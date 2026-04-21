Alerta sanitaria por el mal de Chagas en Santander: 54 casos en 2026, 27 pacientes son crónicos

El mal de Chagas suma 54 casos confirmados en Santander durante 2026, según la Secretaría de Salud departamental - crédito AFP

La alerta no es nueva, pero los datos más recientes obligan a mirarla con mayor detenimiento. En Santander, el mal de Chagas volvió a ganar terreno y ya suma 54 casos confirmados en lo corrido de 2026, de acuerdo con el último balance de la Secretaría de Salud departamental. La cifra, más allá de lo estadístico, enciende señales sobre la circulación activa de la enfermedad en distintos puntos del territorio.

Lo que más inquieta a las autoridades no es solo el número de diagnósticos, sino su distribución. El reporte evidencia que el Chagas no distingue entre campo y ciudad puesto que, aparece tanto en municipios rurales como en centros urbanos, lo que amplía el rango de exposición y obliga a reforzar las estrategias de control en múltiples frentes.

La enfermedad de Chagas afecta tanto áreas rurales como urbanas en Santander, lo que amplía el rango de exposición de la población - crédito Secretaría Distrital de Salud

En ese mapa de casos, hay focos que empiezan a concentrar la atención. San Gil encabeza la lista con cinco personas diagnosticadas, seguido de Suaita con tres. En un segundo grupo aparecen Mogotes, Bucaramanga, Floridablanca y Enciso, cada uno con dos registros. Esta dispersión confirma que la enfermedad no está aislada en zonas específicas, sino que se mueve en distintos entornos, lo que complica su contención.

Sin embargo, hay un dato que pesa aún más en el análisis epidemiológico, la mitad de los casos ya se encuentra en fase crónica. Son 27 pacientes que han pasado a una etapa en la que el parásito ha permanecido en el organismo durante años, aumentando el riesgo de complicaciones graves. Esto no solo implica mayores desafíos clínicos, también una carga significativa para el sistema de salud.

El informe también revela un patrón que llama la atención. La mayoría de los casos crónicos corresponde a mujeres que viven en áreas urbanas, quienes representan el 58,6% del total. Este comportamiento obliga a mirar con lupa los factores de riesgo en ciudades y a fortalecer la detección temprana en esta población específica.

Detrás de estas cifras hay un protagonista silencioso, el insecto conocido como “pito”, principal transmisor de la enfermedad en zonas endémicas. Este vector porta el parásito Trypanosoma cruzi, responsable del Chagas, y su presencia en viviendas sigue siendo uno de los principales factores de riesgo.

San Gil lidera los focos de casos de Chagas, seguido de Suaita, mientras otros municipios como Bucaramanga y Floridablanca reportan contagios - crédito AP

El contagio ocurre de una manera que muchas veces pasa desapercibida. Tras la picadura del insecto, el parásito puede ingresar al cuerpo humano a través del contacto con sus heces, generalmente cuando la persona se rasca la zona afectada. Es un proceso discreto, casi imperceptible, que facilita la propagación sin generar alarma inmediata.

Esa es, precisamente, una de las características más complejas del Chagas, su capacidad de avanzar en silencio. En las primeras etapas, los síntomas pueden ser leves o inexistentes, lo que retrasa el diagnóstico. Con el paso del tiempo, el parásito puede afectar órganos vitales, especialmente el corazón, y desencadenar enfermedades cardiovasculares que comprometen la vida del paciente.

A medida que progresa, también puede impactar el sistema digestivo, generando alteraciones que suelen aparecer cuando la enfermedad ya está avanzada. Por eso, la detección oportuna se convierte en un punto crítico para evitar desenlaces graves.

El aumento de casos en Santander refuerza la necesidad de intervenir no solo desde el ámbito clínico, también desde lo preventivo. Las autoridades insisten en el control del vector dentro de los hogares, la mejora de las condiciones de vivienda y la educación comunitaria como pilares fundamentales para frenar la transmisión.

La mitad de los afectados en Santander presenta la forma crónica de la enfermedad de Chagas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Además, se ha hecho un llamado a la población para estar atenta a cualquier señal y acudir a consulta médica ante la mínima sospecha. La vigilancia comunitaria, sumada a las campañas de sensibilización, busca cortar la cadena de contagio antes de que los casos sigan escalando.

Mientras tanto, el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica, monitoreando la evolución de la enfermedad y ajustando las estrategias de respuesta. El desafío es claro, contener una enfermedad que avanza sin hacer ruido, pero que deja huellas profundas cuando no se detecta a tiempo.

Con este panorama, Santander enfrenta un reto sanitario que exige coordinación, prevención y acción sostenida. El mal de Chagas sigue presente y, aunque es una enfermedad evitable, su control depende de decisiones oportunas tanto de las autoridades como de la comunidad.