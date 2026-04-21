Entre peluches y el sueño de conocer a su hija, así es la vida de ‘La Quica’ en una prisión norteamericana

Dandeny Muñoz fue capturado en 1991 y fue acusado de participar en dos crímenes cometidos por el cartel de Medellín - crédito Visuales IA

Durante varios años y a través de varias solicitudes que se han perdido, Dandeny Muñoz Mosquera, conocido como “La Quica”, ha pedido que su caso, en el que fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán y el atentado al vuelo 203 de Avianca, sea revisado, ya que asegura no haber sido parte de estos crímenes.

Informes de las autoridades de Estados Unidos, en donde está recluido en prisión, desde 1991, afirman que Muñoz fue parte del cartel de Medellín como uno de los sicarios de Pablo Escobar.

De la misma forma, que fue clave en el plan con el que la estructura criminal hizo explotar un vuelo comercial en el que iban más de 100 personas en 1989 para terminar con la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria.

Por estos dos hechos y cargos por narcotráfico, el colombiano fue condenado a cumplir 10 cadenas perpetuas; sin embargo, a los 61 años sigue asegurando que él no fue el responsable de los crimenes mencionados y pide ser liberado para reencontrarse con su hija, a la que no ve desde que ella tenía algunos meses de nacida.

Dandenis Muñoz Mosquera fue capturado en Nueva York en 1991 - crédito Colprensa

En el programa Los Informantes hablaron con Diana Katherine Muñoz, hija de “La Quica”, que ha seguido todos los procesos legales con los que los abogados de su padre han pedido la revisión de su caso, mientras sigue con la ilusión de poder verlo por primera vez.

Katherine Muñoz reveló que su primer contacto con su padre fue después de que cumplió 18 años y él fue trasladado a otra sección de la prisión. “Al inicio, cuando a él lo capturaron allá, lo metieron en una prisión de máxima seguridad y tuvo 18 años de confinamiento solitario”.

A través de cartas y llamadas, “La Quica” ha formado un vínculo con su hija, a la que le ha obsequiado los peluches que ha aprendido a hacer en prisión.

“Ha aprendido a tejer. Este muñequito también me lo hizo él, él lo hizo en la cárcel. Sí, con los colores de Colombia”, relató Katherine Muñoz, que afirmó que el antioqueño ha logrado sumar más de 100 certificados de cursos realizados dentro de la cárcel.

Al antioqueño lo condenaron por el atentado al vuelo 203, el magnicidio de Galán y otros cargos por narcotráfico - crédito Colprensa

La hija de “La Quica” reconoció que su padre le ha contado los errores que cometió en Colombia, mismos que lo llevaron a tratar de ocultarse en Estados Unidos, en donde fue capturado un año antes de que “Tyson”, su tío, que fue sicario de Pablo Escobar, fuera abatido durante un operativo oficial.

“Yo sé que él sí tuvo sus fallas y él cometió sus errores y todo lo que hizo lo pagó acá y él está más que arrepentido de todas esas cosas y todo de su mal pasado porque eso fue de inmadurez, de ignorancia, de niñez. Tengo cartas que yo era una niña que ni siquiera podía leer. Mi mamá me las tenía que leer”.

En la fotografía "Arete" estaba acompañado de "La Quica" y "Popeye" - crédito Edgar Jiménez "El Chino"

Por último, la antioqueña afirmó que su padre tiene claridad de lo que pasa en la actualidad en Colombia, pero el paso del tiempo ha hecho que no tenga conocimiento sobre nuevas tecnologías.

“Él tiene todo el mapa de Medellín todavía en su memoria, pero ya todo está muy distinto. El celular, pues es algo que él todavía no aterriza, porque él nunca ha tenido eso en sus manos. Yo no sé cuándo, no sé cómo y no sé dónde, pero yo sé que se va a dar (un reencuentro con él)”, puntualizó Katherine Muñoz.

Lo último que se registró sobre Dandeny Muñoz en Colombia fue la confirmación de que el condenado le envió una carta al presidente Gustavo Petro para reafirmar que él no fue responsable del atentado al vuelo 203 ni del magnicidio de Luis Carlos Galán.