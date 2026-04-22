Así le fue a Paloma Valencia con algunos precios de la canasta familiar en Colombia: ¿se rajó?

Paloma Valencia se refirió al costo de vida en productos de la canasta familiar como la carne y el huevo - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Uno de los temas que preocupa a los votantes en la elección presidencial es el costo de vida y si los candidatos realmente conocen el precio de los productos que integran la canasta básica.

Durante su visita a la emisora Tropicana, la senadora y candidata por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, fue abordada por uno de los integrantes del panel de presentadores para preguntarle por dos productos en específico: el precio de la cubeta de huevos -30 huevos de tamaño doble A- y cuánto paga por una libra de carne.

La respuesta de Valencia fue, aunque para muchos desmedida, acertada, ya que depende del lugar en el que se compren los productos. Por ejemplo, para la cubeta de 30 huevos el precio que dio la congresista fue de 23.000 pesos, provocando risas entre los integrantes de la emisora.

Paloma Valencia pasó de agache en preguntas sobre el costo de vida en Colombia en la canasta familiar - crédito REUTERS/Sergio Acero

Sin embargo, en lo que respecta a la libra de carne, la candidata a la Presidencia dijo: “Depende del tipo de carne que vaya a comprar, del lugar en el que la compre... Por ahí unos 17 o 18 (mil pesos) (sic)”, desatando algunos comentarios en la publicación que se hizo viral en redes.

Y es que este tipo de dinámicas se ha hecho común en algunas campañas a la presidencia, teniendo en cuenta que en 2021 el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla desató una ola de críticas entre los detractores del gobierno al afirmar que una docena de huevos oscilaba para ese momento en $1.800 pesos.

Comentarios en redes sobre la respuesta de Paloma Valencia aparecieron de inmediato: “La canasta de huevos en el Carulla donde compra la senadora, porque gracias a Petro lo tenemos a 12.000″; “así sabemos si los que quieren gobernar realmente conocen al pueblo”; “pues no está muy lejos de la realidad, pero en otros supermercados de barrio la libra de carne está en 14.000″, entre otros.

La senadora indicó que el precio del panal de huevos oscila en 23.000 pesos de referencia AA - crédito Maíz y Soya

En medio de la conversación, la congresista aseguró que en estos momentos desconoce el precio específico de los productos, debido a la campaña que se encuentra realizando y que es su esposo el que hace hoy en día el mercado en el hogar por falta de tiempo.

Paloma Valencia citó a Shakira en discurso

En una intervención pública reciente, Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, puso en el centro del debate el papel fundamental de las mujeres en la sociedad colombiana.

Durante su discurso, citó una frase popularizada por Shakira: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres gobiernan”, para destacar la capacidad y determinación de las mujeres frente a los desafíos sociales y políticos.

Valencia defendió que las mujeres no solo sostienen la mitad de los hogares colombianos, sino que también cumplen un papel clave tanto en el ámbito doméstico como laboral.

Paloma Valencia reivindicó el papel de la mujer en Colombia en discurso con nombre de disco de Shakira - crédito @PalomaValenciaL/X

“50% de los hogares de este país los mantienen las mujeres. ¿Y quién atiende la casa? Las mujeres. Entonces, hacemos todo”, enfatizó la candidata. Además, hizo un llamado a romper los prejuicios y barreras que históricamente han limitado la presencia femenina en posiciones de liderazgo.

En su intervención, la congresista invitó a la sociedad a reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar y su impacto en la economía. Resaltó que la mujer colombiana es el pilar que sostiene la familia, produce, cuida y también tiene la capacidad de gobernar el país. Valencia concluyó su discurso reafirmando su aspiración presidencial y la necesidad de más liderazgo femenino en Colombia.

La jornada se vio marcada por un hecho de violencia política: la sede de campaña de Valencia en Cartagena fue víctima de actos vandálicos, lo que la candidata denunció como un atentado contra la libertad de expresión y la democracia.