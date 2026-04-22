Explosión de una bomba de cloro en la Universidad Industrial de Santander dejó a un estudiante gravemente afectado

Las exigencias de la comunidad se han intensificado luego de que un artefacto liberara gases perjudiciales en un espacio cerrado, afectando la vida estudiantil y desencadenando investigaciones internas y judiciales - crédito Universidad Industrial de Santander

La explosión de una bomba de cloro en la Universidad Industrial de Santander (UIS) dejó al estudiante de Química Gregorio Delgado Alvarado con severas afectaciones respiratorias.

El incidente, ocurrido el 15 de abril de 2026 en el edificio Camilo Torres de la sede Bucaramanga, generó alarma entre la comunidad académica y demandas para reforzar los protocolos de seguridad.

Gregorio Delgado Alvarado, estudiante de cuarto semestre de Química y deportista con más de 11 años de experiencia en taekwondo, sufrió daños graves en su sistema respiratorio tras inhalar los gases tóxicos liberados por el artefacto en el baño del campus.

Estuvo hospitalizado en la Clínica Foscal y pasó por cuidados intensivos, pero recientemente fue dado de alta.

Comunicado oficial de la Universidad Industrial del Santander - crédito UIS

No obstante, continúa bajo supervisión médica por complicaciones cardiopulmonares y enfrenta limitaciones físicas que obligaron a pausar su carrera deportiva, según Blu Radio y su entrenador Kevin Alexander Duarte.

¿Cómo ocurrió la explosión química en Bucaramanga?

De acuerdo con medios regionales, la explosión se produjo alrededor de las 11:40 a. m. en uno de los baños del edificio Camilo Torres.

Las investigaciones internas al respecto no han concluido si el hecho se presentó en los baños del primer o segundo piso del edificio académico.

En ese momento, una bomba de cloro fue activada en el espacio cerrado. Esto impidió que Delgado Alvarado reaccionara a tiempo, lo que le expuso directamente a gases potencialmente tóxicos. Profesores y personal de la Escuela de Química le brindaron primeros auxilios inmediatos antes de trasladarlo a Bienestar Universitario y, luego, a un centro médico especializado, según los informes de la Policía Metopolitana de Bucaramanga.

El cuadro clínico inicial incluyó compromiso respiratorio grave, por lo que ingresó a la unidad de cuidados intensivos, como informó la Clínica Foscal. Si bien recientemente se reportó el alta médica, persisten la fatiga y las dificultades para hablar, lo que mantiene en alerta tanto a la comunidad universitaria como a su entorno deportivo.

Reacciones universitarias tras el incidente con bomba de cloro

La comunidad de la Universidad Industrial de Santander calificó el episodio como un hecho de “extrema gravedad”, conforme al claustro de profesores de la Escuela de Química citado por el medio televisivo.

Imagen Ilustrativa. Las inconsistencias en la información sobre el lugar del suceso y la respuesta institucional han motivado llamados a implementar estrategias más estrictas para prevenir futuros episodios similares - crédito Cisuales IA

Exigieron a la administración universitaria acciones urgentes para garantizar la seguridad de estudiantes y empleados, enfatizando que es una obligación legal.

La Escuela de Ingeniería Química rechazó “enérgicamente” el uso de bombas de cloro y advirtió sobre los riesgos para la salud y el bienestar de toda la comunidad. El impacto en la vida académica y deportiva de Delgado Alvarado generó muestras de solidaridad institucional, así como acompañamiento a su familia durante el proceso de recuperación.

Su entrenador, Kevin Alexander Duarte, expresó a Blu Radio su preocupación por la salud física y emocional del estudiante. Destacó la interrupción de su preparación para competencias nacionales y recalcó que la prioridad es la recuperación total del joven, tanto en lo físico como en lo anímico.

“Hay una preocupación grande porque la complicación es cardiopulmonar. Estuvo en UCI y, aunque estamos a la espera de su evolución, presenta fatiga incluso al hablar... Nos basamos en la evidencia científica. Si hay restricciones, hay que acatarlas. Primero está la salud física”, afirmó Duarte al medio radial.

Investigación y medidas de seguridad en la Universidad Industrial de Santander

Tras la emergencia, los estamentos académicos exigieron la activación inmediata de un protocolo de emergencia química.

Las autoridades universitarias y la Fiscalía General han coordinado esfuerzos para determinar responsabilidades y promover estrategias orientadas a minimizar riesgos derivados del uso indebido de materiales químicos - crédito UIS

Este mecanismo pretende identificar rápidamente sustancias peligrosas y asegurar una respuesta médica adecuada. La Universidad solicitó a las la Policía Metropolitana de Bucaramanga una investigación exhaustiva y la coordinación con autoridades externas como la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento no se confirma cuál fue la motivación detrás del suceso; se investigan todas las hipótesis, desde un acto deliberado hasta una posible protesta o una broma pesada. El objetivo principal es identificar responsables y fortalecer las estrategias preventivas contra riesgos químicos en la universidad, según la misma universidad.