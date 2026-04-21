Duván Zapata recibió importante reconocimiento en Italia por su carrera y habló sobre la selección Colombia: “No he sido parte del proceso y es justo”

Duván Zapata recibió el Premio a la Carrera en el Museo del Calcio de Coverciano por su trayectoria y valores humanos en la Serie A italiana-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Duván Zapata, capitán del Torino y máximo goleador colombiano en la historia de la Serie A, recibió el 20 de abril de 2026 el Premio a la Carrera durante el evento “Inside The Sport 2026” en el Museo del Calcio de Coverciano, un reconocimiento otorgado tanto por su trayectoria profesional como por sus valores humanos.

El delantero, que suma 127 goles luego de trece temporadas en el fútbol italiano, expresó sentirse “muy feliz” por este galardón, en presencia de su familia, y destacó la importancia de representar al club de Turín en este homenaje, según declaró al medio AS Colombia.

En la misma ceremonia, organizada por la Unione Stampa Sportiva Italiana y el Movimento Cristiano Lavoratori, se premiaron a figuras de distintas áreas del fútbol, entre ellas Gianluca Petrachi —director deportivo— y jugadores como Lorenzo Pellegrini, Riccardo Orsolini y Marco Palestra, según informó el club en su web oficial Torino FC.

El tema central del evento fue “Calciomercato: la comedia de los negocios entre protagonistas y secundarios”, y la ocasión celebró los ochenta años de la USSI, órgano que promueve el periodismo deportivo en Italia.

El legado goleador de Duván Zapata en la Serie A italiana

Durante la ceremonia de “Inside The Sport 2026”, la USSI celebró ochenta años premiando a figuras como Gianluca Petrachi y Lorenzo Pellegrini junto a Zapata-crédito Ciro De Luca/REUTERS

Zapata ha disputado un total de 350 partidos, con 127 tantos y 51 asistencias en la Serie A. El mayor registro lo consiguió durante su estancia en el Atalanta, donde alcanzó 23 goles en la campaña 2018-2019. A lo largo de su carrera en Italia, el delantero ha defendido los colores de cinco equipos: Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta y Torino, junto con Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano con mayor recorrido en la liga.

Durante la actual temporada, el delantero ha vuelto a jugar tras una “lesión delicada en la rodilla” que lo marginó de las canchas. Su balance es de 3 goles en 24 encuentros de Serie A y 1 asistencia, más dos participaciones en la Copa Italia, con un total de 946 minutos de juego.

Duván Zapata: la recuperación con Torino de Italia y su análisis sobre la selección Colombia de cara al Mundial de 2026

Zapata afirmó que este curso ha sido de recuperación y reconstrucción:

“Nunca me había pasado, una lesión así tan grave en la rodilla, así que retomar me costó un poquito, pero eso ya hace parte del pasado”, declaró a Balón Dividido.

El propio Zapata subrayó el respaldo del Torino y su rol de liderazgo en el equipo.

“El club me hace saber que soy un personaje importante y después ver el 11 titular y no estar, como que hay que tener un poquito de autocrítica. Ser humilde, trabajar y demostrar en cada entrenamiento. He sabido esperar mi momento”, agregó el capitán a Balón Dividido de ESPN Colombia.

Aunque ha sido internacional y ha marcado cuatro goles con la Selección Colombia, Zapata ha quedado fuera del ciclo del entrenador Néstor Lorenzo. Manifestó cierta nostalgia por no haber disputado un Mundial de mayores:

“Un poco de nostalgia hay porque me hubiera gustado jugar un Mundial de mayores. No he sido parte de este proceso, así que es justo que lo que han estado desde el inicio tengan la prioridad. Pero en fútbol nunca se sabe nada, por más de que pueda estar o no, el apoyo va a estar”, reconoció el delantero al medio ESPN Colombia. No obstante, considera que quienes estuvieron desde el inicio del proceso tienen prioridad y sostiene su apoyo al equipo nacional.

Con la expectativa de un regreso de Colombia al Mundial en 2026, Zapata valoró el presente de la Tricolor:

“Colombia llega en buenas condiciones. Esperemos superar Brasil, poder llegar mucho más lejos. Pienso que será un Mundial difícil, pero Colombia tiene mucho talento y continuidad de trabajo”, explicó a ESPN Colombia. Su aspiración es que la Selección mejore el quinto puesto alcanzado en Brasil 2014 y logre un mejor desempeño en la cita mundialista.

Reconocimientos y referentes internacionales

Pese a no disputar un Mundial con la Selección Colombia, Zapata expresó nostalgia y apoyo al equipo, confiando en un buen desempeño rumbo a 2026-crédito Fabio Ferrari/LaPresse via AP

El “Premio a la carrera” recibido por Duván Zapata lo incorpora al Museo del Calcio en Florencia, una distinción que comparte con figuras como Lorenzo Pellegrini (Roma) y entrenadores como Roberto Mancini, de acuerdo con la información publicada en Torino FC. El homenaje se otorga por “dotes humanas y profesionales”, y el propio Zapata destacó que compartir este momento sorprendente, acompañado de su familia, constituye un honor personal y profesional.

El delantero colombiano también nombró a Luca Toni como modelo futbolístico entre los atacantes italianos y reconoció la influencia de otros referentes en su carrera, según lo citado por AS Colombia. Esta apertura a referentes internacionales se ve reflejada en la adaptabilidad que ha demostrado Zapata en el fútbol italiano, tanto dentro como fuera del campo.

Con una carrera que abarca más de una década en uno de los campeonatos más competitivos de Europa, Duván Zapata sigue consolidando su huella en la Serie A, tanto por sus cifras individuales como por el reconocimiento a su aporte humano y profesional en el balompié italiano.