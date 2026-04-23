Colombia

Adres negó millonaria deuda con clínicas y hospitales y pidió depuración contable a IPS: “No dan de baja viejas cuentas”

El director de la entidad aseguró que las cifras reportadas por el gremio hospitalario corresponden a cuentas antiguas o sin respaldo contable

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El director de la Adres, Félix León Martínez, afirmó que las cifras reportadas corresponden a cuentas antiguas, glosadas o sin respaldo contable que no han sido depuradas por algunas instituciones de salud - crédito Adres

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, respondió a un informe del gremio hospitalario que señala una presunta cartera pendiente por $612.000 millones con instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). El funcionario aseguró que la entidad no registra deudas y atribuyó la cifra a cuentas antiguas o sin respaldo contable.

En un pronunciamiento público y en un comunicado oficial, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud indicó que, por su naturaleza operativa, no acumula obligaciones vencidas con las IPS. Según explicó su director, las cifras divulgadas corresponden a registros que no han sido depurados en los estados financieros de algunas instituciones.

El señalamiento surge luego de que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) publicara un estudio en el que advierte sobre el crecimiento de la cartera hospitalaria y menciona a la Adres como uno de los actores con obligaciones pendientes.

Respuesta de la Adres

Félix León Martínez, director de la Adres confirmó que la inflación no se tomará para el ajuste de la UPC - crédito Colprensa
El pronunciamiento responde a un informe de la Achc que reportó una cartera total del sector salud de $25,7 billones con corte a diciembre de 2025 - crédito Colprensa

A través de un video, el director de la entidad afirmó que no existen deudas registradas en los estados financieros. “La Adres no tiene registradas en sus estados financieros deudas con IPS del país por la forma en que tramita los pagos y cuentas”, señaló.

En la misma intervención, explicó que actualmente solo hay cuentas en trámite relacionadas con accidentes de tránsito sin Soat, cuyo monto no alcanza la décima parte del valor mencionado por el gremio hospitalario.

Además, indicó que la permanencia de esas cifras en los balances de algunas instituciones responde a prácticas contables inadecuadas. “Lo que sucede es que muchas instituciones hospitalarias, tanto públicas como privadas, no dan de baja viejas cuentas que o están vencidas o han sido glosadas con la esperanza de recuperarlas más adelante”, afirmó el funcionario.

Asimismo, agregó que dichas cuentas deben ser eliminadas conforme a las normas contables vigentes. “Esas deudas que no tienen respaldo real ni aprobación por parte de la Adres deben ser castigadas en los estados financieros”, indicó.

En el comunicado oficial, la entidad hizo un llamado a las IPS para que ajusten sus registros contables. Según el documento, la depuración de estas cuentas evitaría la presentación de activos que no reflejan la realidad financiera. Además, informó que mantiene disponibles extractos mensuales y análisis detallados de cuentas rechazadas para facilitar la conciliación.

Lo que reveló el informe del gremio de hospitales y clínicas

La Asociación de Pacientes de Alto Costo denuncia vulneración del derecho a la salud en EPS intervenidas por el Estado colombiano - crédito Colprensa
El estudio del gremio evidenció un aumento en la deuda vencida, que pasó del 56% al 58% durante el segundo semestre del año - crédito Colprensa

El pronunciamiento se produce en el contexto del más reciente estudio de cartera hospitalaria elaborado por la Achc, que analiza la situación financiera del sector salud con corte a diciembre de 2025. El informe reporta que la cartera total alcanzó los $25,7 billones, lo que representa un incremento de $1,7 billones frente a junio del mismo año.

El documento, basado en información de 232 instituciones, también evidencia un aumento en la proporción de deuda vencida. Según el análisis, la cartera en mora pasó del 56% al 58%, lo que equivale a un crecimiento superior a $1,4 billones en obligaciones impagas durante el segundo semestre de 2025.

De acuerdo con el estudio, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo concentran el 50% de la deuda total, con cerca de $12,9 billones. En segundo lugar se ubican las EPS del régimen subsidiado, con el 27,6% de la cartera, equivalente a aproximadamente $7,1 billones.

El informe también identifica otros actores dentro de la composición de la deuda, entre ellos el Estado —que incluye a la Adres— con el 7,3% del total, así como aseguradoras, planes complementarios y administradoras de riesgos laborales.

Impacto en las instituciones de salud

El incremento de las cuentas por cobrar afecta la liquidez de hospitales y clínicas, dificultando el pago de nómina, proveedores e inversión en tecnología - crédito Imagen ilustrativa Infobae
El incremento de las cuentas por cobrar afecta la liquidez de hospitales y clínicas, dificultando el pago de nómina, proveedores e inversión en tecnología - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Achc advierte que el aumento de la cartera tiene efectos directos en la operación de hospitales y clínicas. Según el documento, cerca del 50% de los activos de las IPS está representado en cuentas por cobrar, lo que limita su liquidez y afecta el cumplimiento de obligaciones.

El director general del gremio, Juan Carlos Giraldo Valencia, señaló: “Las cifras que revela el estudio de cartera número 55 son un fiel reflejo de la profunda falta de liquidez con la que están teniendo que operar las instituciones prestadoras de servicios de salud”.

El representante también indicó que el sector ha solicitado medidas para mejorar la situación financiera, entre ellas mecanismos de capitalización, incremento del giro directo y la creación de instrumentos de respaldo económico.

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