Bernie Moreno será observador internacional en las elecciones presidenciales del 31 de mayo: así se confirmó su visita a Colombia

El senador del partido Republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, se reunió con los congresistas José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo, que hacen parte de la delegación que está en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia, representante de Ohio en el Congreso de Estados Unidos, confirmó el jueves 23 de abril de 2026 que será observador internacional en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas el próximo 31 de mayo. Lo anterior, en medio de las constantes denuncias de aparente fraude alimentadas por el jefe de Estado, Gustavo Petro.

Moreno, hermano del exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Luis Alberto Moreno y que ha sostenido fuertes cruces con el primer mandatario, estará en consecuencia en territorio nacional, pese a las profundas diferencias ideológicas, acusaciones cruzadas e intervenciones políticas de ambos, que han minado -si se quiere- la relación bilateral entre Petro y su par norteamericano, Donald Trump.

Durante una reunión en Washington, los representantes a la Cámara José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo comunicaron esta visita. “Acabamos de salir de la reunión con el senador Bernie Moreno y les tenemos una excelente noticia: el senador Bernie Moreno nos acaba de confirmar que estará el 31 de mayo en Colombia como observador de la primera vuelta presidencial", anunciaron los parlamentarios desde Washington D.C.

De acuerdo con la visión de Uscátegui, esta presencia será sinónimo de garantía en el proceso electoral, que a su juicio tendrá que ser abierto y transparente ante los ojos del mundo. “Así que, afortunadamente, tenemos ese reporte y es un motivo de tranquilidad para Colombia y los Estados Unidos”, remarcó el congresista del Centro Democrático, que, además de Castillo, ha estado acompañado de la senadora María Angélica Guerra.

La visita de Moreno no solo responde a un gesto diplomático o protocolario. El senador, alineado con Trump, se ha consolidado como uno de los adversarios más incisivos de Petro en la política estadounidense; pese a que nació en Bogotá en 1967 y emigró a Estados Unidos a los cinco años, en donde se convirtió en un hito en 2024 al convertirse en el primer colombiano de nacimiento en el Congreso estadounidense.

El respaldo de Washington en un clima político polarizado en Colombia

En su presencia en la capital norteamericana, los congresistas de oposición también sostuvieron reuniones en la jornada del jueves 23 de abril con figuras como el senador Rick Scott, del partido Republicano. En este encuentro, Uscátegui, Castillo y Guerra expresaron su inquietud ante la inestabilidad democrática en Colombia, al hacer la exposición de las amenazas de muerte que han recibido candidatos presidenciales.

En la víspera, la delegación se encontró con el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Édgar Stuardo Ralón Orellana; con el jefe de misión de la observación electoral de la OEA y con integrantes del Congreso, del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, como parte de las gestiones adelantadas en suelo estadounidense, según los parlamentarios, en defensa de la democracia.

En lo que respecta a Moreno, es válido resaltar que ha sido uno de los que propuso, en su momento, la inclusión de Petro, su familia y allegados en la Lista Clinton, a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), al argumentar posibles nexos con lavado de activos y financiación irregular, lo que causó tensiones formales entre Washington y Bogotá, que persisten pese a la visita del presidente a Trump.

De hecho, el senador republicano generó controversia en noviembre de 2025 al incorporar en un informe para la Casa Blanca una imagen creada por inteligencia artificial en la que aparecían Petro y Nicolás Maduro vestidos de prisioneros. El hecho motivó un reclamo diplomático formal por parte del Gobierno colombiano, toda vez que se estaría sugiriendo una intervención de Estados Unidos en el territorio nacional.