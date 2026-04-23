Petro respondió a quienes lo llamaron mentiroso por afirmar que México subió el salario mínimo en un 153%: “Solo tienes que mirar internet”

Petro plantea subir el salario mínimo por luchas con el Banco de la República, comparó la situación con México. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió sus políticas económicas recientes ante cuestionamientos sobre el impacto del aumento del salario mínimo en la inflación.

Respondiendo a críticas sobre la relación entre salarios y estabilidad de precios, Petro señaló en X: “Mi querido desinformante, México subió mucho más su salario mínimo, un 153% que Colombia y tiene una inflación más baja que nosotros y acaba de bajar su tasa de interés”.

En su valoración, Gustavo Petro sostuvo que la correlación entre subidas salariales e incremento de precios no es automática. El primer mandatario recordó una visión recurrente en macroeconomía, señalando que “en todo el mundo se demuestra que al subir el salario real no se genera inflación si hay capacidad productiva instalada y no usada. Eso lo dijo Keynes casi hace un siglo”.

En el contexto nacional, el jefe de Estado señaló que, dentro del territorio colombiano, existen 15 millones de hectáreas fértiles sin utilizar, una extensión muy superior a la superficie dedicada actualmente a la agricultura y la producción de alimentos. Bajo su análisis, el país reserva toda su producción alimentaria en apenas dos millones de hectáreas, lo que contrasta con el potencial desaprovechado.

Críticos refutaron datos de Petro sobre el salario mínimo de Mexico - crédito @EspinosaRadio/X

Lo expuesto por Petro fue cuestionado por sus detractores, que desmintieron el dato sobre el aumento del salario mínimo en México.

“Gracias presidente @petrogustavo. No sé a qué se refiere con que México subió su salario mínimo un 153%. Según el gobierno, fue 13% y 5% en la ZLFN. La inflación en 2025 fue de 3,69%. ¿De pronto se refiere al acumulado desde 2020? Si es así, la cifra es de 155%. Descontando inflación: desde 2020, en México ha crecido 95,6% mientras que en Colombia ha crecido 36%”, aclaró un usuario.

En reacción, Petro sostuvo, en la misma plataforma digital, que hubo una malinterpretación de los datos, por lo que invitó a su crítico a informarse.

El presidente de la República señaló que hubo una malinterpretación de los datos, invitando a sus opositores a informarse - crédito @petrogustavo/X

“Dado que te dedicas sistemáticamente a la desinformación como parece es lo que hace también el proyecto Júpiter con la Silla Vacía, prensa ideológica corporativista de grandes empresarios entonces dejaré de formarte el público. Solo tienes que mirar internet para saber algo de salario real (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Salario mínimo de 2026: Gobierno Petro confirmó cómo se negociaría el nuevo aumento si el Banco de la República sube la tasa de interés

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000, luego del aumento del 23,7% decretado por el Gobierno Petro - crédito Colprensa

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que el Gobierno nacional evalúa una convocatoria anticipada para revisar el salario mínimo vital y móvil si el Banco de la República mantiene el alza en las tasas de interés. La medida, explicó, se ampara en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 y busca resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al impacto de la política monetaria actual.

El funcionario expuso su posición durante una entrevista en Caracol Radio, donde criticó la dirección “un poco terca” de la Junta Directiva del banco central. Sanguino señaló que la mayoría de miembros tomó la decisión de aumentar la tasa de interés en dos oportunidades durante lo que va de año, y que incluso anticiparon nuevas alzas.

“El artículo 53, como bien lo dijo el presidente en el Consejo de Ministros, establece no solo el salario mínimo vital, sino que le agrega un segundo concepto: el de vital y móvil”, afirmó Sanguino al medio citado. En su interpretación, “esa disposición permite que el salario deba adaptarse o que pueda adaptarse en un periodo de tiempo determinado —en este caso, en un año—, para que no se pierda el poder adquisitivo por parte de los trabajadores o de que no se deteriore ese poder adquisitivo”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó al dato de inflación divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que ubicó la variación anual en 5,29%- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Frente a los efectos de la política monetaria, el titular de la cartera recalcó que la decisión de revisar el salario mínimo, en caso de concretarse, no respondería a criterios políticos, sino a la urgencia de proteger la economía de los asalariados. “El salario debe adaptarse para que no se deteriore el ingreso de los trabajadores”, enfatizó.

Sanguino sostuvo que el control de la inflación, centrado en restringir la demanda, termina por afectar directamente la capacidad de compra de los sectores laborales. “La inflación se controla controlando la demanda, y controlando el poder adquisitivo de los trabajadores”, dijo el ministro en el mismo diálogo. Conforme a su análisis, si persiste la “actitud empecinada” de la Junta Directiva del Banco de la República, el Ejecutivo tiene la facultad constitucional de convocar a la Comisión de Concertación para impulsar un ajuste salarial extraordinario.