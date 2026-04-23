Secretaría de Educación suspendió y sancionó a funcionarias por colarse en Transmilenio: conozca los detalles

La administración distrital reiteró su rechazo a cualquier acto contra la legalidad y la cultura ciudadana por parte de personal del sector público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reciente caso de dos funcionarias vinculadas a la Secretaría de Educación del Distrito sorprendió a la opinión pública tras difundirse un video en redes sociales donde se observa cómo ingresan de manera irregular al sistema Transmilenio.

El incidente, calificado como bochornoso por la reacción ciudadana y la Administración local, llevó a una respuesta inmediata por parte del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que exigió medidas ejemplares para garantizar el respeto por lo público y la cultura ciudadana.

El video, que se viralizó rápidamente, dejó ver a dos personas portando chaquetas asociadas al servicio de rutas escolares, colándose en una estación de Transmilenio. La situación generó indignación, especialmente por tratarse de personal relacionado con un programa distrital.

El alcalde Galán fue enfático: “Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto. Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación, y le he dado la instrucción a la secretaria @julrubiano de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan”.

El alcalde Carlos Fernando Galán ordenó sanciones ejemplares y acciones inmediatas contra quienes incumplan las normas de convivencia ciudadana - crédito Carlos Fernando Galán/X

Galán agregó que “el sistema de transporte público de Bogotá es de todos. Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan. Comportamientos como este deben ser rechazados por todos”.

Sanciones y medidas tomadas por la Secretaría de Educación

Tras la instrucción del alcalde, la Secretaría de Educación realizó las verificaciones pertinentes y confirmó que las implicadas tenían vínculo con la operación del Programa de Movilidad Escolar a través de un operador externo. La entidad subrayó que en la Administración distrital no se toleran comportamientos contrarios a la legalidad ni a los principios de respeto por lo público.

En consecuencia, el operador procedió a suspender los contratos de las dos funcionarias involucradas por varios días. Además, se les impuso la obligación de participar en actividades pedagógicas dentro del sistema Transmilenio. Estas actividades están orientadas a reafirmar los deberes asociados a la prestación del servicio público, promover la reflexión sobre lo ocurrido y evitar que situaciones similares se repitan.

La Secretaría de Educación y el operador del programa suspendieron los contratos de las involucradas y les impusieron labores pedagógicas en TransMilenio - crédito Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación rechazó públicamente cualquier acto que atente contra el buen uso de los recursos públicos y la cultura ciudadana, especialmente viniendo de personas vinculadas a servicios prestados por el distrito. También informó que se fortalecerán las acciones de sensibilización entre funcionarios y ciudadanía para promover el respeto y el cuidado por Bogotá.

Multas y consecuencias legales para los colados en TransMilenio

Para 2026, la evasión del pago en TransMilenio es sancionada como infracción Tipo 2, con un valor cercano a los $187.000 pesos, equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. No pagar esta multa puede significar el embargo de cuentas bancarias del infractor, según información oficial del sistema masivo.

Sin embargo, el sistema permite que las multas puedan ser conmutadas mediante la realización de actividades pedagógicas o de servicio social dentro de Transmilenio, alternativa que fue aplicada en el caso de las funcionarias. Las autoridades mantienen campañas intensivas con personal en estaciones para controlar el ingreso irregular y aplicar comparendos a quienes evaden el pago.

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que las funcionarias implicadas estaban vinculadas al Programa de Movilidad Escolar mediante un operador externo - crédito @MunirCardenas / X

La evasión del pago en Transmilenio sigue siendo un problema crítico. Solo en 2025, la afectación económica por esta conducta superó los $265.000 millones de pesos, según datos del concejal Samir Abisambra. Estos recursos pudieron haberse destinado a mejorar la seguridad, la frecuencia y la calidad del servicio para beneficio de todos los bogotanos.

Durante ese año, el índice de evasión en el componente troncal fue del 13%, pero con el avance de las obras del metro, que obligaron al desmonte de puertas automáticas y sistemas de control, el porcentaje subió hasta el 15,19% en el segundo semestre.