Daniel Quintero se metió en la pelea  entre Juan Daniel Oviedo y María José Pizarro: “Nada se le puede creer”

Rifirrafe entre María José Pizarro y Juan Daniel Oviedo desató la furia de Daniel Quintero - crédito Colprensa - Luis Eduardo Noriega A/EFE

El debate político colombiano sumó un nuevo episodio de confrontación en las plataformas digitales, luego de que la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro se refiriera a las fuertes declaraciones de la actual directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez sobre la corrupción del Gobierno Petro, donde salieron salpicados Juliana Guerrero y el exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo.

“En nuestro gobierno no permitiremos estas situaciones”, afirmó Pizarro, marcando distancia frente a hechos que involucren irregularidades.

La discusión escaló rápidamente a la red social X, donde Juan Daniel Oviedo respondió en tono irónico: “En modo ‘Yo no la crié’”, sugiriendo que Pizarro busca desligarse de responsabilidades ante los cuestionamientos públicos.

Juan Daniel Oviedo respondió a María José Pizarro por polémicas declaraciones de Angie Rodríguez - crédito @JDOviedoAr/X

La reacción de la congresista llegó poco después, subrayando las diferencias ideológicas con Oviedo. “Las ambigüedades ideológicas e identitarias se las dejo a usted. Ayer defensor de la diversidad hoy candidato de la extrema derecha antiderechos”, expresó Pizarro, en alusión a la trayectoria política de Oviedo.

La senadora insistió en la transparencia de sus posturas y dejó en claro su respaldo tanto al actual gobierno como a futuros proyectos liderados por sectores afines: “De mi parte, claridad total: el gobierno de @petrogustavo es tan nuestro como lo será el de @IvanCepedaCast. En ambos, cualquier ilegalidad se condena y exige una justicia decidida. Lo nuestro es acabar con el sistema corrupto que se impuso en Colombia por décadas”.

Oviedo, por su parte, respondió con una pregunta que aludía a figuras polémicas dentro del espectro progresista: “¿Y van a acabar con el sistema corrupto con @AABenedetti o con @QuinteroCalle?”, refiriéndose al ministro del Interior Armando Benedetti y al exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Daniel Quintero.

María José Pizarro le respondió en X a Juan Daniel Oviedo - crédito @PizarroMariaJo/X

La polémica no terminó allí. El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial, Daniel Quintero, intervino en la discusión con un comentario dirigido a Oviedo: “¿Fue Oviedo un caso más de incoherencia en la política colombiana, o simplemente un embaucador? ¿Cambió de ser alternativa y hablar bien de Petro a ser el candidato del CD y repetir a Uribe, o simplemente tuvo un disfraz? Nada se le puede creer. Todo se le debe dudar”.

El cruce de mensajes mostró el nivel de confrontación que caracteriza a la política nacional, donde los principales actores no dudaron en exponer sus diferencias y cuestionar la integridad de sus adversarios.

Daniel Quintero cuestionó la coherencia política de Juan Daniel Oviedo en redes - crédito @QuinteroCalle/X

Juan Daniel Oviedo promete enfrentar corrupción y crisis sanitaria en Colombia y Daniel Quintero le contestó: “La historia con el cartel del VIH"

El economista y exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, aseguró en un video publicado en X que la salud será el eje fundamental para combatir la corrupción y atender las deficiencias en el sistema sanitario si llega a la presidencia en un eventual gobierno junto a Paloma Valencia.

Según Oviedo, su administración priorizará “destapar la corrupción de la nueva EPS” y redirigir los fondos recuperados para cubrir la demanda de medicamentos y servicios médicos pendientes en Colombia.

En su declaración, Oviedo sostuvo que existe una doble urgencia: la crisis en la atención médica y las irregularidades que afectan la gestión de recursos públicos destinados a la salud.

Juan Daniel Oviedo promete combatir corrupción en la salud y priorizar medicamentos en eventual gobierno con Paloma Valencia y desató la furia de Daniel Quintero - crédito @QuinteroCalle/X

“Vamos a garantizar que los recursos que vamos a recuperar se utilicen para comprar todos los medicamentos que le hacen falta a millones de colombianos”, afirmó en el video difundido en la red social, donde también prometió que, durante los primeros 100 días de gobierno, buscará resolver al menos diez millones de atenciones médicas pendientes, incluidas pruebas diagnósticas y tratamientos.

Las palabras de Oviedo generaron una rápida reacción en el ámbito político. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, respondió en la misma plataforma con una acusación directa: “Atentamente el candidato del partido con más condenados por corrupción en la salud de la historia con el cartel del VIH, la hemofilia, los desfalcos de Saludcoop, Medimás, la Supersalud, etc.”

El comentario de Daniel Quintero puso en debate el historial de corrupción que ha afectado a distintos partidos y actores del sector.