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Influenciadora colombiana criticó el festival Coachella y reveló detalles detrás de las publicaciones de los famosos: “Se siente muy superficial”

La bogotana dejó boquiabiertos a sus seguidores al comparar la atmósfera del evento en Estados Unidos con el espíritu vibrante de otros conciertos, reabriendo el debate sobre la autenticidad musical frente a la imagen digital

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La influenciadora Isabella Londoño cuestiona la autenticidad de la experiencia en Coachella - crédito @isabellalondono1/IG
La influenciadora Isabella Londoño cuestiona la autenticidad de la experiencia en Coachella - crédito @isabellalondono1/IG

La creadora de contenido bogotana Isabella Londoño encendió el debate en redes sociales tras compartir una visión poco habitual del festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

Lejos de los elogios que suelen rodearlo, la influenciadora cuestionó tanto la experiencia del público como el comportamiento de los asistentes, especialmente en relación con el uso de redes sociales.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el programa Hoy no se trabaja, del canal de streaming La Chula TV, donde comparte espacio con Santiago Higuera, Ivana Gualdrón y Pablo Gabriel, pues en medio de una conversación relajada, Londoño relató su experiencia en la edición 2026 del evento, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue la comparación entre Coachella y los festivales latinoamericanos, a los que calificó como más auténticos en términos de ambiente y conexión con la música.

La creadora de contenido Isabella Londoño genera debate al comparar festivales latinoamericanos con Coachella - crédito @hoynosetrabaja /IG

El que no conoce un festival de Latinoamérica a cualquier Coachella le reza. O sea, es un festival con una logística increíble, pues unos montajes impresionantes. Evidentemente, el lineup de Coachella es incomparable. Justin Bieber nunca se va a aparecer en un Estéreo Picnic. Pero como que siento que toda esa logística y toda esa grandeza que tiene no le hace justicia el público que va. Como que se siente muy poser, se siente muy superficial, se siente muy como...”, afirmó la influenciadora bogotana.

Sus palabras dejaron ver una crítica directa a la actitud de los asistentes, a los que señaló de priorizar la imagen sobre la experiencia musical y en ese sentido, coincidió con la intervención de su compañero de set, quien sugirió que muchos van al evento principalmente por el contenido digital.

“Sí como por la foto. La gente tiene mucha más urgencia por tener un buen video del concierto y postear su historia en Instagram o su video viral que por realmente estar disfrutando. Sobre todo lo sentí en el main stage”, agregó Londoño.

La reflexión de Isabella apunta a una tendencia cada vez más visible en eventos masivos: la transformación de los conciertos en escenarios para redes sociales, donde la experiencia en vivo pasa a un segundo plano frente a la necesidad de generar contenido.

La confesión viral de Isabella Londoño sobre el fallido bótox en La Chula TV: "Se me torció la cara" - crédito @isabellalondono1/IG
La opinión de Isabella Londoño divide a usuarios tras críticas al ambiente y logística de Coachella - crédito @isabellalondono1/IG

Además de cuestionar el comportamiento del público, la creadora de contenido también se refirió a las condiciones del festival, señalando aspectos logísticos que, según ella, afectan la experiencia general de los asistentes.

Hace mucho calor en el día, no tienes aire acondicionado, hace mucho frío en la noche, hay mucho polvo. Entonces, si tú no estás preparado, realmente es, es heavy. O sea, real y genuinamente, el mejor festival, literalmente para mí, Tecate Pa’l Norte”, concluyó.

Su comparación con el encuentro conocido como Tecate Pa’l Norte (un festival de música y arte que se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León. Fue cofundado por los hermanos Oscar y Jesús Flores en 2012, y es organizado por Apodaca Group) no pasó desapercibida y abrió el debate sobre la calidad de los festivales en América Latina frente a los grandes eventos internacionales.

Para Londoño, la diferencia no radica únicamente en la producción o los artistas, sino en la conexión real del público con la música.

Isabella Londoño cuenta, con humor, cómo terminó con la cara torcida tras un procedimiento estético - crédito @isabellalondono1/IG
La fuerte reflexión de Isabella Londoño: “En Coachella importa más un buen video que vivir la músic" - crédito @isabellalondono1/IG

Más allá de su crítica al evento, la influenciadora también dejó entrever lo que ocurre detrás de las publicaciones de celebridades durante Coachella. Según su experiencia, gran parte del contenido que se comparte en redes sociales responde a una lógica estética y estratégica más que a una vivencia espontánea.

Aunque no mencionó nombres específicos, su relato sugiere que muchos asistentes —incluidos influencers y figuras públicas— priorizan la creación de contenido visual atractivo sobre el disfrute del espectáculo. Esto explicaría por qué las imágenes que circulan en plataformas digitales suelen mostrar una versión idealizada del festival, muy distinta a la realidad que viven los asistentes.

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