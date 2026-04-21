Piden asistencia militar y plan de choque ante ola de inseguridad en Bogotá: “El alcalde no quiere escuchar”

El cabildante le envió un mensaje al alcalde de Bogotá - crédito Prensa Julián Uscátegui

Ante los reiterados casos de inseguridad que se han registrado en Bogotá, ciudadanía y políticos de la capital se han sumado para pedir medidas por parte del distrito para mitigar esta problemática.

Precisamente, ese fue el motivo por el que se ha comenzado a impulsar una iniciativa ciudadana que incluye la petición de que se ordene a las autoridades distritales llevar a cabo un estudio técnico, jurídico y operativo para evaluar la solicitud de asistencia militar en Bogotá.

De la misma forma, que se implemente de manera inmediata un plan de choque integral para la recuperación de la seguridad en Bogotá, con enfoque territorial, coordinación interinstitucional y resultados medibles. También solicitan medidas cautelares urgentes orientadas a atender de manera integral a las víctimas de la inseguridad, fortalecer la presencia institucional en zonas críticas y mejorar los canales de denuncia, garantizando su eficacia y protección a los ciudadanos.

La iniciativa busca que la alcaldía invierta más en temas de seguridad - crédito Colprensa

Entre los argumentos que se han expuesto están las altas cifras de inseguridad en la ciudad, los graves casos de violencia registrados, la presencia de estructuras criminales organizadas, el déficit de pie de fuerza, las fallas en los frentes de seguridad, la inoperatividad del parque automotor de las autoridades, la baja inversión en seguridad, el rezago en el sistema de videovigilancia, el recrudecimiento de la violencia y el hacinamiento en centros de detención transitoria.

“Estas situaciones configuran una vulneración grave y sistemática del derecho colectivo a la seguridad pública, así como del derecho a la paz y al goce del espacio público, derivados de presuntas omisiones en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales por parte de las entidades distritales”, se afirma en el comunicado oficial.

Como uno de los voceros de la iniciativa, el concejal Julián Uscátegui indicó que no se busca nada especial, sino que las autoridades cumplan con sus obligaciones.

“Bogotá atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, y lo más grave es que no estamos viendo respuestas contundentes por parte de la administración distrital. Esta acción popular busca obligar a las autoridades a cumplir con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos y garantizar el orden público en la ciudad“.

El alcalde ha afirmado que la crisis es consecuencia de los procesos de la Fiscalía en los que capturados son dejados en libertad - crédito Alcaldía Mayor de Bogotá

El cabildante le envió un mensaje a la Alcaldía de Bogotá y se mostró molesto al indicar que no es normal que los ciudadanos sientan miedo de salir a las calles en Bogotá.

“No podemos seguir normalizando el miedo en las calles ni la inacción institucional. Lo que estamos exigiendo son medidas concretas, coordinadas y medibles que permitan recuperar la seguridad en Bogotá, proteger a las víctimas y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos”, sostuvo el concejal.

Concejales han criticado al alcalde Galán por sus respuestas ante la crisis de inseguridad en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

El bogotano terminó su mensaje asegurando que con esta acción se busca no solo evidenciar la gravedad de la crisis de seguridad, sino también obligar a las autoridades a implementar soluciones reales que permitan recuperar el orden público y proteger los derechos de todos los bogotanos.

“Es que no tiene presentación que en plena crisis de seguridad, pasando de balacera en balacera, de homicidio en homicidio, de robo en robo, esta Administración distrital destine solo el 3% de todo su presupuesto para seguridad y por eso no se fortalece a la policía, no se amplía ni se moderniza el sistema de videovigilancia, no se promueven los frentes de seguridad y no se construyen cárceles tan necesarias y teniendo los predios dispuestos para ello. Si el alcalde no quiere escuchar a las comunidades, a los concejales que las representamos, ojalá sí escuche a la rama judicial y tome medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los bogotanos”, puntualizó Uscátegui.

Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no se ha pronunciado al respecto, mientras que se espera que otras figuras de la política en la capital se sumen a la iniciativa en las próximas jornadas.