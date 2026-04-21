Colombia

Sheila Gándara acusó a Juanda Caribe, sorprendido coqueteando con Mariana Zapata, de provocarle un embarazo de alto riesgo: “El nivel de cinismo”

Tras la viralización de imágenes de Juanda Caribe junto a Mariana Zapata en el ‘reality’, su esposa Gándara afirmó que su embarazo de alto riesgo fue provocado por el comportamiento del locutor

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La creadora de contenido Sheila Gándara rompió el silencio tras la difusión de imágenes de Juanda Caribe y Mariana Zapata en actitudes cercanas dentro de ‘La casa de los famosos' - crédito @sheilafgandara/ Instagram
La creadora de contenido Sheila Gándara rompió el silencio tras la difusión de imágenes de Juanda Caribe y Mariana Zapata en actitudes cercanas dentro de ‘La casa de los famosos' - crédito @sheilafgandara/ Instagram

La participación de Juanda Caribe en el reality La casa de los famosos Colombia ha provocado una nueva polémica, esta vez de la mano de su esposa, Sheila Gándara, quien decidió romper el silencio y compartir públicamente detalles delicados sobre su relación.

Gándara, también creadora de contenido, había sido una de las principales defensoras de Juanda en redes sociales desde su ingreso al programa, mostrando confianza y apoyo frente a las tensiones y discusiones que se vivieron dentro del formato televisivo.

Sin embargo, la situación cambió radicalmente en los últimos días. En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías donde Juanda Caribe aparece en actitudes cercanas con su compañera de reality, Mariana Zapata. Estos gestos, interpretados por muchos usuarios como coqueteos, generaron incomodidad entre los seguidores de la pareja y reavivaron rumores sobre posibles infidelidades previas al ingreso del locutor al programa. En uno de los episodios más comentados, Juanda le dijo a Zapata: “Lo único que tienes que entender es que me hiciste falta”, a lo que Mariana respondió: “Te creo, porque tú a mí también”.

Sheila Gándara, quien había defendido a Juanda Caribe en redes sociales, decidió hacer públicas sus experiencias y sentimientos sobre su relación - crédito @sheilafgandara/ Instagram
Sheila Gándara, quien había defendido a Juanda Caribe en redes sociales, decidió hacer públicas sus experiencias y sentimientos sobre su relación - crédito @sheilafgandara/ Instagram

En medio de este ambiente de especulación y críticas, Sheila Gándara decidió pronunciarse públicamente. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, la creadora de contenido expresó: “Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho. Que hoy quiera acomodar todo a su favor es increíble. Cuando lo apoyé fue porque confié. Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró”.

Gándara continuó su mensaje señalando la diferencia de edad y la supuesta manipulación emocional por parte de Juanda: “Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él. Más aún cuando es alguien que me lleva ocho años. Pero claro, todo se lo aplauden”.

En su declaración, la creadora de contenido remarcó que había intentado mantener la discreción y el respeto durante mucho tiempo, pero los últimos acontecimientos la llevaron a hablar: “¿Hasta dónde va a llegar este señor? Porque lo que ha demostrado es ser ejemplo de nada. Guardé silencio por respeto, pero ya no le debo nada a nadie. Y sí, estoy cansada de callar. Esto fue la gota que derramó el vaso. Que Dios tenga misericordia de él”.

La vida dual de Juanda Caribe entre risas y polémicas tras su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía RCN
Sheila Gándara expresó en redes sociales su inconformidad y acusó a Juanda Caribe de provocar su embarazo de alto riesgo - crédito cortesía RCN

El punto más fuerte de su pronunciamiento llegó cuando Sheila Gándara responsabilizó a Juanda Caribe por su embarazo de alto riesgo: “¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? Eso sí no lo dice. Ahí está el amor que tanto dice tener. Porque bastante que se llenó la boca diciendo en cámaras lo bien que se había portado”.

Las declaraciones de Gándara han provocado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, donde muchos usuarios han mostrado apoyo a la creadora de contenido y han cuestionado el comportamiento de Juanda Caribe dentro y fuera del reality. Por el momento, el locutor no ha dado pistas de conocer lo que pasa con su pareja, mientras la polémica continúa creciendo en medio del programa.

Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN
Las reacciones en redes sociales incluyen mensajes de respaldo a Sheila y críticas a Juanda Caribe por su actitud en el reality - crédito cortesía RCN

Ante las palabras de Sheila, los comentarios no se hicieron esperar. “‘Este señor’… Sheila va a votar por Alejo para que gane la casa, 0 dudas y todas las pruebas", “Amo el karma tanto que se burló de Alejo”, “Lo siento, pero la infidelidad en el embarazo NO SE PERDONA NUNCA Y NO SE OLVIDA”, “Ya era hora! Mucho aguante mental el de esa mujer!!”, “Estamos con Sheila, repito, estamos con Sheila.., apreten, apreten!!”, “Se ve que ella sufrió mucho durante años”, “Ojalá se mantenga en la raya porque todos son fuertes detrás de una pantalla”, (Sic) son las reacciones en redes sociales.

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