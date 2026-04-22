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Creadora de contenido compartió su truco para mantener el cabello brillante y abundante: enseñó a preparar el tónico que se aplica

La influenciadora bogotana causó sensación al compartir su receta casera, combinando dos sencillos ingredientes para crear un productor con el que aseguró que ayuda a quienes buscan fortalecimiento capilar de manera natural y económica

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María Elvira Ramírez sorprende con su tónico de romero y canela para un cabello radiante - crédito @mariaelvirar_/IG
María Elvira Ramírez sorprende con su tónico de romero y canela para un cabello radiante - crédito @mariaelvirar_/IG

Los remedios naturales para el cuidado del cabello continúan ganando presencia en redes sociales. En esta ocasión, la creadora de contenido María Elvira Ramírez captó la atención de sus seguidores al compartir una receta casera que, según indicó, contribuye a mantener el cabello brillante, abundante y saludable.

A través de un video posteado en sus plataformas digitales, la influenciadora explicó paso a paso cómo preparar un tónico capilar a base de romero, un ingrediente ampliamente reconocido por sus propiedades naturales, al que además le añadió un componente inesperado: la canela.

Esta es la receta del agua de romero que va a hacer que tu pelo crezca a velocidad luz. Lo primero que vamos a hacer es que en una olla vamos a poner a hervir agua. El agua que hiervas depende claramente de la cantidad de agua de romero que quieras hacer. La vamos a poner a hervir”, explicó al iniciar su tutorial.

En su video, Ramírez insistió en la importancia de preparar correctamente los ingredientes antes de iniciar el proceso.

María Elvira Ramírez comparte receta casera para el cabello con romero y canela - crédito @mariaelvirar/tiktok

“Mientras tanto, es muy importante que laves las hojas de romero muy bien. A mí me gusta lavarlas solamente con agua para que no me queden residuos de jabón”, señaló la creadora de contenido.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el ingrediente adicional que incluyó en la receta: “El ingrediente secreto es la canela. Si tú sientes que el romero te oscurece el pelo, la canela va a hacer que esto no pase. También funciona muchísimo para desintoxicar el cuero cabelludo. Y si tienes cuero cabelludo graso, la canela va a funcionar muy bien con tu pelo”.

El proceso continúa con la preparación del envase en el que se almacenará el producto, un detalle que, según la creadora, facilita su aplicación diaria.

“Mientras hierve el agua, lo tercero que necesitan es un tarrito así (muestra un atomizador). Este lo conseguimos en Miniso o lugares así. Es perfecto porque tiene el spray, lo que necesitan para ponérselo en toda la cabeza”, indicó Ramírez.

La tendencia de remedios capilares naturales suma popularidad tras la propuesta de María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar_/IG
La tendencia de remedios capilares naturales suma popularidad tras la propuesta de María Elvira Ramírez - crédito @mariaelvirar_/IG

Una vez el agua alcanza el punto de ebullición, se incorporan los ingredientes principales: “Cuando el agua ya esté hirviendo, van a poner todas las maticas de romero con rama y todo, y también un clavo de canela. Lo importante ahí es dejarlo hervir de diez a quince minutos”.

El siguiente paso es clave para obtener el resultado adecuado: “Después de los quince minutos se debe ver algo así (el agua con un color más marrón y burbujas) y ahora sí es el momento perfecto para colarlo. Ahora sí, vamos a colarlo sin ningún residuo. Nuestra agua debe quedar de un color miel. Así la vamos a envasar en nuestros tarritos”.

En cuanto a su uso, Ramírez recomendó aplicarlo directamente sobre el cuero cabelludo, tanto antes como después del lavado.

“La forma perfecta para usarlo es antes o después de lavarnos el pelo en todo el cuero cabelludo. Esto va a ayudar muchísimo con el crecimiento”, aseguró la creadora de contenido.

La creadora también destacó los beneficios del romero como ingrediente principal de esta preparación: “El romero tiene muchas propiedades, entonces también nos va a ayudar muchísimo con el brillo, a evitar la picazón del cuero cabelludo y al fin y al cabo son ingredientes naturales que son muy buenos”.

El truco de María Elvira Ramírez para combatir el cabello graso usando canela y romero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA
El truco de María Elvira Ramírez para combatir el cabello graso usando canela y romero - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El video, que rápidamente acumuló visualizaciones y comentarios, se suma a la tendencia de rutinas de belleza con ingredientes naturales, una práctica cada vez más popular entre quienes buscan alternativas económicas y libres de químicos. Finalmente, la influenciadora indicó que la preparación debe mantenerse refrigerada y confirmó que esa agua puede durar hasta dos semanas.

“El romero funciona como un estimulante. Mientras lo uses de forma constante, sí te va a ayudar muchísimo con el crecimiento y fortalecimiento del cabello. Pero, obviamente, si lo dejas de usar, el efecto se pierde y tu cabello vuelve a su estado natural. Toda la razón, Mae”, reaccionó una seguidora.

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