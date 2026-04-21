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Thiago Alcántara recuerda a Luis Díaz y lo llena de elogios: esto dijo

El exfutbolista español compartió con el guajiro en el Liverpool de Inglaterra de 2022 a 2024. Alcántara no se olvida de Díaz y elogió su gran momento

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Thiago Alcántara y Luis Díaz compartieron en el Liverpool de Inglaterra entre 2022 y 2024. El español también es muy recordado en el Bayern Múnich, actual equipo de 'Lucho' - crédito Peter Powell/Reuters
Thiago Alcántara y Luis Díaz compartieron en el Liverpool de Inglaterra entre 2022 y 2024. El español también es muy recordado en el Bayern Múnich, actual equipo de 'Lucho' - crédito Peter Powell/Reuters

El ex mediocampista español Thiago Alcántara no escatimó en elogios hacia Luis Díaz, recordando su etapa como compañero y destacando tanto su calidad dentro del campo como su valor humano fuera de él. En diálogo con el medio inglés Sky Sports, Alcántara expuso “el Bayern está teniendo una temporada espectacular. Creo que acertaron de lleno al fichar a Luis Díaz. Lo conozco del Liverpool, es un jugador fantástico y una persona fantástica”, una frase que resume la alta consideración que tiene sobre el extremo guajiro.

El español también dejó ver que su opinión no se basa únicamente en lo que se ve en los partidos, sino en la convivencia diaria. Según sus palabras, conoce bien a Díaz, lo que le permite valorar aspectos como su mentalidad, profesionalismo y forma de integrarse en el grupo. Esa cercanía refuerza la idea de que el colombiano no solo destaca por su talento, sino también por su actitud, algo que también le ha elogiado su director técnico actual en el Bayern Múnich, Vicent Kompany.

Es un jugador de fútbol espectacular, pero lo que más me gusta de él es su mentalidad, siempre va al frente”, dijo el entrenador belga.

Luis Díaz, futbolista colombiano, jugó en el Liverpool de Inglaterra desde la segunda mitad del 2021 a diciembre de 2025 - crédito John Sibley/Reuters
Luis Díaz, futbolista colombiano, jugó en el Liverpool de Inglaterra desde la segunda mitad del 2021 a diciembre de 2025 - crédito John Sibley/Reuters

Precisamente, Alcántara también se refirió a Vicent Kompany en sus declaraciones. “Por supuesto, Vinnie también está haciendo un gran trabajo como entrenador. El equipo es fantástico con una mezcla muy buena de jugadores experimentados y jóvenes. Es un placer verlos jugar", dijo el exfutbolista español.

Este tipo de elogios no son nuevos en la carrera del colombiano. Desde su llegada al fútbol europeo, Luis Díaz ha sido reconocido por compañeros y técnicos por su entrega y mentalidad competitiva. De hecho, el propio Thiago Alcántara ya había resaltado en el pasado su “carácter” y su “mentalidad ganadora”, subrayando que siempre busca adaptarse rápido y aportar al equipo.

En ese contexto, las palabras del exjugador del Liverpool FC y del Bayern Múnich toman aún más relevancia, especialmente ahora que Díaz atraviesa una etapa clave en su carrera tras su llegada al club alemán. El reconocimiento de alguien con la trayectoria de Thiago, campeón en España con el FC Barcelona, en Inglaterra con el Liverpool y en las selecciones juveniles de España, valida el impacto que el colombiano ha tenido en vestuarios de primer nivel.

Thiago Alcántara fue un mediocampista español que jugó en FC Barcelona, Bayern Múnich y Liverpool. Además, hizo parte de la selección de España - crédito David Klein/Reuters
Thiago Alcántara fue un mediocampista español que jugó en FC Barcelona, Bayern Múnich y Liverpool. Además, hizo parte de la selección de España - crédito David Klein/Reuters

Por otro lado, el fichaje de Díaz por el Bayern ha sido visto como un movimiento acertado desde diferentes sectores del fútbol europeo. En Alemania, el club apostó por el colombiano como una pieza clave para reforzar su ataque, en una operación que rondó los 75 millones de euros, lo que refleja la confianza depositada en su talento.

Desde su llegada, el extremo ha respondido con rendimiento inmediato: 24 goles y 17 asistencias en 43 partidos, con un protagonismo importante en partidos trascendentales, como el más reciente ante Real Madrid.

Además, el contexto en el Bayern también ha influido en su crecimiento. El club alemán es conocido por su disciplina y exigencia, incluso en aspectos fuera del terreno de juego, como el aprendizaje del idioma, lo que forma parte del proceso de integración de los jugadores extranjeros. Este tipo de entorno competitivo ha potenciado aún más el perfil profesional de Díaz, alineándose con las cualidades que Thiago destacó en sus declaraciones.

Cuando Thiago Alcántara salió campeón de la UEFA Champions League con Bayern Múnich el 2020. (UEFA)
Thiago Alcántara también fue jugador de Bayern Múnich en Alemania, equipo actual del colombiano Luis Díaz. De hecho, hizo parte de la más reciente Uefa Champions League que ganaron los de Múnich - crédito @thiago6/Instagram

Y si algo deja claro este reconocimiento, es que el colombiano no solo está cumpliendo con las expectativas de su fichaje, sino que las está superando. Cuando un jugador con la experiencia de Thiago lo define como “fantástico” dentro y fuera del campo, no se trata de una frase de cortesía, sino de una validación contundente de su impacto real en la élite del fútbol mundial.

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