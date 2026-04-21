La Alcaldía de Bogotá anunicó más de 1.700 vacantes laborales hasta el 25 de abril: estos son los perfiles, requisitos y días para participar

Las oportunidades de empleo están disponibles del 20 al 25 de abril de 2026 en localidades como Teusaquillo, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció una robusta oferta de más de 1.700 vacantes laborales para quienes buscan empleo. Entre el lunes 20 y el sábado 25 de abril de 2026, la ciudad contará con oportunidades para perfiles que van desde educación básica y media hasta formación técnica, tecnológica y profesional.

“Seguimos generando conexiones entre el talento y las empresas que tienen vacantes disponibles. Esta semana contamos con 587 oportunidades a través del Servicio Público de Empleo y más de 1.138 en convocatorias presenciales y virtuales”, señaló la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.

Seis convocatorias y la Unidad Móvil

Durante la semana, se realizarán seis convocatorias de empleo que reúnen 1.138 vacantes en localidades como Teusaquillo, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón. Paralelamente, la Unidad Móvil de Empleo estará en la Junta de Acción Comunal Andalucía (carrera 82 #82-58, Engativá), del 20 al 25 de abril, brindando orientación gratuita para el registro de hoja de vida, asesoría ocupacional y conexión con vacantes y programas de formación en áreas de gastronomía, BPO, salud, audiovisual, comercial, logística y cadena de suministro.

La Alcaldía de Bogotá lanzó más de 1.700 vacantes laborales para perfiles desde educación básica hasta formación profesional - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Las personas interesadas pueden postularse directamente a través del Servicio Público de Empleo o mediante las convocatorias presenciales y virtuales, informándose a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ y en las jornadas de empleo programadas.

A continuación, algunas de las opciones laborales disponibles del 20 al 25 de abril:

Asesor (a) comercial senior de seguros.

Técnico (a) o tecnólogo (a) en electrónica.

Agente de ventas en telecomunicaciones.

Ejecutiva (o) comercial.

Electromecánica (o).

Cajero (a) banco.

Técnico (a) de mantenimiento.

Operario (a) sector floricultor Suba.

Asesor (a) de ventas call center.

Auxiliar de mantenimiento.

Asesor (a) farmacéutico (a).

Auxiliar de bodega.

MLOps engineer.

Senior Java software engineer.

Lead data engineer.

Collaboration CUCM engineer.

Automation analyst.

Client service coordinator.

Site reliability engineer.

Auxiliar administrativo (a).

Técnico (a) en mecánica dental

Mesero (a).

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de servicios generales.

Asesor (a) call center.

Ejecutivo (a) de ventas.

Auxiliar de recursos humanos.

El martes 21 de abril se destaca una convocatoria presencial en Teusaquillo con 150 vacantes para enfermeros estéticos, técnicos y pasantes jurídicos - crédito Luisa González/REUTERS

Vacantes por sector y jornada especial

El martes 21 de abril, la ciudad contará con dos eventos principales de reclutamiento:

1. Convocatoria presencial en Teusaquillo: 150 vacantes:

Se realizará una convocatoria presencial en Teusaquillo para cubrir 150 vacantes en diferentes áreas laborales. La jornada tendrá lugar en la carrera 18A #53-50, en el barrio Teusaquillo, entre las 8:30 a. m. y las 12:00 p. m. Entre los perfiles solicitados se encuentran enfermeros estéticos, agentes de call center para cobranzas, técnicos en mecánica dental, auxiliares de cocina, meseros, auxiliares de servicios generales y pasantes jurídicos.

Los interesados deben ser bachilleres, técnicos o estudiantes universitarios de carreras financieras, administrativas, ciencias de la salud, derecho o afines. Además, se requiere una experiencia mínima de 6 a 12 meses dependiendo del cargo al que se postulen.

2. Convocatoria en Engativá: 400 vacantes en transporte:

Por otro lado, en Engativá se abrirá una convocatoria para 400 vacantes en el sector transporte. La cita es en la calle 64 #112C–40, desde las 9:00 a. m. Las posiciones disponibles son para operadores y conductores de buses zonales, así como operadores de patio. Para postularse es necesario contar con bachillerato y licencia de conducción C2 o C3, sin comparendos o con acuerdos de pago vigentes.

En Engativá se abrirá una convocatoria especial con 400 vacantes en el sector transporte para operadores y conductores de buses zonales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

No es indispensable tener experiencia previa en transporte público. Entre los beneficios ofrecidos se incluyen contrato a término indefinido, acceso a becas, fondo de empleados, rutas nocturnas, parqueadero gratuito y capacitación paga.

Más de 550 vacantes adicionales y formación gratuita

Las ferias presenciales y virtuales suman más de 550 vacantes en sectores como servicios generales, salud, gastronomía, transporte y derecho. La Unidad Móvil de Empleo estará disponible en Engativá (Salón Comunal Andalucía), de lunes a viernes 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado 8:00 a. m. a 12:00 m., facilitando el acceso a empleos, orientación y registro de hoja de vida en tiempo real.

Recomendaciones para los postulantes:

Llevar hoja de vida y documento de identificación

Acceder solo a través de canales oficiales, sin intermediarios ni pagos

Consultar vacantes y jornadas en el canal ‘Empleo en Bogotá’ o el Portal Bogotá.