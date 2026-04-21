Presidente del sindicato de pilotos advirtió que incidentes como el de El Dorado, con aviones a distancia no permitida: “Lamentablemente va a seguir ocurriendo”

La cercanía y trayectoria de los vuelos Lufthansa y Qatar Airways fueron detectadas por usuarios en plataformas de rastreo aéreo en tiempo real, encendiendo la alerta sobre seguridad aérea - crédito Captura video

El capitán Simón Cadavid, presidente del sindicato de pilotos en Colombia, Acdac, explicó que la decisión de ejecutar un go-around en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el 19 de abril de 2026 respondió a la necesidad de proteger la seguridad ante la reducción inesperada de la distancia entre dos aeronaves en aproximación, y anticipó que incidentes similares serán más frecuentes debido al creciente tráfico aéreo en la terminal.

El hecho, que involucró a un vuelo de Qatar Airways Cargo procedente de São Paulo, Brasil, y otro de Lufthansa proveniente de Frankfurt, Alemania, ocurrió cuando ambas aeronaves se aproximaban a la pista 32L de El Dorado y la torre de control instruyó a Lufthansa a esperar tras un avión a menos de cinco millas náuticas, pero la tripulación optó por abortar el aterrizaje tras visualizar la cercanía.

Durante la entrevista con Noticias Caracol, Cadavid remarcó que Bogotá ha alcanzado niveles de tráfico semejantes a grandes ciudades como Londres, São Paulo o México.

La tripulación de Lufthansa LH542 ejecutó una maniobra de go-around para evitar la colisión, mientras Qatar Cargo aterrizó de manera segura en su primer intento - crédito @flightradar24/X

El capitán sostuvo que la infraestructura actual es insuficiente para ese ritmo de operaciones y advirtió: “Esta es una circunstancia que se podría decir, lamentablemente va a seguir ocurriendo. Sin embargo, precisamente por eso es la pericia de los pilotos, la concentración de los controladores. Y un tema que seguimos denunciando desde hace tiempo es el tema de la infraestructura”.

El referente sindical precisó que la maniobra ejecutada el domingo es una acción estándar entrenada por todos los pilotos, diseñada “precisamente para salvaguardar la seguridad y poder continuar con los estándares que nos permiten ser el medio de transporte más seguro”. Añadió que el procedimiento requiere una elevada preparación, ya que debe ejecutarse “en cuestión de segundos”, y que la pericia de los pilotos resulta decisiva ante el potencial riesgo.

El incremento en el tráfico, una condición propicia para incidentes

“La aviación es un riesgo controlado. Siempre va a haber un riesgo y precisamente por eso la aviación a nivel mundial está tan bien establecida, precisamente para poder mitigar estos riesgos”, afirmó Simón Cadavid al medio de comunicación, al describir la naturaleza de la industria y los sistemas aplicados para evitar colisiones, como el sistema anticolisión aprobado en 1981 en Estados Unidos.

Durante la fase crítica de aterrizaje, ambos aviones se alinearon hacia la misma pista bajo el control del tráfico aéreo en El Dorado, aumentando el riesgo de colisión - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura video

Cadavid sostuvo que el éxito del go-around depende tanto del entrenamiento como de la reacción de la tripulación y los controladores aéreos. Añadió que otros países cuentan con sistemas adicionales de protección, algunos automatizados, “que permiten que las pistas o incluso cuando hay esta reducción de distancia, si el piloto no lo percibe, si el controlador no lo puede hacer, también la máquina o el avión puede realizar esta maniobra”.

El análisis de las grabaciones de cabina y de las instrucciones recibidas, en curso según el comandante, será clave para determinar si la alerta fue generada por los sistemas automáticos de la aeronave o por decisión operacional del piloto, que, como recordó Cadavid, “es el último responsable”.

La autoridad aclaró que, contrariamente a lo difundido oficialmente, “estos tres mil pies no son mandatorios o están escritos”. Resaltó que la separación mínima requerida depende de la velocidad y la situación específica de cada aterrizaje: “No existe una distancia única, y el cambio de energía de la aeronave permite que incluso en distancias tan cortas como cien o doscientos pies se pueda realizar la maniobra y evitar un accidente”.

Aviones y personal de tierra se preparan para operaciones nocturnas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, bajo la torre de control y las luces de la terminal. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El capitán Simón Cadavid confirmó que este tipo de procedimiento seguirá utilizándose mientras no haya mejoras tecnológicas y de infraestructura, y recalcó: “A medida que haya más afluencia de tráfico, su rate incrementará”.

La situación registrada en El Dorado refleja los desafíos que enfrenta la aviación en Colombia ante el aumento del tráfico aéreo y la capacidad limitada de la infraestructura. La aplicación de procedimientos de seguridad como el go-around pone en evidencia la importancia del entrenamiento y la preparación de pilotos y controladores, así como la necesidad de incorporar tecnologías adicionales para fortalecer la prevención de incidentes.