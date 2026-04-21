Corte Suprema inspeccionó la Comisión de Acusación por posible obstrucción en el caso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

El presidente enfrenta un proceso por presunta violación de topes de financiación electoral, actualmente bajo revisión de las autoridades competentes - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

La Corte Suprema de Justicia intensificó su vigilancia sobre el proceso por presunta violación de topes de financiación electoral del presidente Gustavo Petro, tras ordenar y ejecutar una inspección a la Comisión de Acusación en medio de crecientes sospechas de obstrucción en el acceso al expediente.

El primer intento de diligencia se llevó a cabo el viernes 17 de abril de 2026, pero no pudo concretarse. Posteriormente, el martes 21 de abril, el alto tribunal realizó una nueva inspección por orden de la magistrada Cristina Lombana, quien busca establecer si hubo irregularidades en el manejo del proceso dentro de la instancia legislativa, según Noticias RCN.

Durante la actuación inicial, los funcionarios del despacho de Lombana no lograron revisar la documentación debido a que la Comisión de Acusación se encontraba cerrada por un día festivo decretado por el Gobierno.

Sin embargo, fuentes judiciales advirtieron al medio La FM que esa medida solo aplica para el Ejecutivo y no para el Legislativo, lo que puso en duda la legalidad del cierre y reforzó las sospechas de maniobras dilatorias.

La situación se agravó cuando, en los intentos posteriores por ubicar el expediente, surgieron versiones contradictorias entre los representantes Jairo Corzo y Alirio Uribe.

Mientras Corzo señaló que el documento estaba bajo responsabilidad de Uribe, este último negó tenerlo y aseguró que seguía en poder de su colega, lo que mantuvo paralizado el acceso a la información clave.

La revisión ordenada por la Corte Suprema no busca determinar la responsabilidad penal del jefe de Estado, sino verificar el cumplimiento de los procedimientos en la Comisión de Acusación y el actuar de los congresistas encargados del caso.

En ese contexto, cobra relevancia que algunos de los funcionarios vinculados al expediente, como la magistrada Gloria Arizabaleta y el propio Corzo, han sido postulados para integrar la Corte Suprema en reemplazo de magistrados cuyo periodo está por concluir.