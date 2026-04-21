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Falcao y sus constantes lesiones en Millonarios: estas son las veces que se ausentó de los azules

Una nueva dolencia sacó al “Tigre” de la plantilla por tiempo indeterminado, un hecho que lo aqueja desde su primera etapa y con pocas semanas de contrato por delante

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Falcao en Millonarios
Falcao no ha tenido continuidad en Millonarios por culpa de las lesiones en el primer semestre de 2026 - crédito Colprensa

Millonarios quedó al borde de la eliminación en la Liga BetPlay tras perder 3-1 contra el América en Cali, por la fecha 17 de la Liga BetPlay, pues quedó con 22 unidades, a falta de dos jornadas, y depende de otros resultados para aspirar a la siguiente ronda del campeonato.

Sumado a eso, los azules vuelven a perder a Falcao por lesión, tras la confirmación de que la fractura en su rostro no requiere cirugía y se hará un proceso especial para recuperar al jugador, que tomará tiempo fuera de las canchas y, en principio, se pierde los compromisos frente a Tolima y Alianza.

Para estas últimas fechas de la fase de Todos contra Todos, el técnico Fabián Bustos, cuestionado por su esquema táctico, debe mirar las alternativas en la plantilla para sacar los seis puntos que le quedan en esta instancia, así como manejar las cargas por los compromisos en la Copa Sudamericana.

Las lesiones de Falcao en Millonarios

No ha sido la mejor etapa del “Tigre” con los embajadores, pues las lesiones, molestias físicas e incluso suspensiones lo mantuvieron afuera del equipo en muchos compromisos, es por eso que su contrato solo es de seis meses, hasta junio de 2026, con opción de ampliarse hasta diciembre.

Entre julio de 2024 y abril de 2026, Falcao se perdió 29 partidos con Millonarios por lesión, de los cuales, 27 fueron por la Liga BetPlay y dos por Copa Colombia, en los que se quedó afuera de la lista de convocados mientras se recuperaba con el departamento médico.

Falcao García
Durante un partido ante Once Caldas en Manizales, Falcao sufrió la primera lesión muscular en Millonarios, que lo sacó durante siete partidos en 2024 - crédito Daniel Ocampo/Colprensa

Durante el segundo semestre de 2024, el samario sufrió una fractura de dedo que lo sacó entre agosto y septiembre, aunque en ese tiempo solo se perdió un partido, después tuvo una lesión en el gemelo que lo alejó de las canchas entre el 8 de septiembre y el 3 de noviembre.

Falcao tuvo su periodo más largo ausente de Millonarios en 2025, por un problema muscular que provocó su desconvocatoria del 8 de marzo al 16 de mayo, para un total de 11 juegos vistos desde la tribuna, aunque se redimió con cuatro tantos en los cuadrangulares semifinales.

Radamel Falcao jugó su primer partido como titular después de la lesión muscular que le hizo perderse gran parte de la temporada - Colprensa - Catalina Olaya
Radamel Falcao García se perdió casi toda la fase regular con Millonarios en el primer semestre de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Se le suman ahora dos ausencias en el primer semestre de 2026: la primera fue una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, que fueron ocho partidos afuera en la Liga BetPlay, y la fractura en uno de sus pómulos que, de manera inicial, lo alejan de los duelos ante Tolima, Fortaleza y Sao Paulo por Copa Sudamericana.

La nueva ausencia

A través de un comunicado, Millonarios confirmó la dolencia del delantero por el choque en el duelo ante América en el estadio Pascual Guerrero, que lo sacó del compromiso en el entretiempo y fue necesario que se trasladara a un centro asistencial por la gravedad del golpe.

“Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra el América de Cali. Inmediatamente fue trasladado a un centro médico para su atención inmediata. Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático”, informó el club el lunes 20 de abril.

Comunicado de Millonarios sobre la lesión de Millonarios - crédito Millonarios FC
Comunicado de Millonarios sobre la lesión de Falcao García en partido contra el América de Cali - crédito Millonarios FC

Un día después, el martes 21 del mismo mes, Millonarios confirmó que el samario no será sometido al quirófano para su recuperación: “Después de ser valorado y de analizar el caso en Junta Médica de Especialistas en Cirugía Maxilofacial de la Fundación Santa Fe en Bogotá, se determinó que la lesión que presentó Radamel Falcao García no requiere manejo quirúrgico. Por tal motivo, se da inicio al proceso de cicatrización y rehabilitación específica de esta lesión“.

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