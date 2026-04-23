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Atención: estas son las primeras conclusiones del accidente del avión en Putumayo; destapan fallas clave antes del despegue

Fallas humanas en la preparación del vuelo y la presión por despegar habrían sido determinantes en el siniestro

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Las primeras conclusiones sobre el accidente aéreo en Puerto Leguízamo apuntan a una falla humana en la preparación del vuelo del Hércules C-130 - crédito AP
Las primeras conclusiones sobre el accidente aéreo en Puerto Leguízamo apuntan a una falla humana en la preparación del vuelo del Hércules C-130 - crédito AP

La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguízamo empezó a tener una explicación preliminar. A un mes del accidente del Hércules C-130 que cobró la vida de 69 uniformados y dejó 54 personas heridas, las primeras conclusiones de la investigación señalaron que el factor determinante habría sido una falla humana durante la preparación del vuelo.

El siniestro, que conmocionó a las Fuerzas Militares y al país, abrió desde el inicio múltiples preguntas sobre el estado de la aeronave, las condiciones meteorológicas y las decisiones tomadas antes del despegue. Con el avance de las pesquisas, la hipótesis técnica comenzó a tomar forma.

El error en el cálculo del peso total del avión y la distancia de pista disponible se perfila como la causa principal del siniestro - crédito Oscar Aguinda/REUTERS
El error en el cálculo del peso total del avión y la distancia de pista disponible se perfila como la causa principal del siniestro - crédito Oscar Aguinda/REUTERS

De acuerdo con fuentes oficiales, la tripulación habría cometido errores al calcular variables esenciales para la operación: el peso total del avión y la distancia disponible en la pista. Ambos elementos son decisivos en una maniobra de salida, especialmente cuando se trata de una aeronave de gran tamaño y alta exigencia logística.

La pista desde la que operó el avión en Puerto Leguízamo contaba con apenas 1.200 metros, una longitud reducida para una maniobra de estas características. En este tipo de vuelos, la distancia influye directamente en la aceleración, la capacidad de elevarse y el margen de reacción ante una contingencia.

A ese escenario se habría sumado una presión adicional, despegar antes de que cambiaran las condiciones climáticas en la zona. Según la información conocida, existía preocupación por el posible cierre de la ventana meteorológica, circunstancia que habría incidido en la decisión de iniciar el vuelo bajo un contexto complejo. La combinación entre cálculos equivocados y premura operativa es, hasta ahora, la principal línea explicativa del accidente.

Desde los primeros días posteriores al hecho, la atención de los investigadores se concentró en el instante exacto de la emergencia. En aviación, el despegue y el aterrizaje son fases críticas porque la aeronave opera a baja velocidad, cerca del suelo y con menor capacidad de maniobra.

El Instituto Nacional de Medicina Legal finalizó la identificación de los 69 fallecidos en el accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo - crédito prensa Fuerzas Militares
La premura por despegar ante el posible cierre de la ventana meteorológica habría influido en la toma de decisiones críticas - crédito prensa Fuerzas Militares

Los análisis preliminares indican que la falla se habría presentado pocos segundos después de iniciado el ascenso, cuando el avión todavía atravesaba una de las etapas más delicadas del vuelo. Otro elemento que llamó la atención fue la cantidad de ocupantes transportados. En cada operación aérea, la revisión del peso y balance resulta obligatoria, ya que una distribución inadecuada de carga puede alterar la estabilidad y el rendimiento de la aeronave.

Los manuales operacionales del C-130 señalan que este modelo puede movilizar entre 90 y 110 militares, dependiendo de la configuración interna y de las condiciones previstas para la misión. Por eso, ese componente seguirá siendo determinante dentro del informe final. En el lugar del accidente participaron equipos técnicos de Lockheed Martin, fabricante del avión, así como personal de Rolls-Royce, empresa encargada del motor. También estuvo presente TCG, operador logístico estadounidense responsable del suministro de repuestos.

Su presencia buscó apoyar la recolección de evidencia y aportar información especializada para reconstruir la secuencia de los hechos con mayor precisión. La Fuerza Aérea Colombiana informó además que el país cuenta actualmente con siete aeronaves C-130. De ese total, dos están en proceso de retiro por los altos costos de mantenimiento.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X
La pista de Puerto Leguízamo tenía solo 1.200 metros, una longitud insuficiente para el despegue seguro de un avión como el C-130 - crédito @MinMedio/X

Sobre el aparato accidentado, identificado como el 1016, la institución explicó que llevaba seis años de operación y que había recibido mantenimientos mayores y menores. Asimismo, contaba con certificación de vuelo vigente al momento del siniestro. Ese dato refuerza, en esta etapa preliminar, la tesis de que el origen del accidente no estaría asociado inicialmente a una falla mecánica estructural, sino a factores humanos y operacionales.

El Hércules C-130 es una de las aeronaves de transporte militar más utilizadas del mundo. Cerca de 70 países mantienen más de 1.200 unidades en servicio, gracias a su capacidad de carga, resistencia y operación en zonas apartadas. En Colombia es clave para misiones logísticas, despliegue de tropas y atención humanitaria en regiones de difícil acceso. Precisamente por eso, el accidente generó un fuerte impacto institucional.

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