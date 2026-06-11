Gustavo Petro reaccionó a la suspensión que la Procuraduría le impuso a la congresista Gloria Arizabaleta: “Lo que hace la codicia”

Gustavo Petro hizo público su pensar a la decisión tomada por la Procuraduría en el caso Gloria Arizabaleta - crédito Colprensa y Presidencia

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, fue suspendida por la Procuraduría General de la Nación e inhabilitada hasta el 20 de julio de 2026, después de radicar un auto en el que pidió la suspensión provisional del presidente de la República, Gustavo Petro, dentro de una investigación por presunta participación indebida en política.

Según el organismo, esa decisión se tomó sin competencia y comprometía derechos vinculados con la participación democrática del mandatario.

El documento revelado enfatiza que la sanción se extenderá hasta la fecha de instalación del nuevo Congreso de la República, lo que implica que la representante del Pacto Histórico no terminará su período legislativo.

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La medida fue tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción en una decisión con ponencia del procurador delegado Esiquio Sánchez, que además abrió una investigación disciplinaria contra Arizabaleta por una conducta que, de acuerdo con la resolución, podría constituir una falta gravísima.

Fallo suspensión Gloria Arizabaleta Procuraduría General de la Nación Colombia - crédito Procuraduría General de la Nación

En el documento emitido por el Ministerio Público, la representante expidió de manera individual el auto de sustanciación No. 002, suscrito el 10 de junio de 2026, para decretar la medida cautelar de suspensión provisional del presidente Gustavo Petro sin tener competencia para hacerlo y sin acreditar el análisis de los requisitos exigidos para ese tipo de decisión.

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A la par, el organismo determinó que la congresista “... pudo incurrir en la falta gravísima prevista en el artículo 65 del CGD (Código General Disciplinario), por cuanto su conducta podría adecuarse al delito de prevaricato por acción, consagrado en el artículo 413 del Código Penal, al haber dispuesto de manera individual a través de auto de sustanciación No. 002 suscrito el 10 de junio de 2026, la medida cautelar de suspensión provisional del Presidente de la República Gustavo Petro Urrego (...) sin tener competencia para ello y sin acreditar el análisis de los requisitos para la procedencia de la medida cautelar, así como el grado de consulta y los parámetros para su cumplimiento”.

La reacción de Gustavo Petro a la suspensión de Gloria Arizabaleta

Con respecto a la decisión proferida por la institución liderada por Gregorio Eljach, el presidente Petro calificó de codiciosa a la congresista. De igual manera, criticó el accionar de su consejero, Hollman Ibáñez que jugó un rol clave en la exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial.

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“Es lamentabme que la codicia lleve a los seres humanos a destruir incluso su propia vida. Si estamos ante un posible prevaricato, y el por qué que entra por una razón y se transforma en su contrario, no es, entre otras posibles razones, por codicia. Mal consejero jurídico Hollman Ibáñez de la oficina de un candidato(sic)”, escribió en X.

El jefe de Estado señaló que las acciones de la congresista fueron guiadas por la codicia - crédito @petrogustavo/X

Desde Nueva York, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el mandatario colombiano rechazó el auto de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, que propone una suspensión provisional en su contra por presunta participación política y lo enmarcó como un intento de sancionarlo por sus posiciones: “Y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado”.

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A su vez, llevó la discusión al terreno de las relaciones con el Ejecutivo y afirmó que las solicitudes de la congresista a miembros del Gobierno se habrían convertido en un mecanismo de presión. “Le voy a pedir a los ministros y ministras que han recibido a la señora congresista con sus peticiones... que las hagan evidentes”, dijo.

El presidente Gustavo Petro, vestido con un traje claro, interviene en un podio frente a un panel azul que muestra los logos del Consejo de Seguridad de la ONU en varios idiomas. Esta aparición se relaciona con sus declaraciones sobre la suspensión provisional propuesta por la representante Gloria Arizabaleta, que el presidente ha calificado de extorsión - crédito Presidencia

Y agregó: “Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”.

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