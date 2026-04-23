Colombia

Joven fue escopolaminado en una cita acordada por redes sociales: “Duré inconsciente dos días”

La experiencia difundida por la víctima se convirtió en el puente para que más personas contaran que también cayeron en engaños similares, lo que demuestra un patrón creciente de agresiones facilitadas por sustancias alucinógenas

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El afectado realizó el video como una advertencia a la comunidad sobre este tipo de agresiones y pidió a sus seguidores evitar al máximo los encuentros con desconocidos - crédito Yefrin / TikTok

Un joven utilizó su perfil de TikTok para denunciar que fue víctima de un hombre que utilizó escopolamina para robarlo en Medellín (Antioquia), tras entablar contacto por redes sociales. El afectado relató que después de ser drogado quedó inconsciente durante cerca de dos días, lo que le impidió incluso presentarse a su trabajo, y alertó a sus seguidores sobre las secuelas de este tipo de agresiones.

En su testimonio, el joven identificado como Yefrin describió que los hechos ocurrieron en el sector de Laureles. Según su relato, aceptó reunirse con un desconocido en una vivienda que sería un Airbnb, donde compartieron bebidas y alimentos, mientras que el señalado agresor elogiaba su celular: un iPhone 17 Pro Max.

“Resulta y pasa que estábamos tomando Smirnoff y comiendo papitas. De un momento a otro quedé inconsciente. No sé si me sopló eso, si fue escopolamina, si fue un sedante, no sé por qué quedé literalmente así. Eran las 10 y algo de la noche. A las 11 desactivó el encontrar de mi iPhone para que nadie fuera a encontrarme y duré inconsciente toda la noche, literalmente, toda la madrugada”, contó la víctima en su video.

Yefrin confirmó que estuvo en estado de inconsciencia hasta las 7:00 p. m. del día siguiente y que, tras recobrar el conocimiento, experimentó desorientación, mareos y lesiones producto de caídas por la debilidad.

Primer plano de una mano sosteniendo una pequeña bolsa de plástico transparente cerrada con cierre hermético. Dentro de la bolsa hay una sustancia blanca cristalina o en polvo.
Tras aceptar una invitación de un desconocido, un joven quedó inconsciente casi dos días y ahora enfrenta secuelas físicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llama la atención que cuando se despertó se encontró con una mujer que, al parecer sería la arrendataria del inmueble, le pidió retirarse y le ofreció algo de agua, sin brindarle apoyo pese a su estado de indefensión: “Siento que ella tiene que ver con esto”. Además, agregó que solo contaba con $6.000, con los que logró tomar un taxi hasta la residencia de un familiar, mientras su familia y amigos lo buscaban intensamente por la ciudad.

Tras sentirse a salvo y recobrar la conciencia, dándose cuenta de que no se trataba del mismo día del encuentro, el joven realizó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y procedió a bloquear el IMEI del móvil.

En cuanto a su estado de salud, aseguró que las autoridades sanitarias le recomendaron reposo y rehidratación ante la exposición a escopolamina. A raíz de esta experiencia, el joven enfatizó la necesidad de extremar precauciones al interactuar con desconocidos y evitar encuentros en lugares privados: “Si algo van a quedar en algún lugar, que sean lugares así, superabiertos donde haya mucha gente y no confíen, no confíen”.

Périco, polvo blanco o cocaína - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El caso demostró los riesgos de confiar en desconocidos y encendió la alerta entre usuarios de redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La víctima contó el impacto emocional y psicológico tras lo ocurrido, lo que lo ha llevado a tener dificultades para retomar sus actividades cotidianas, sentir fuertes dolores de cabeza y miedo a establecer nuevos vínculos, según su testimonio: “Quedé superafectado (...) Eso me generó como un trauma, necesito atención psicológica. Hay miedo por las personas porque uno ya no sabe quién es quién”.

Yefrin aseguró que el hombre que lo citó se hacía llamar Juan y afirmaba provenir de Bucaramanga, aunque posteriormente, con la ayuda de una amiga, identificó una posible relación de este individuo con el nombre Hugo y la localidad de Guamal, Meta.

La denuncia se suma a una creciente ola de reportes sobre el uso de sustancias psicoactivas como la escopolamina para facilitar robos y agresiones en encuentros pactados por redes sociales, fenómeno que ha dejado secuelas físicas y emocionales en numerosas víctimas y encendido alarma en las autoridades de Medellín y otras ciudades de Colombia.

El video se viralizó y desató una amplia reacción en redes sociales, en las que decenas de internautas compartieron mensajes de apoyo y algunos relataron que fueron víctimas de situaciones similares: “Conocer gente se volvió miedoso”, “A mí me pasó algo similar y ahora tengo dificultades para acordarme de las cosas y sufro de ataques de pánico. Espero te recuperes y gracias por compartir tu experiencia”.

Varias personas denunciaron que han vivido situaciones similares en la ciudad, lo que alerta a las autoridades - crédito Alcaldía de Medellín
Varias personas denunciaron que han vivido situaciones similares en la ciudad, lo que alerta a las autoridades - crédito Alcaldía de Medellín

Reflexión de la víctima de escopolamina

“A veces uno por terco, uno por tener vacíos existenciales, por muchas cosas, queriendo llenarlas con otras personas. No lo hagan, grave error. Mejor inviertan en ustedes, en su autoestima, en ser la mejor versión de ustedes mismos y no en fijarse en una cara bonita que de pronto te puede estar tratando bien y puede estar calmando esas cosas que tú sientes que tienes de trauma o que quisieras ver reflejada en una persona y por eso lo idealizas”, analizó el joven que abrió su corazón con la audiencia: “Aún sigo en shock. Lloré muchísimo”.

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