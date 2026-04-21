La justicia de Colombia ordenó la liberación de Carlos Mattos, empresario de Hyundai Colombia ligado a actos de corrupción

Carlos Mattos, procesado por soborno ofreció vehículos a entidades para suspender una investigación en su contra - crédito Carlos Mattos

La justicia de Colombia ordenó la liberación de Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia, quien permanece bajo detención domiciliaria tras ser condenado por corrupción judicial.

Este beneficio estaría condicionado a que no existan requerimientos judiciales adicionales contra el empresario y debe ser revisado por las autoridades competentes antes de hacerse efectivo.

La libertad de Mattos fue ordenada por un juez luego de un proceso que lo condenó por manipular el sistema judicial y penitenciario en el país. Para que la excarcelación se concrete, la Fiscalía y otras entidades deben certificar que no hay otras órdenes pendientes, ni impedimentos legales que retarden su salida.

Mattos se consolidó durante años como la figura central en la distribución de Hyundai en Colombia y acumuló una fortuna gracias a ese negocio. Tras perder el control del mercado, fue procesado por corromper funcionarios judiciales, investigadores y guardianes, según registró el medio mencionado.

Durante su reclusión, el exfuncionario accedió a condiciones atípicas para un recluso colombiano, lo que justificó nuevos procesos judiciales y controversia pública.

Salidas irregulares y privilegios en prisión

En los centros penitenciarios, las autoridades documentaron que Mattos salía de la cárcel La Picota en vehículos del Inpec para supuestas citas médicas o visitas a sus oficinas, prerrogativa poco común en el sistema penitenciario colombiano.

El proceso de liberación del exempresario está sujeto a la certificación de la Fiscalía y otras entidades de que no existen causas abiertas o medidas restrictivas adicionales - crédito Policía Nacional

“Maneja tanto poder el señor Mattos en los centros penitenciarios, que en las resoluciones médicas, cuando se disponía a sacarlo del patio manifiesta que no salía sin su celular, manifestación que quedó en constancia por parte de los mismos funcionarios y debieron cumplirle su requerimiento para trasladarlo a su cita médica”, señaló la Fiscalía.

Los reportes de vigilancia también detallaron que Mattos podía reunirse con particulares y familiares dentro del penal y salir a las 17:59 con rumbo no registrado.

La Fiscalía documentó: “Le permite que se reúna con todas las personas que estaban allí, como particulares y familiares, desarrollando diferentes actividades de índole personal para posteriormente salir de este lugar a las 17:59 horas con rumbo desconocido”. Todas estas acciones ocurrieron bajo la modalidad de detención domiciliaria.

Condiciones para la libertad de Carlos Mattos

De acuerdo con lo informado por el medio mencionado, ya se expidió la boleta de libertad a favor de Mattos. Sin embargo, la ejecución depende de que las autoridades confirmen que no existen nuevas órdenes de captura ni procesos judiciales adicionales.

Si las verificaciones de la Fiscalía resultan favorables, Mattos podrá quedar en libertad total e incluso tendría derecho a salir del país, según ha trascendido. Hasta ahora, la revisión de posibles impedimentos sigue en curso y la decisión final requiere confirmación de jueces y autoridades judiciales.

De aprobarse su regulación migratoria y completarse todas las revisiones judiciales, Mattos volvería a la vida fuera del circuito carcelario colombiano, a pesar de los expedientes pendientes por el manejo irregular de su reclusión.

Formación y expansión empresarial de Mattos

El empresario Carlos Mattos Barrero, conocido por haber consolidado uno de los imperios automotrices más grandes de Colombia, vio su carrera marcada por un escándalo judicial que puso fin a décadas de expansión corporativa y política.

La solicitud de libertad para el exdirectivo de Hyundai todavía requiere que las instituciones judiciales verifiquen la inexistencia de nuevos cargos o disposiciones restrictivas vigentes - crédito Policía Nacional de Colombia

Aunque su auge se cimentó en la distribución exclusiva de Hyundai en Colombia, fue su participación en un esquema de sobornos para mantener ese control lo que derivó en su condena, conforme informó la revista Semana.

En 2016, cuando la casa matriz surcoreana Hyundai decidió terminar la relación comercial con la compañía dirigida por Mattos, se activó una disputa legal que acabó con su acceso al mercado nacional y trajo a la luz la investigación sobre pago de sobornos a jueces.

Él mismo habría admitido los hechos por los que fue condenado, marcando así la caída de uno de los actores más influyentes del sector automotriz colombiano.

Nacido en Codazzi, en el departamento de Cesar, Mattos proviene de una familia dedicada a la ganadería y el cultivo de algodón.

Su trayectoria académica abarca estudios de Ingeniería Industrial en la Lowell University entre 1971 y 1975, un MBA en Babson College en 1976, especialización en Real Estate Investment en la University of Pennsylvania en 1989 y un programa para presidentes en Harvard University entre 1987 y 1990, reportó el sitio Congreso Visible.

La irrupción de Mattos en el mercado automotor colombiano inició en 1992 al obtener los derechos exclusivos de importación y distribución de la marca Hyundai, a través de Hyundai Colombia Automotriz S.A.

Bajo su gestión, la compañía transformó su volumen de ventas y consiguió convertir modelos como el “Atos”, popularizado como taxi “zapatito”, en fenómenos comerciales.

Carlos Mattos donaría vehículos a Fiscalía e Inpec como aprte de un acuerdo para librarse de un proceso judicial - credito redes sociales Carlos Mattos

La diversificación de sus negocios incluyó la creación de Cinascar en 2004, la primera empresa en importar vehículos chinos de forma masiva a Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá. Además, extendió su influencia con sociedades como Carmatos LTDA, Llanta Mattos Ltda y Samcar Ltda, e hizo inversiones inmobiliarias relevantes en Cartagena, Bogotá y España.

Mattos también ejerció como senador de la República de Colombia entre 2002 y 2006. Su actividad política fue acompañada de reconocimientos empresariales, como su membresía durante 12 años en la junta directiva de Babson College y la obtención de distinciones de la OEA por su liderazgo en el sector privado, como destaca el medio citado.