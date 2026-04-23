Colombia

Alcaldía de Bogotá habilitó nuevos módulos para eliminar filas en trámites distritales: así funcionan

La puesta en marcha de este sistema permite a los habitantes realizar solicitudes, consultar información y gestionar documentos de forma autónoma, mejorando el acceso a servicios públicos y reduciendo tiempos de espera en dependencias oficiales

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La Alcaldía de Bogotá pone en marcha Cade Exprés, el sistema digital que elimina filas en los trámites municipales y optimiza el tiempo ciudadano - crédito Alcaldía de Bogotá
La Alcaldía de Bogotá pone en marcha Cade Exprés, el sistema digital que elimina filas en los trámites municipales y optimiza el tiempo ciudadano - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá puso en funcionamiento Cade Exprés, una red de módulos digitales que permite a los ciudadanos gestionar trámites y obtener documentación oficial sin necesidad de filas ni esperas.

La herramienta, que reúne la atención digital y presencial en un solo punto, llega con el objetivo de agilizar el acceso a servicios clave y optimizar el tiempo de los habitantes de la capital, según detalló la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Con la instalación inicial en cinco sitios estratégicos, el sistema marca un avance tecnológico orientado a eliminar las aglomeraciones y ofrecer una atención más directa e inclusiva.

Según datos de la administración citados por Noticias Caracol Digital, los módulos Cade Exprés ya operan en SuperCade Américas, Suba, Bosa, 20 de Julio y CAD.

Cade Exprés integra atención digital y presencial en cinco módulos ubicados en puntos estratégicos como SuperCade Américas, Suba, Bosa, 20 de Julio y CAD - crédito Alcaldía de Bogotá
Cade Exprés integra atención digital y presencial en cinco módulos ubicados en puntos estratégicos como SuperCade Américas, Suba, Bosa, 20 de Julio y CAD - crédito Alcaldía de Bogotá

La decisión de iniciar en estos puntos responde a la alta afluencia de público y al interés por medir el impacto en los lugares con mayor demanda. La integración de canales digitales y presenciales es, en palabras del secretario general Miguel Silva, “más que la instalación de un módulo: es el inicio de una nueva forma de atención para la capital”.

Cade Exprés funciona como punto de autoconsulta digital: una pantalla interactiva guía al usuario paso a paso en la consulta de información de trámites, la impresión inmediata de certificados, recibos o constancias y el acceso a asesoría personalizada.

El sistema permite además agendar turnos para la Red Cade, lo que reduce drásticamente los tiempos de espera en la atención presencial.

El nuevo modelo integra diversos canales de contacto, como la conexión directa con la Línea 195, la posibilidad de solicitar devolución de llamada o realizar videollamadas.

El acceso a Cade Exprés permite consultar información sobre trámites distritales y recibir asesoría personalizada a través de videollamadas o Línea 195 - crédito Alcaldía de Bogotá
El acceso a Cade Exprés permite consultar información sobre trámites distritales y recibir asesoría personalizada a través de videollamadas o Línea 195 - crédito Alcaldía de Bogotá

Un aspecto distintivo es la inclusión de atención en lengua de señas colombiana, garantizando el acceso para personas con discapacidad auditiva y ampliando la cobertura de los servicios digitales distritales.

La apuesta de la Alcaldía de Bogotá implica también un enfoque en la inclusión, mediante la atención para personas con discapacidad auditiva y la diversificación de canales de contacto. Según la oficina del Secretario General, el objetivo es que la innovación llegue a todos los ciudadanos, sin restricciones de experiencia digital previa.

El sistema surgió para atender una demanda recurrente de la ciudadanía: recortar los tiempos y simplificar los procesos administrativos cotidianos en una metrópoli en la que los trámites solían asociarse a largas filas y esperas.

La administración distrital enfatizó que la principal ventaja de Cade Exprés es la inmediatez, permitiendo que los bogotanos impriman documentos oficiales al instante, sin la necesidad de intermediarios o ventanillas tradicionales.

Miguel Silva, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, resaltó el alcance de este avance al señalar: “Desde la Alcaldía de Bogotá estamos integrando lo digital con la atención presencial. Y esto no es solo un módulo, es una nueva forma de atención en Bogotá: más ágil, más cercana, más pensada en el tiempo de los ciudadanos, porque estamos convencidos de que el Estado debe hacer más fácil la vida de quienes habitan la ciudad”.

El servicio Cade Exprés incluye atención en Lengua de Señas Colombiana, garantizando la inclusión de personas con discapacidad auditiva en los trámites municipales - crédito Alcaldía de Bogotá
El servicio Cade Exprés incluye atención en Lengua de Señas Colombiana, garantizando la inclusión de personas con discapacidad auditiva en los trámites municipales - crédito Alcaldía de Bogotá

El sistema está diseñado para ser autónomo, pero permite la intervención de asesores virtuales a través de videollamadas o atención telefónica. La opción de gestionar turnos en la Red Cade desde el propio módulo significa que aquellos que requieran una interacción presencial puedan organizar su visita con antelación, evitando aglomeraciones y optimizando su tiempo.

En los puntos Cade Exprés, los usuarios pueden consultar información de trámites distritales, imprimir certificados y recibos, así como agendar turnos para atención presencial. Además, el sistema ofrece la función de contacto directo con asesores para orientación y permite solicitar atención especializada, incluyendo Lengua de Señas Colombiana.

Este modelo innovador responde a la expectativa de quienes buscan resolver trámites urgentes, obtener documentos oficiales sin intermediarios o requieren orientación ágil en procesos digitales.

La Alcaldía de Bogotá especificó que en esta fase inicial no se detalló la lista completa de trámites disponibles, por lo cual los ciudadanos pueden consultar en el propio módulo o a través de la Línea 195 qué servicios concretos están habilitados en cada punto.

El despliegue de Cade Exprés forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa que, según el Distrito, persigue la eliminación progresiva de las filas y la reducción de barreras burocráticas en la ciudad. La instalación de los cinco primeros puntos actúa como etapa piloto para extender la iniciativa a otros sectores y ampliar el portafolio de trámites disponibles.

La administración resaltó que la utilización de la tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio del tiempo de los habitantes, la eficiencia de la gestión pública y la inclusión real de todas las comunidades urbanas de Bogotá.

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