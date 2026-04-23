Colombia

Claudia López comparó la Casa de Nariño con un reality tras denuncias de Angie Rodríguez: “Tiene que volver a ser de los colombianos”

La candidata a la Presidencia de la República, con un video casi con el mismo estilo de su contendor, Sergio Fajardo, apuntó hacia la actual administración luego del escándalo que destapó la actual directora del Fondo Adaptación

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La exalcaldesa de Bogotá, que aspira a la presidencia, hizo un resumen de los casos mediáticos que han sacudido al Ejecutivo, entre ellos las recientes denuncias de la directora del Fondo Adaptación - crédito @ClaudiaLopez/X

La exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial Claudia López calificó a la Casa de Nariño como escenario de un “reality show lleno de impresentables”, en referencia a los recientes escándalos de corrupción y espionaje denunciados durante el Gobierno de Gustavo Petro. López, que hace parte activa de la campaña presidencial, reclamó la recuperación de la sede presidencial como espacio nacional y no como epicentro de controversias.

En su pronunciamiento, que se hizo a través de un video en sus redes sociales, casi de la misma manera en que lo hizo anteriormente su contendor, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, López denunció la permanencia de una lista de funcionarios envueltos en polémicas recientes. Y mencionó cómo las declaraciones de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, encendieron el ventilador.

De acuerdo con López, este tipo de sucesos han convertido a la sede del Ejecutivo en “la casa de la intriga y la corrupción en Colombia”, lo que causó toda clase de comentarios. “La Casa de Nariño tiene que volver a ser la casa de todos los colombianos, no más la casa que parece un reality show llena de impresentables”, agregó la exmandataria distrital, al referirse a las revelaciones hechas por Rodríguez a los medios.

Angie Rodríguez fue durante más de un año la mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, antes de "caer en desgracia" - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Angie Rodríguez fue durante más de un año la mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, antes de "caer en desgracia" - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Claudia López expuso el ‘reality Casa de Nariño’ en el Gobierno Petro

El episodio que disparó esta reacción de la política está enfocado en las denuncias públicas de Rodríguez, que ofició como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y es la actual gerente del Fondo de Adaptación, que sostuvo, en su aparición en Semana y otros medios, que existe una red de más de 20 personas integrada para obtener el control del presupuesto del Fondo, superior a 1,2 billones de pesos.

Rodríguez reveló haber sufrido presiones, espionaje y extorsión tras intentar alertar al presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades. “Denunciar estas irregularidades me hizo ganarme a mi peor enemiga”, dijo la funcionaria al citado medio, en alusión directa a su enfrentamiento con Juliana Guerrero, a la que acusó de ser “el poder detrás del trono” en la estructura que se ha conformado en la Casa de Nariño.

Y no solo eso: Rodríguez afirmó haber recibido amenazas y ser víctima de ataques contra su domicilio familiar, pues se vio obligada a pagar 20 millones de pesos para evitar la difusión de chats y documentos comprometedores. Esto no pasó desapercibido para López, que detalló los nombres de funcionarios vinculados a los recientes escándalos al interior del Gobierno, a 106 días para el final del mandato.

Wilmer Mejía también fue salpicado por los archivos encontrados en el computador de alias Calarca - crédito Colprensa
Wílmer Mejía, que hizo parte de la DNI, también fue salpicado por los archivos encontrados en el computador de alias Calarcá - crédito Colprensa

“¿Qué tienen en común Wílmer Mejía, Jorge Lemus, José Raúl Moreno, Armando Benedetti, Laura Sarabia, Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Juliana Guerrero y Angie Rodríguez? Que todos han trabajado aquí, en la Casa de Nariño, la sede del Gobierno, que tiene que volver a ser la casa de todos los colombianos y no la casa de la intriga y la corrupción en Colombia. Esa es la historia que vamos a cambiar”, señaló López.

Las denuncias de Rodríguez, que asumió el Fondo de Adaptación tras dejar la dirección del Dapre, escalaron hasta involucrar a Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd: al que lo acusó de infiltrar un “caballo de Troya” en su oficina para espiarla y filtrar información delicada, pese a que el personaje involucrado negó todas las acusaciones y sugirió que Rodríguez “debería dedicarse al entretenimiento”, según Caracol Radio.

La lista de escándalos del Gobierno Petro alcanza a exministros y directores clave

Las investigaciones derivadas de los episodios descritos por Angie Rodríguez llevaron a la Fiscalía General de la Nación a citar a la funcionaria para ampliar su denuncia por extorsión y corrupción. Mientras que el aspirante oficialista, el senador Iván Cepeda, pidió que los hechos sean indagados en profundidad, con lo que se sumó -aunque tarde- a las demás posturas de los aspirantes que se pronunciaron en la misma línea.

- credito -Ovidio González/Presidencia
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se ha convertido en epicentro de corrupción en el Gobierno Petro - credito Ovidio González/Presidencia

El entorno presidencial se vio golpeado en paralelo por otras causas. El caso más voluminoso, conocido como el escándalo de los carrotanques, dejó al exdirector de la Ungrd Olmedo López, destituido e inhabilitado por 18 años. La investigación que se conoció a través de W Radio, reveló sobreprecios del 54% en la adquisición de vehículos para La Guajira y reconoció desvíos para sobornos a congresistas.

En el caso de Mejía, director de inteligencia de la DNI, se vio salpicado con presuntos vínculos con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, en un escándalo que también involucró al general del Ejército Juan Miguel Huertas. Esto se suma a la controversia relacionada con Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, cuando apareció en audios haciendo alusión a los $15.000 millones a la campaña presidencial de 2022.

Asimismo, estalló hace dos semanas, a principios de abril, el caso de los encuentros de funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia con emisarios de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo; a tal punto de que las últimas informaciones hablan, incluso, de lo que serían reuniones del jefe de Estado con abogados del considerado ‘zar del contrabando’ en Colombia, hoy en libertad tras un habeas corpus a su favor.

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