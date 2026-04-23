Habrá jornada masiva de vacunación en Bogotá este 25 de abril: más de 200 puntos, un millón de dosis contra la influenza y refuerzo de esquemas

Bogotá realiza este sábado 25 de abril la jornada masiva de vacunación con más de 200 puntos habilitados en toda la ciudad para reforzar la inmunización contra la influenza y otras enfermedades prevenibles - crédito Secretaria de Salud

Bogotá se prepara para desplegar este sábado 25 de abril la mayor movilización de vacunación del año, con más de 200 puntos habilitados y la aplicación de un millón de dosis contra la influenza recién recibidas, en respuesta al aumento de brotes de enfermedades prevenibles y virus respiratorios en la ciudad.

Esta acción, coordinada por la Secretaría Distrital de Salud, ocurre en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas y busca reforzar la protección de los grupos más vulnerables, especialmente niñas y niños menores de cinco años, gestantes desde la semana 14, personas mayores de 60 años y quienes padecen comorbilidades, según informó la propia dependencia en un comunicado difundido el 23 de abril de 2026.

La ciudad enfrenta actualmente un contexto epidemiológico sensible, caracterizado por brotes activos de tosferina, sarampión y fiebre amarilla, junto al repunte de infecciones respiratorias.

En este escenario, la disponibilidad de más de un millón de dosis de la vacuna contra la influenza representa una herramienta esencial para la prevención de complicaciones, tal como remarcó la Secretaría Distrital de Salud en el comunicado oficial.

Bogotá cuenta, además, con un inventario actualizado al 31 de marzo que incluye más de 100.000 dosis de triple viral, 44.738 dosis de DPT y 61.901 dosis de la vacuna contra el VPH, insumos que refuerzan la capacidad de respuesta ante demandas crecientes de protección inmunológica.

La estrategia de inmunización diseñada para esta Jornada Nacional contempla una cobertura ampliada a través de más de 100 equipos móviles que recorrerán diariamente las distintas localidades con énfasis en territorios apartados.

Estos equipos tienen como objetivo identificar a niñas y niños con esquemas incompletos y reducir las brechas de acceso, garantizando la entrega de biológicos en zonas del sur, occidente y periferia urbana.

Colombia refuerza la vigilancia y vacunación tras confirmar cuatro casos de sarampión importados, mientras el virus registra cifras récord en América del Norte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El modelo MAS Bienestar y los equipos territoriales institucionales constituyen el soporte logístico de esta intervención que, en palabras de la Secretaría Distrital de Salud, “forma parte de una labor permanente para mejorar coberturas y acercar la oferta de vacunación a la ciudadanía”.

Durante la jornada del 25 de abril, se realizarán actividades complementarias en espacios de gran concurrencia.

El Parque Fundacional de Fontibón será escenario de una feria de servicios organizada junto con la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Educación y el Proyecto de Apoyo Integral al Sistema de Migración en Salud (Paiss).

Además, la vacunación se extenderá a centros comerciales y otros puntos de alta circulación para facilitar la participación de la comunidad y la continuidad de esquemas inmunológicos, de acuerdo con la planificación detallada por la entidad.

La vacunación será totalmente gratuita y segura para toda la población objetivo.

La Secretaría Distrital de Salud reiteró el llamado a madres, padres, cuidadores y personas adultas a consultar los puntos habilitados a través de la página web oficial www.saludcapital.gov.co y a acudir para iniciar o completar esquemas, especialmente en un momento en que la vigilancia epidemiológica ha identificado mayores riesgos de contagio y complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias.

De acuerdo con los datos suministrados por la Secretaría de Salud al 31 de marzo, Bogotá dispone de inventarios suficientes para cubrir la demanda de biológicos tanto en el periodo de la Semana de Vacunación como en las semanas posteriores.

Personal de salud aplica dosis de influenza en uno de los más de 200 puntos habilitados en Bogotá durante la jornada masiva de vacunación del 25 de abril - crédito Secretaría de Salud

Esta disponibilidad incluye las vacunas esenciales para la protección de viajeros hacia zonas endémicas de fiebre amarilla y refuerza la capacidad institucional para responder a eventuales incrementos en la demanda en corredores de migración o sectores vulnerables de la ciudad.

El regreso del sarampión a Bogotá después de más de una década sin circulación sostenida ha encendido la alarma entre las autoridades sanitarias, en especial por el riesgo de que la enfermedad se expanda en el contexto del próximo Mundial de Fútbol.

La confirmación de cuatro casos —tres en la capital y uno en Bucaramanga, todos importados desde México— ha forzado a los responsables de salud a reforzar las estrategias de vigilancia y vacunación, según informó la bacterióloga referente de sarampión y rubéola de la Secretaría de Salud de Bogotá, Liliana Lesmes, al medio El País.

A escala internacional, el escenario es crítico: México ha reportado 15.479 casos de sarampión desde el 1 de enero de 2025, Estados Unidos 3.981 y Canadá 5.751 hasta el 28 de marzo, lo que llevó a que Canadá perdiera su condición de país libre de sarampión tras más de un año con transmisión endémica, según cifras citadas por El País.

Biológicos del esquema de inmunización disponibles en la capital, incluyendo vacunas contra influenza, sarampión y otras enfermedades prevenibles, como parte de la estrategia distrital de protección en salud - crédito Organización Panamericana de la Salud

Estos números, inéditos en la región en la última década, marcan un cambio radical en el riesgo epidemiológico para Colombia, cuyos expertos advierten sobre la amenaza de una reintroducción sostenida del virus.

El análisis de riesgo elaborado por autoridades y especialistas como Juan Pablo Londoño, infectólogo pediatra, subraya la alta transmisibilidad del sarampión, capaz de infectar, en promedio, a dieciocho personas por cada portador, cifra muy superior a los contagios derivados de la influenza o de variantes hipercontagiosas de Covid-19.

La letalidad del virus, aunque relativamente baja —entre 0,1 y 0,2 %, con picos mayores según cobertura de vacunación, de acuerdo con la OMS—, no es despreciable, advirtió el subsecretario distrital de Salud Pública de Bogotá, Julián Fernández-Niño, a El País. “El sarampión es prevenible y puede ocasionar déficit inmunológico permanente en el 20 o 30% de los casos”, sostuvo el funcionario.