si habrá una prórroga adicional ni cómo se garantizará la igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

El cierre de la convocatoria se mantiene, en principio, para el jueves 23 de abril a las 4:00 p. m. Los resultados preliminares están programados para el 7 de julio y los resultados definitivos para el 24 de julio de 2026. Sin embargo, la falta de acceso a la plataforma ha puesto en duda el cumplimiento del cronograma y la transparencia del proceso.

El Ministerio de Ciencias reconoció problemas de intermitencia en la plataforma de postulación, pero hasta ahora no ha anunciado una prórroga oficial - crédito Ministerio de Ciencias/X
El Ministerio de Ciencias reconoció problemas de intermitencia en la plataforma de postulación, pero hasta ahora no ha anunciado una prórroga oficial - crédito Ministerio de Ciencias/X

¿Qué ofrece el programa Becas para el Cambio?

Las Becas para el Cambio están dirigidas a profesionales universitarios colombianos admitidos o en proceso de admisión a programas de maestría o doctorado, tanto en Colombia como en el exterior. El programa otorga apoyos económicos directos, no créditos, priorizando a profesionales de estratos 1, 2 y 3, mujeres, comunidades étnicas y regiones afectadas por la violencia.

El 60% de los cupos se asignan a mujeres, el 10% a comunidades afrocolombianas, raizales o palenqueras y el 5% a pueblos indígenas. Además, al menos el 30% de los recursos están destinados a regiones rezagadas como el Pacífico, Amazonía, Orinoquía y zonas Pdete y Zomac.

El objetivo es fortalecer el capital humano en ciencia, tecnología e innovación, garantizando el acceso a la educación superior de alto nivel sin que los beneficiarios adquieran deuda. El proceso de selección se basa en criterios de mérito, enfoque diferencial y prioridad regional.

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