Colombia

Abogado de Gustavo Petro anunció demanda contra Gloria Arizabaleta, la congresista que pidió suspender al presidente: “Ha tenido intereses oscuros”

Alejandro Carranza aseguró que la congresista del Pacto Histórico habría efectuado un golpe de Estado, al considerar que ejerció presiones al Gobierno Petro

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El abogado denunció a Gloria Arizabaleta por prevaricato y presión indebida - crédito @HombreJurista - X/Captura de Pantalla Gloria Arizabaleta Facebook
El abogado denunció a Gloria Arizabaleta por prevaricato y presión indebida - crédito @HombreJurista - X/Captura de Pantalla Gloria Arizabaleta Facebook

Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para presentar una denuncia contra la congresista Gloria Arizabaleta por los delitos de de prevaricato por acción, presión indebida y otros.

El jurista, en declaraciones a la prensa nacional, manifestó que la actual presidenta de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes habría incurrido en faltas graves, tras emitir un auto en el que solicitaba la suspensión del mandatario nacional hasta el 21 de junio, día de la segunda vuelta presidencial.

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Inicialmente, el abogado cuestionó la postura de la representante, luego de que se conociera el documento a la opinión pública.

“El día de ayer (10 de junio) nos sorprendió la postura de la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien expidió un auto que, antes de notificarlo a las partes, lo que hizo fue filtrarlo a la prensa más o menos a las 8:00 a. m. (...) Ella después dijo que es que le habían tomado el auto del celular sin permiso, luego dijo que es que se le había ido en un correo, en fin, cosas que no son explicables realmente para la presidente de una Comisión de Acusaciones”, declaró Carranza a los medios de comunicación.

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Así mismo, el abogado del jefe de Estado colombiano catalogó la actitud de Arizabaleta como un golpe de Estado y remarcó que hizo solicitudes a las entidades vinculadas en el proceso.

“Ordena la suspensión del presidente, le da órdenes al DAPRE, al Departamento Administrativo de la Presidencia, diciéndole que tiene que desvincularlo, que no tiene que pagarle más. Y además, dice que es un auto de impulso y que no procede ningún recurso contra él. Eso lo denomino jurídicamente como una vía de hecho, pero políticamente creemos que es un golpe, un intento de golpe de estado”, comentó.

Igualmente, detalló que existieran intereses particulares para, según él, perjudicar la figura presidencial. “Cuando fuimos al fondo, nos dimos cuenta, pues, que realmente aquí habían cosas mucho más oscuras”, indicó.

Ante esta situación, Alejandro Carranza mencionó que el presidente Gustavo Petro ordenó presentar las acciones correspondientes contra Gloria Arizabaleta.

“El señor presidente de la República, antes de sus palabras desde la ONU, me dio la instrucción precisa de formular denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en contra de la señora representante (...) se formuló una recusación ante esta comisión por las razones que acompañan tanto los recursos como la denuncia y que hacen absolutamente inexequible, desde el mismo momento de su expedición, esa supuesta suspensión”, complementó.

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