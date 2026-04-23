Hincha de Independiente Medellín, condenado por dos homicidios de simpatizantes de Atlético Nacional, trató de salir en libertad con “jugadita” que no le salió bien

En el primer homicidio alias fue señalado como el autor material, mientras que en el segundo crimen se le acusó de hacer parte del grupo de barristas que acabó con la vida del hincha de Atlético Nacional - créditos archivo Colprensa / Mauricio Alvarado | Colprensa

El Tribunal Superior de Manizales ratificó la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (Caldas), negando la solicitud de acumulación jurídica de penas presentada por Jeison Esteban Castaño Gallego, alias Gula, hincha del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Castaño Gallego cumple dos condenas por homicidio agravado, ambos cometidos en el contexto de enfrentamientos entre barras bravas de equipos de fútbol en Medellín.

Así ocurrieron los hechos: las condenas contra el hincha del Independiente Medellín

“Gula” está recluido en la cárcel Doña Juana, donde paga dos condenas por el asesinato de hinchas de Atlético Nacional.

El condenado había solicitado la unificación de sus penas bajo el argumento de que ambos delitos ocurrieron en un contexto similar —conflictos entre barras bravas— y por lo tanto, consideraba que debían ser tratados como delitos conexos, destacó un informe del diario La Patria de Manizales el 22 de abril de 2026.

Castaño Gallego también señaló que actuó en legítima defensa y pidió que la pena quedara unificada en una sola sentencia.

Sin embargo, tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de apelaciones concluyeron que no era posible acceder a su petición.

La decisión se emitió por parte de la sala penal Tribunal Superior de Manizales - crédito archivo Colprensa

Las autoridades judiciales explicaron que el segundo homicidio fue cometido después de la primera condena, lo que configura reincidencia. Por tanto, la acumulación jurídica no puede aplicarse en este caso, puesto que la ley excluye tal beneficio para personas que reinciden en conductas punibles, detalló el mismo medio regional.

Los dos homicidios de los hinchas de Atlético Nacional

El primer homicidio ocurrió el 8 de febrero de 2007. Ese día, en el barrio Belén de Medellín, un joven —integrante de la barra Los Bandidos de Belén, afín a Atlético Nacional— fue atacado por varios vecinos identificados como hinchas del Deportivo Independiente Medellín.

El enfrentamiento se originó por rivalidades relacionadas con la destrucción de grafitis entre las barras Los Sanguinarios y Los Bandidos. Durante la agresión, la víctima recibió varias puñaladas, una de ellas propinada por “Gula”, quien posteriormente aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía.

El 14 de noviembre de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín lo condenó a 16 años y 8 meses de prisión.

El segundo caso se remonta al 27 de septiembre de 2017, cuando, en pleno Centro de Medellín, se desató una riña entre hinchas de Atlético Nacional y miembros de la barra Los Chatarreros, del Deportivo Independiente Medellín.

El primer crimen se perpetró en 2007, y una década después se reportó el segundo homicidio en 2017. Ambas víctimas eran simpatizantes de Atlético Nacional - crédito archivo Colprensa/John Paz

La víctima en esta ocasión se identificó como Juan Diego de Los Ríos, simpatizante de Nacional, y fue golpeada y apuñalada en repetidas ocasiones por al menos ocho personas.}

Alias Gula también fue uno de los responsables directos y, tras un nuevo preacuerdo, fue condenado el 16 de octubre de 2018 por el Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín a 21 años de prisión.

Los argumentos de la justicia para negar la acumulación en la condena del hincha verde

El tribunal argumentó que la acumulación jurídica de penas solo procede cuando los delitos son cometidos antes de la primera sentencia.

En este caso, el segundo homicidio ocurrió después de la primera condena, por lo que la reincidencia excluye la posibilidad de unificar las penas.

Además, se puntualizó que la gravedad de los hechos y el contexto de violencia reiterada entre barras bravas agravan la situación jurídica del condenado.

La decisión judicial busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia frente a la reincidencia en delitos graves y la necesidad de sancionar de manera ejemplar a quienes participan en actos de violencia asociados al fútbol.

Un oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) brinda declaraciones a múltiples medios de comunicación. La escena nocturna presenta un entorno urbano con cinta policial amarilla visible. Micrófonos de Citytv, Noticias RCN y otros están presentes. Las declaraciones giran en torno al fallecimiento de dos hinchas del equipo Nacional a raíz de una riña en el centro de Bogotá. Este video es una cobertura periodística de un evento.

Sumado a lo anterior, esta decisión judicial se reveló el mismo día que en el centro de Bogotá, en horas de la noche, grupos de hinchas del Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrascaron en una pelea campal con piedras, cuchillos y todo lo que se hallara alrededor.

El trágico saldo de la riña que se reportó en el barrio Santa Fe (localidad de Los Mártires), dejó dos simpatizantes Verdolagas muertos.