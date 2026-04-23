Colombia

Carlos Fernando Galán furioso con funcionarias del Distrito que se colaron en Transmilenio: “Sancionarlas como corresponde”

El alcalde de Bogotá recalcó que la evasión del pasaje del sistema de transporte genera afectaciones al patrimonio público de la ciudad

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- crédito Colprensa/Captura de Video X
- crédito Colprensa/Captura de Video X

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán utilizó su cuenta de X para manifestar su inconformidad ante la difusión de un video en redes sociales donde se muestran a dos funcionarias del Distrito evadiendo el pago del pasaje al sistema de transporte Transmilenio.

En su publicación, el mandatario distrital rechazó el comportamiento de las dos mujeres y recalcó que no están brindando el mejor ejemplo para la ciudadanía.

Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto”, escribió Galán en la plataforma digital.

Así mismo, Galán confirmó que las dos involucradas hacen parte de la Secretaría de Educación, por lo que recomendó a la actual encargada de la dependencia tomar los respectivos correctivos.

“Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación, y le he dado la instrucción a la secretaria Julia Rubiano de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan”, apuntó.

Por último, hizo una reflexión a los capitalinos para detener está mala práctica, al considerar que esto genera afectaciones económicas para la ciudad.

“El sistema de transporte público de Bogotá es de todos. Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan. Comportamientos como este deben ser rechazados por todos”, puntualizó.

Las imágenes, compartidas masivamente a través de redes sociales, muestran cómo ambas mujeres escalan la reja de la estación Consuelo (sur de Bogotá) y acceden por una puerta lateral mientras otros pasajeros esperan para abordar el bus.

En el fragmento audiovisual, se observa que las involucradas portan chaquetas rojas con amarillo y franjas reflectivas, vestimenta oficial de las alcaldías locales de Bogotá.

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