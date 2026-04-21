Colombia

Fico Gutiérrez ordenó cancelar evento académico que, según él, haría apología al “terrorismo” del M-19: “Dejó víctimas, dolor y muerte”

La decisión del alcalde de Medellín encendió el debate sobre los límites de la libertad académica en Colombia, en relación con esta obra que hace una remembranza de la lucha armada de esta guerrilla, a la cual perteneció el presidente Gustavo Petro

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Federico Gutiérrez se opuso a evento literario de libro del M-19
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se opuso a evento sobre libro que recogería la historia del M-19 - crédito @AlcaldiadeMed/X - @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó el martes 21 de abril la cancelación del lanzamiento del libro El M-19, de la guerra a la política, escrito por Jaime Rafael Nieto López, al argumentar que suponía una “apología al terrorismo” en la ciudad. Esta decisión, anunciada en postrimerías a la realización del evento, ocasionó fuertes reacciones en las plataformas digitales, entre los que lo catalogaron como censura.

El lanzamiento de este producto académico estaba previsto para las 5:00 p. m. en la Biblioteca Pública Piloto, pero fue prohibido por decisión directa del mandatario local, que enfatizó que ninguna entidad pública podía albergar un acto de este tipo debido a su “carácter evidentemente político” y la vigencia de la ley de garantías por la campaña presidencial, cuya primera vuelta se llevará a cabo el 31 de mayo.

Fico Gutiérrez ordenó cancelar evento académico en Medellín
Con este mensaje en sus redes sociales, el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ordenó cancelar evento académico en la ciudad; según él, por apología al terrorismo - crédito @FicoGutierrez/X

La decisión se conoció en medio de un panorama de alta sensibilidad sobre la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia. “Este evento se cancela. En Medellín nunca tendrá espacio la apología al terrorismo. Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia", indicó.

Los motivos de Fico Gutiérrez para oponerse a lanzamiento de libro que habla del M-19

Acto seguido, hizo reseña de uno de los actos que, en su concepto, marcaron el accionar criminal de esta organización guerrillera. “Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia. Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas“, afirmó el burgomaestre en su publicación en la red social X, al compartir la tarjeta de invitación a este lanzamiento.

Gustavo Petro - M-19
El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo parte de la guerrilla del M-19 - crédito AP

El encuentro iba a contar con la intervención de Nieto López, autor del libro y académico con larga trayectoria en el análisis del conflicto colombiano, así como del politólogo Freddy Chaverra y el profesor universitario José Miguel Sánchez. La entrada, según se estableció, era abierta al público en el hall principal de la biblioteca, que es una infraestructura de referencia cultural de la ciudad.

Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías. Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La @AlcaldiadeMed, ni mucho menos yo, nos vamos a prestar para esto”, afirmó Gutiérrez, que cuestionó la autorización interna que había permitido la programación de la actividad.

Rafael Nieto López, autor del libro que habla del M-19 y que causó polémica
Él es Rafael Nieto López, autor del libro que habla del M-19 y que causó polémica, por la dura reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez - crédito Universidad de Antioquia

Es preciso decir que el autor del libro es sociólogo, politólogo y académico con más de 5.000 citas en la plataforma Google Académico, conocido por sus investigaciones sobre resistencia civil, urbanismo y procesos de cambio político en Colombia y América Latina. El académico docente e investigador titular en la Universidad de Antioquia y con su obra busca examinar la transición intelectual y política del M-19.

La postura del alcalde de Medellín, que causó opiniones encontradas en las redes sociales, entre los que la respaldan y quienes la consideraron un flagrante acto de censura, marcaría un precedente institucional en el debate sobre límites a la revisión histórica de los movimientos armados; en especial cuando se hace desde espacios académicos y culturales de acceso público, como estaba programado inicialmente.

Por el momento, no se conoce una postura oficial de Nieto López sobre el particular, en medio de los interrogantes sobre la legalidad de la orden dada por el mandatario local, que quiso salir, a su modo, en defensa de la defensa de la legalidad y la memoria de las víctimas, además de la ley de garantías electorales, introduce una dimensión adicional sobre la gestión de la discusión política en la época electoral.

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