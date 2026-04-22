Así reaccionaron políticos a las denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, sobre corrupción en el Gobierno Petro

La saliente directora del Dapre, Angie Rodríguez, reveló el ataque que hubo en su vivienda como una advertencia de una inminente salida del Gobierno nacional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez denunció la existencia de un presunto plan para dañar su imagen y desplazarla del Gobierno nacional.

Las acusaciones, hechas durante una entrevista con la revista Semana, apuntan a una estructura de poder que, según dijo, opera dentro del gobierno de Gustavo Petro y estaría dirigida entre otros por Julian Guerrero.

En medio de la controversia por estas declaraciones, el candidato presidencial Sergio Fajardo calificó la situación como una “hecatombe de corrupción” y puso en duda la capacidad del Ejecutivo para gestionar el país de manera adecuada. Fajardo señaló la magnitud del problema: “El daño para el país es gigantesco. Vendrán las cortinas de humo, se tapará todo este tipo de cosas, pero esa Colombia no nos la merecemos nosotros”, dijo en conversación con La FM.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

El corazón del escándalo involucra a altos funcionarios y asesores presidenciales, acusados de operar en un ambiente marcado, según Fajardo, por “mentiras, trampa, corrupción”. El candidato hizo hincapié en que los responsables de la crisis institucional “han estado al lado de la oficina del presidente de la República”. Para Fajardo, la lucha contra la corrupción debe comenzar con quienes ocupan esos cargos clave.

El político, profundizó en las consecuencias políticas del caso: “¿Ustedes creen que en ese ambiente sórdido de mentiras, de trampa, de corrupción, de todo lo que están diciendo, yo no estoy inventando nada, ya está… ¿Ustedes creen que este país está bien manejado?”. Comparó la actual coyuntura con “una confrontación, una polarización” que, advierte, afecta directamente a más de cincuenta y dos millones de colombianos.

Fajardo interpeló directamente a quienes ocupan posiciones claves junto al presidente, cuestionando: “¿Dónde está Carlos Ramón González? ¿Dónde está el de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Dónde está el de la UIAF? ¿Dónde está el expresidente del Senado, el expresidente de la Cámara de Representantes, Sandra Ortiz? Todos al lado. Y están manejando un país, cincuenta y dos millones, cincuenta y tres millones de personas”. Propuso que la lucha contra la corrupción debe empezar por depurar esos círculos de poder.

Otras reacciones

La senadora María Fernanda Cabal comparó la administración actual con una organización criminal: “El gobierno de Petro parece más una Bacrim. Entre más prontuario tienen los funcionarios más admirados por Petro”. Esta afirmación se suma a la crítica del concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien sostuvo que: “Angie Rodríguez solo confirma lo que el país ya sabe: El gobierno Petro es una CLOACA”.

Por su parte, el también concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal centró su mensaje en la supuesta división interna y la búsqueda de intereses personales dentro del poder ejecutivo: “El chisme, la calumnia y la mentira son la política del Gobierno, y lo paradójico es que lo confirman desde adentro. Lo de Angie Rodríguez deja claro que esto es aún peor: un gabinete fracturado y atrapado en una guerra sucia por poder y plata”. Barrios Bernal agregó: “En la Casa de Nariño hay un cartel de bandidos y corruptos gobernando el país”.