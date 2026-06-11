Colombia

Panini se pronunció por escasez de láminas para el álbum del Mundial 2026 y confirmó a partir de cuándo se podrán conseguir

La firma señaló que la demanda superó sus previsiones y provocó escasez de sobres y láminas en el país. Aun así, mantuvo las ventas en línea y anunció que publicará por regiones los comercios donde todavía haya existencias

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Álbum Panini FIFA World Cup 2026 con láminas de jugadores colombianos Richard Ríos y James Rodríguez, el trofeo y escudos sobre fondo magenta.
Panini Colombia confirmó que el 18 de junio recibirá una nueva tanda del álbum del Mundial 2026 tras la escasez de sobres y láminas en el país - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Panini Colombia confirmó que el 18 de junio recibirá una nueva tanda de producto del álbum del Mundial 2026, después de que la demanda superara sus previsiones y provocara escasez de sobres y láminas en el país, mientras la empresa anunció intercambios oficiales y un servicio para pedir las últimas 30 monas faltantes desde el 15 de julio.

La compañía informó que la recepción del álbum y de las láminas “ha superado sus previsiones iniciales” y afirmó que “miles de aficionados, familias y coleccionistas han convertido este lanzamiento en un fenómeno nacional”.

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Según la compañía, ese nivel de demanda explica la amplia búsqueda de productos relacionados con la colección.

La empresa también precisó que mantiene activa la venta de láminas y productos oficiales por su plataforma digital. Sumó una medida adicional: divulgará puntos de venta por regiones del país que tengan existencias disponibles para facilitar el acceso a la colección.

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Panini habilitará intercambios oficiales y un servicio para completar las últimas 30 láminas

Una multitud de adultos y niños se reúne en un área peatonal al aire libre con edificios y árboles, intercambiando álbumes de figuras del Mundial 2026.
La demanda del álbum del Mundial 2026 superó las previsiones iniciales de Panini y convirtió el lanzamiento en un fenómeno nacional, según la empresa - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Como parte de su plan para atender a los coleccionistas, Panini anunció intercambios oficiales destinados a ayudar a quienes buscan piezas faltantes para completar el álbum.

Según explicó la empresa, esos espacios permitirán encontrar las láminas necesarias dentro de un mecanismo organizado por la marca.

El siguiente paso será un servicio oficial de completación, que empezará el 15 de julio. De acuerdo con Panini, los usuarios podrán solicitar las últimas 30 láminas que les falten para terminar la colección, sujeto a disponibilidad. Además, las condiciones del mecanismo están consignadas en la última página del álbum.

En entrevista con Noticias Caracol, la gerente de Panini Colombia Lina Bolívar confirmó que “al martes de esta semana tuvimos ya un agotado de producto”, pero agregó que la empresa prevé reabastecer el mercado en los próximos días.

“A partir de la próxima semana (del 15 al 21 de junio) tendremos millones de sobres en el país”, dijo Bolívar al medio citado.

La gerente también explicó que el álbum cambió su organización editorial porque el torneo pasó de 32 a 48 equipos. Según la gerente, la numeración por selecciones buscó dar mayor claridad sobre cada una de las 48 selecciones incluidas en esta edición.

Aficionados reportan sobreprecios y dificultad para conseguir sobres y álbumes del Mundial

Primer plano de un álbum de cromos del Mundial FIFA 2026, sobres de cromos, una caja abierta y un micrófono sobre una mesa de madera.
Panini mantuvo activa la venta de láminas y productos oficiales en su plataforma digital y divulgará puntos de venta con existencias por regiones de Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras Panini sostiene que no aumentó el precio oficial de venta al público, varios coleccionistas describieron un mercado con faltantes y valores por encima de los sugeridos.

Uno de los aficionados dijo a Noticias Caracol: “Todo agotado. Agotado totalmente, fichas Panini, álbum, pasta dura, pasta blanda, está agotado, agotado”.

Otro coleccionista afirmó que el álbum de pasta blanda, cuando se consigue, se vende “un promedio de $35 a $40 mil”, mientras que la edición de pasta dura se ofrece “ya en $70 u $80 mil”.

Un tercer aficionado señaló al mismo medio que algunas láminas son difíciles de obtener porque corresponden a jugadores poco conocidos que salen menos en los sobres, según su experiencia como coleccionista.

Sobre los sobres, un entrevistado indicó que el precio habitual es de $5.000, pero que ante el desabastecimiento se consiguen “entre siete mil y ocho mil pesos”. La empresa respondió en su comunicado que “no se ha incrementado el precio de venta al público” de los productos asociados a la colección.

En varios puntos de cambio y venta de láminas se encuentran los stickers de ediciones pasadas del álbum como Catar 2022, Rusia 2018 y Brasil 2014 - crédito archivo Mario Franco / Colprensa
Coleccionistas reportaron sobreprecios y dificultad para conseguir sobres y álbumes, aunque Panini aseguró que el precio oficial se mantiene en 5.000 pesos por sobre - crédito Mario Franco/Colprensa

Panini recordó que los precios sugeridos por la marca son de $5.000 por sobre, $520.000 por caja de 104 sobres, $49.900 el álbum en pasta dura y $14.900 para la edición en pasta blanda.

Así mismo, Bolívar insistió en que para la marca “todas las láminas tienen el mismo valor” y que en los intercambios oficiales la regla será “jugador por jugador, escudo por escudo y leyenda por leyenda”.

La gerente de Panini añadióque esos intercambios oficiales comenzarán este fin de semana (del 12 al 14 de junio) y que la prioridad inmediata de la empresa es acompañar el llenado del álbum mientras llegan nuevas existencias al mercado colombiano.

Según la compañía, los puntos autorizados para la distribución y la venta del nuevo producto serán informados oportunamente.

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Álbum PaniniMundial 2026Escasez de láminas del álbumPaniniColombia-noticias

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