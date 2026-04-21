Se conocen detalles de las exequias de las dos víctimas de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: cuándo y dónde les darán el último adiós

Las víctimas mortales, Henry Alberto Benavides Cárdenas y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, eran parte del equipo técnico de la reconocida serie de televisión - crédito Redes sociales

Han transcurrido cuatro días desde que el país conoció la trágica riña que involucró a varios integrantes de la reconocida serie Sin senos sí hay paraíso 4 y que terminó con la muerte de un productor de campo y un conductor de la producción, además del agresor.

Tras los análisis forenses correspondientes, se conocio que una de las víctimas de la producción, identificada como Nicolás Francisco Perdomo, de 24 años, será velado en Bogotá a partir de este martes 21 de abril.

Familiares y amigos compartieron a través de sus redes sociales los datos de las exequias que se adelantarán el miércoles 22 de abril a las 11:00 a. m. en la parroquia San Gerardo Mayela, ubicada en el barrio Galerías de Bogotá.

Asimismo, se conoció que el joven de 24 años será inhumano en el Parque Cementerio Jardines del Paraíso, mientras que familiares, amigos y compañeros de trabajo podrán dar el último adiós en la sala de velación número 4 de la Funeraria Inversiones y Planes De La Paz, ubicada en la localidad de Chapinero.