Colombia

Hincha de Independiente Medellín, condenado por dos homicidios de simpatizantes de Atlético Nacional, trató de salir en libertad con “jugadita” que no le salió bien

El caso envió tras las rejas a Jeison Esteban Castaño Gallego, alias Gula, hincha del DIM, se originó a raíz por rivalidades relacionadas con la destrucción de grafitis entre las barras bravas Los Sanguinarios y Los Bandidos

Guardar
- créditos archivo Colprensa / Mauricio Alvarado | Colprensa
En el primer homicidio alias fue señalado como el autor material, mientras que en el segundo crimen se le acusó de hacer parte del grupo de barristas que acabó con la vida del hincha de Atlético Nacional - créditos archivo Colprensa / Mauricio Alvarado | Colprensa

El Tribunal Superior de Manizales ratificó la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (Caldas), negando la solicitud de acumulación jurídica de penas presentada por Jeison Esteban Castaño Gallego, alias Gula, hincha del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Castaño Gallego cumple dos condenas por homicidio agravado, ambos cometidos en el contexto de enfrentamientos entre barras bravas de equipos de fútbol en Medellín.

Así ocurrieron los hechos: las condenas contra el hincha del Independiente Medellín

“Gula” está recluido en la cárcel Doña Juana, donde paga dos condenas por el asesinato de hinchas de Atlético Nacional.

El condenado había solicitado la unificación de sus penas bajo el argumento de que ambos delitos ocurrieron en un contexto similar —conflictos entre barras bravas— y por lo tanto, consideraba que debían ser tratados como delitos conexos, destacó un informe del diario La Patria de Manizales el 22 de abril de 2026.

Castaño Gallego también señaló que actuó en legítima defensa y pidió que la pena quedara unificada en una sola sentencia.

Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de apelaciones concluyeron que no era posible acceder a su petición.

La decisión se emitió por parte de la sala penal Tribunal Superior de Manizales - crédito archivo Colprensa
La decisión se emitió por parte de la sala penal Tribunal Superior de Manizales - crédito archivo Colprensa

Las autoridades judiciales explicaron que el segundo homicidio fue cometido después de la primera condena, lo que configura reincidencia. Por tanto, la acumulación jurídica no puede aplicarse en este caso, puesto que la ley excluye tal beneficio para personas que reinciden en conductas punibles, detalló el mismo medio regional.

Los dos homicidios de los hinchas de Atlético Nacional

El primer homicidio ocurrió el 8 de febrero de 2007. Ese día, en el barrio Belén de Medellín, un joven —integrante de la barra Los Bandidos de Belén, afín a Atlético Nacional— fue atacado por varios vecinos identificados como hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

El enfrentamiento se originó por rivalidades relacionadas con la destrucción de grafitis entre las barras Los Sanguinarios y Los Bandidos. Durante la agresión, la víctima recibió varias puñaladas, una de ellas propinada por “Gula”, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía.

El 14 de noviembre de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín lo condenó a 16 años y 8 meses de prisión.

El segundo caso se remonta al 27 de septiembre de 2017, cuando, en pleno Centro de Medellín, se desató una riña entre hinchas de Atlético Nacional y miembros de la barra Los Chatarreros, del Deportivo Independiente Medellín.

El primer crimen se perpetró en 2007, y una década después se reportó el segundo homicidio en 2017. Ambas víctimas eran simpatizantes de Atlético Nacional - crédito archivo Colprensa/John Paz
El primer crimen se perpetró en 2007, y una década después se reportó el segundo homicidio en 2017. Ambas víctimas eran simpatizantes de Atlético Nacional - crédito archivo Colprensa/John Paz

La víctima en esta ocasión se identificó como Juan Diego de Los Ríos, simpatizante de Nacional, y fue golpeada y apuñalada en repetidas ocasiones por al menos ocho personas.}

Alias Gula también fue uno de los responsables directos y, tras un nuevo preacuerdo, fue condenado el 16 de octubre de 2018 por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín a 21 años de prisión.

Los argumentos de la justicia para negar la acumulación en la condena del hincha verde

El tribunal argumentó que la acumulación jurídica de penas solo procede cuando los delitos son cometidos antes de la primera sentencia.

En este caso, el segundo homicidio ocurrió después de la primera condena, por lo que la reincidencia excluye la posibilidad de unificar las penas.

Además, se puntualizó que la gravedad de los hechos y el contexto de violencia reiterada entre barras bravas agravan la situación jurídica del condenado.

La decisión judicial busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia frente a la reincidencia en delitos graves y la necesidad de sancionar de manera ejemplar a quienes participan en actos de violencia asociados al fútbol.

Un oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) brinda declaraciones a múltiples medios de comunicación. La escena nocturna presenta un entorno urbano con cinta policial amarilla visible. Micrófonos de Citytv, Noticias RCN y otros están presentes. Las declaraciones giran en torno al fallecimiento de dos hinchas del equipo Nacional a raíz de una riña en el centro de Bogotá. Este video es una cobertura periodística de un evento.

Sumado a lo anterior, esta decisión judicial se reveló el mismo día que en el centro de Bogotá, en horas de la noche, grupos de hinchas del Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrascaron en una pelea campal con piedras, cuchillos y todo lo que se hallara alrededor.

El trágico saldo de la riña que se reportó en el barrio Santa Fe (localidad de Los Mártires), dejó dos simpatizantes Verdolagas muertos.

Temas Relacionados

Hinchas de Atlético NacionalCondena por homicidioIndependiente MedellínRiña entre barras bravasColombia-Noticias

Más Noticias

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a menores con talio, no llegaría Colombia antes de 2027: “Los sistemas judiciales son complejos”

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que se requiere de la visita de una experta independiente que verifique las condiciones de reclusión en las que estaría la empresaria

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a menores con talio, no llegaría Colombia antes de 2027: “Los sistemas judiciales son complejos”

Paloma Valencia radica demanda contra decreto del Gobierno Petro que plantea uso de $25 billones de ahorros pensionales: “Es un robo”

En medio de las campañas electorales, la senadora exige que el Consejo de Estado frene el Decreto 0415 de 2026, alegando que se pone en riesgo el dinero de los colombianos

Paloma Valencia radica demanda contra decreto del Gobierno Petro que plantea uso de $25 billones de ahorros pensionales: “Es un robo”

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita en la capital de Nariño, buscando los tres puntos que le permitan acercarse al grupo de los 8

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Periodista víctima de acoso sexual en Caracol Televisión relató lo que padeció en el canal: “Me forzó y me manoseó uno de los presentadores despedidos”

Tatiana Cruz compartió su testimonio y afirmó que uno de los dos periodistas y presentadores de Noticias Caracol fue el protagonista de su relato

Periodista víctima de acoso sexual en Caracol Televisión relató lo que padeció en el canal: “Me forzó y me manoseó uno de los presentadores despedidos”

Abogado que demandó decreto de Gustavo Petro para bajar salarios a congresistas explicó por qué lo hizo: “Una medida populista”

La acción legal solicita revisar la constitucionalidad de la medida que suprime beneficios salariales, con el argumento de que afectaría el principio de progresividad de los derechos sociales de jueces, magistrados y otros funcionarios públicos

Abogado que demandó decreto de Gustavo Petro para bajar salarios a congresistas explicó por qué lo hizo: “Una medida populista”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe advirtió sobre posibles estafas en su nombre: “Estoy siendo víctima de suplantación de identidad”

Sara Uribe advirtió sobre posibles estafas en su nombre: “Estoy siendo víctima de suplantación de identidad”

Hermano de Nicolás Perdomo, de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’, dejó conmovedor mensaje en redes: “Me quitaron la vida”

Manuela Gómez terminó en urgencias y preocupa a sus seguidores: “Dolores en el corazón”

‘La casa de los famosos’ se llenó de besos: Juanda Caribe y Mariana Zapata, y Alexa Torrex y Tebi sorprendieron con románticos acercamientos

Daniela Ospina sorprendió con cuatro vestidos diferentes en su boda religiosa con Gabriel Coronel: estos fueron los diseños

Deportes

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

El exfutbolista Fabián Vargas se refirió a la salida masiva de técnicos en la Liga BetPlay: “Es mucho más fácil sacar a un colombiano”

Pereira vs. Nacional se jugará con público, pero prohibieron el ingreso de barras y camisetas de los dos equipos

Atentado contra jugador del Deportivo Pereira: vandalizaron carro de figura del cuadro Matecaña