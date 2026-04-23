Adolescente fue engañada con oferta laboral: la obligaron a grabar contenido explícito y tener relaciones con hombres mayores

Los criminales no aceptaron cargos durante la audiencia realizada por el ente judicial, que investiga el caso relacionado con la presunta captación y explotación sexual de una adolescente - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos criminales, identificados como Wilmer Rafael Torres Torres y Stefhanny Michel Amarillo Viviesca, por presuntamente contactar y engañar a una adolescente de 17 años con fines de explotación sexual en Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo con el boletín oficial emitido el jueves 23 de abril de 2026, la pareja habría contactado a la menor bajo la promesa de una oferta laboral para acogerla en un inmueble, donde fue inducida a grabar videos y realizar transmisiones en vivo con contenido sexual explícito, que luego era comercializado a través de plataformas virtuales.

La investigación indicó que los procesados asumían toda la logística, desde la creación de cuentas en plataformas de contenido sexual hasta la producción y venta de material audiovisual, facilitando los medios tecnológicos necesarios. Además, coordinaban encuentros sexuales con hombres mayores a cambio de dinero y se encargaban de la gestión de los pagos.

Incluso, el fiscal del caso explicó que la joven recibía como retribución alimentación, hospedaje, artículos de aseo y un pequeño porcentaje de los pagos obtenidos por las actividades sexuales.

La menor de edad fue inducida a grabar videos y realizar trasmisiones en vivo - crédito Fiscalía General de la Nación

Así fue el rescate de la víctima

El reporte oficial del ente judicial indica que en marzo de 2026, la adolescente fue recuperada durante un operativo conjunto de la Policía Nacional y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para el restablecimiento de sus derechos.

Durante el procedimiento, a Torres Torres se le encontraron sustancias ilícitas, motivo por el que las autoridades decidieron que también sería imputado por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Asimismo, se dio a conocer que la pareja fue presentada ante un juez penal de control de garantías e imputada por trata de personas y pornografía con menor de 18 años. Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía reiteró que los implicados cumplían roles determinantes para la explotación sexual de la víctima y otras jóvenes vinculadas a estas actividades.

Los criminales engañaron a su víctima para someterla a explotación sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Casos de explotación de menores siguen creciendo en Colombia

Hay alerta en el territorio nacional porque al menos 22.697 menores de edad fueron víctimas de explotación sexual comercial en Colombia entre enero de 2015 y diciembre de 2025, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), lo que significa que cada día, en la última década, al menos cinco menores sufrieron este delito.

De acuerdo con la información del Dane, cerca del 48% de los casos se concentran en cinco ciudades principales: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena e Ibagué. A nivel departamental, Bogotá registra la cifra más alta, con 5.609 víctimas, seguida de Antioquia con 4.553 y Valle del Cauca con 1.874.

El 81,84% de los casos corresponde a niñas y adolescentes mujeres (18.577), con una alta concentración entre los 14 y 17 años. Sin embargo, el informe también advierte que existe un número significativo de afectadas menores de 13 años. En el caso del género masculino, se identificaron 3.432 niños víctimas, en el mismo rango de edad de 14 a 17 años, mientras que en 688 reportes no se especificó el sexo.

Las autoridades trabajan por evitar que más menores se vean afectados por este delito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que el delito más frecuente entre los registrados por el Dane es la producción y distribución de material de abuso sexual de menores, con más de 12.000 casos en 10 años. Otros delitos directamente asociados incluyen la demanda de explotación sexual comercial, la inducción a este tipo de explotación, así como el uso de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales con menores y el proxenetismo.

Ante la gravedad del panorama se exigen acciones al Gobierno, las familias, el sistema educativo y la sociedad para prevenir, detectar y sancionar los delitos que afectan a los jóvenes en el territorio nacional.