Pareja chilena denunció acoso de vendedores en playas de Cartagena: “Es realmente agobiante”

Un reportaje social muestra a turistas chilenos en la Playa de Bocagrande, Cartagena, donde denuncian una situación específica. El video presenta a una mujer en la orilla del mar, señalando la multitud y a una vendedora con sombrilla - crédito Luis Beltrán/X

La experiencia de una pareja chilena dejó en evidencia la incomodidad que muchos visitantes viven en Bocagrande, Cartagena, ante la presencia constante de vendedores ambulantes que, según su percepción, representa cerca del 30% de las personas en la playa.

Durante su estadía, los turistas grabaron un video para mostrar el fenómeno. El hombre contó su impresión: “Esta es la playa de Bocagrande, aquí en Cartagena de Indias. Como pueden ver, muy bonito todo, maravilloso, el sol caribeño pegando. Caliente, caliente. Es un lugar tropical, caliente, caliente”.

Además, continuó diciendo en la grabación: “Lo caliente también son el acoso de los vendedores y esto hay que dejarlo grabado, documentado, porque ustedes como pueden ver ahí, yo creo que de todas las personas que se ven, un 30% al menos son vendedores ambulantes y uno no puede pasar ni dos segundos sin que te traten de vender algo, ¿cierto?”.

La mujer, visiblemente cansada, detalló la variedad de ofertas que los vendedores les acercaron: “Te ofrecen invitaciones a los hoteles, collares, cervezas, sombrillas, aguas, arepas, almuerzos. ¿Qué más? Deportes acuáticos, las tablitas esas para que te metas al mar y las motos también".

La pareja describe que resulta imposible relajarse por la insistente presencia de vendedores ambulantes en la playa de Bocagrande - crédito Colprensa/Captura video

Fue así como describió: “Te ofrecen de todo lo que tú quieras. Realmente todo te lo consiguen, pero es realmente agobiante”.

La situación descrita por los turistas refleja una problemática que ha sido reportada de manera recurrente en Cartagena. A lo largo de los años, visitantes nacionales y extranjeros han manifestado su malestar por la presión comercial en las playas, donde la insistencia de los vendedores puede transformar una jornada de descanso en una experiencia incómoda.

Muchos turistas que visitan Bocagrande reportan sentirse abrumados por la cantidad de vendedores ambulantes que se acercan de forma constante, ofreciendo productos y servicios de todo tipo.

Al final de la grabación, la mujer recomendó a futuros visitantes: “Así que tienen que venir con el bolsillo lleno de plata y harta paciencia”. Su pareja, reforzando la advertencia, destacó: “Y harta paciencia”.

Los comerciantes ofrecían cervezas, agua, arepas, sombrillas, masajes, deportes acuáticos y alquiler de motos marinas en las orillas de Cartagena - crédito archivo particular/TripÁdvisor

Extranjera fue acosada en Cartagena por raperos que la persiguieron hasta que les dio dinero: Alcaldía tomará medidas

El Centro Histórico de Cartagena volvió a estar en el centro del debate luego de que una turista extranjera fuera rodeada por varios jóvenes raperos, un episodio que generó polémica por la forma en que se abordó a la visitante. El video, que circuló rápidamente en redes sociales, avivó el malestar sobre la seguridad y la calidad de la experiencia para quienes llegan a la ciudad.

En la grabación, la mujer aparece intentando alejarse, mientras los jóvenes insisten con sus rimas y extienden sus gorras, exigiendo una compensación económica. El comportamiento fue calificado de “coerción disfrazada de expresión cultural” por el alcalde Dumek Turbay en un comunicado difundido el 16 de abril.

La viralización del video llevó a muchos internautas a denunciar que este tipo de situaciones se repiten en los sectores turísticos de Cartagena. Varias personas señalaron que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón en el que algunos visitantes terminan cediendo a la presión y entregando dinero tras la insistencia de grupos similares.

El incidente provocó una reacción inmediata de la administración local. Turbay utilizó sus redes para rechazar el suceso y pidió disculpas públicas a la afectada. En su mensaje, detalló: “Ya lo habíamos hablado con varios grupos. Incumplieron. Conducta reiterada”, asegurando que se están reforzando los controles para evitar que tanto turistas nacionales como extranjeros sufran episodios similares.

Raperos acorralaron a una extranjera en el Centro Histórico de Cartagena y extendieron gorras para pedirle dinero - crédito @ColombiaOscura / X

La preocupación por la reputación de Cartagena como destino turístico quedó reflejada en las palabras del mandatario, quien fue enfático: “Este hecho vergonzoso NO lo dejaremos pasar, habrá consecuencias. Y no es persecución, es autoridad”. La postura oficial subraya la intención de erradicar prácticas que, según el alcalde, resultan nocivas para el atractivo de la ciudad.