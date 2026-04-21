Representante Fernando Niño protagonizó discusión en el Congreso por sanción del Partido Conservador: “No volveré a hablar”

El congresista Fernando Niño aseguró que la sanción en su contra fue injusta - crédito @fninomendoza/X

En el debate de control político que se llevó a cabo el 21 de abril de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el congresista Fernando David Niño Mendoza, del Partido Conservador, hizo una crítica a la colectividad por suspender su derecho de ejercer su voz y voto en el Congreso de la República.

La decisión respondió a que el legislador hizo público su apoyo a la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, yendo en contra de la directriz del movimiento político de respaldar a la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático. El congresista considera “injusta” la sanción del partido.

“Tendré que acogerme a la decisión del partido para evitar sanciones y demandas ante el Consejo de Estado que me lleven a perder la investidura”, indicó el representante.

El congresista Fernando Niño aseguró que la población de su territorio (Cartagena), está a favor del Gobierno actual y de Iván Cepeda y por eso votará por él - crédito Europa Press

En medio de su intervención, se verificó que la Comisión Segunda no fue notificada debidamente sobre la decisión de la veeduría del partido. Sin embargo, el congresista aclaró que él sí fue informado sobre la suspensión y, por ende, no debe participar activamente en los debates ni ejercer su derecho al voto. De lo contrario, la colectividad puede tomar acciones en su contra.

En todo caso, explicó que su respaldo al aspirante Cepeda y al Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, está basado en la experiencia positiva que ha tenido la población de su territorio, Cartagena (Bolívar), durante la administración.

“Sería una incoherencia hoy no acompañar una gran alianza por la vida y por eso yo manifesté mi condición y rechazo esa injusta sanción que por segunda oportunidad me coloca el partido. No volveré a hablar, presidente, hasta que el partido me la levante y ejerceré todas las acciones judiciales correspondientes”, dijo.

El congresista Fernando Niño aseguró que acatará la sanción en su contra, pero advirtió acciones judiciales - crédito Canal del Congreso

Tras terminar su explicación, la representante Juana Carolina Londoño, presidenta del Partido Conservador en el departamento de Caldas, presentó una moción de procedimiento en la que criticó las afirmaciones de su colega. Recordó que, según los estatutos del movimiento político, su ideología es de centro-derecha y, en consecuencia, su respaldo a Paloma Valencia es completamente coherente, puesto que es una política de derecha. Iván Cepeda, por el contrario, es de izquierda.

“Con el mayor respeto que usted se merece, doctor Fernando, aquí tenemos que ser claros, porque uno no puede venir a salir a ser víctima. Los estatutos del Partido Conservador son muy claros. Artículo primero: ‘El Partido Conservador es un partido de centro derecha’”, precisó.

El Partido Conservador apoyará a Paloma Valencia en las elecciones presidenciales - crédito Cristián Bayona/Colprensa

Además, aclaró que la voz y el voto en las sesiones del Congreso no son un derecho absoluto; la normativa de la colectividad indica que, en determinados escenarios, la disciplina partidista y de la bancada están por encima de la autonomía individual de los integrantes. En ese sentido, en su calidad de congresista, Fernando David Niño debe acatar los postulados del partido, lo que incluye el apoyo a una candidatura de derecha.

El legislador se pronunció nuevamente, precisando que, antes de que la bancada del partido se reuniera y decidiera apoyar a Paloma Valencia en la contienda electoral, él ya había informado sobre su intención de votar por Iván Cepeda. Por eso, presentó una objeción de conciencia.

Por otro lado, en un video publicado en redes sociales, Niño calificó la sanción en su contra como una represalia política, a través de la cual buscarían su muerte política. A su juicio, la colectividad está tomando decisiones equivocadas, que no están alineadas con las necesidades de la ciudadanía.

El representante Fernando Niño aseguró que el Partido Conservador quiere su muerte política - crédito @fninomendoza/X

“El Partido Conservador cada día se aleja más del pueblo, del sentir, de lo que quieren, de lo que necesitan, y por eso ha venido perdiendo representatividad en el Congreso de la República. Hoy, por defender a la gente, me sancionan. Por actuar con coherencia, buscan limitar mis derechos políticos. Por no seguir con esa lógica de poder, buscan silenciarme”, aseveró.