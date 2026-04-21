La Alcaldía de Bogotá anunicó más de 1.700 vacantes laborales hasta el 25 de abril: estos son los perfiles, requisitos y días para participar

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció una robusta oferta de más de 1.700 vacantes laborales para quienes buscan empleo. Entre el lunes 20 y el sábado 25 de abril de 2026, la ciudad contará con oportunidades para perfiles que van desde educación básica y media hasta formación técnica, tecnológica y profesional.
“Seguimos generando conexiones entre el talento y las empresas que tienen vacantes disponibles. Esta semana contamos con 587 oportunidades a través del Servicio Público de Empleo y más de 1.138 en convocatorias presenciales y virtuales”, señaló la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.
Seis convocatorias y la Unidad Móvil
Durante la semana, se realizarán seis convocatorias de empleo que reúnen 1.138 vacantes en localidades como Teusaquillo, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Fontibón. Paralelamente, la Unidad Móvil de Empleo estará en la Junta de Acción Comunal Andalucía (carrera 82 #82-58, Engativá), del 20 al 25 de abril, brindando orientación gratuita para el registro de hoja de vida, asesoría ocupacional y conexión con vacantes y programas de formación en áreas de gastronomía, BPO, salud, audiovisual, comercial, logística y cadena de suministro.
Las personas interesadas pueden postularse directamente a través del Servicio Público de Empleo o mediante las convocatorias presenciales y virtuales, informándose a través del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’ y en las jornadas de empleo programadas.
A continuación, algunas de las opciones laborales disponibles del 20 al 25 de abril:
- Asesor (a) comercial senior de seguros.
- Técnico (a) o tecnólogo (a) en electrónica.
- Agente de ventas en telecomunicaciones.
- Ejecutiva (o) comercial.
- Electromecánica (o).
- Cajero (a) banco.
- Técnico (a) de mantenimiento.
- Operario (a) sector floricultor Suba.
- Asesor (a) de ventas call center.
- Auxiliar de mantenimiento.
- Asesor (a) farmacéutico (a).
- Auxiliar de bodega.
- MLOps engineer.
- Senior Java software engineer.
- Lead data engineer.
- Collaboration CUCM engineer.
- Automation analyst.
- Client service coordinator.
- Site reliability engineer.
- Auxiliar administrativo (a).
- Técnico (a) en mecánica dental
- Mesero (a).
- Auxiliar de cocina.
- Auxiliar de servicios generales.
- Asesor (a) call center.
- Ejecutivo (a) de ventas.
- Auxiliar de recursos humanos.
Vacantes por sector y jornada especial
El martes 21 de abril, la ciudad contará con dos eventos principales de reclutamiento:
1. Convocatoria presencial en Teusaquillo: 150 vacantes:
Se realizará una convocatoria presencial en Teusaquillo para cubrir 150 vacantes en diferentes áreas laborales. La jornada tendrá lugar en la carrera 18A #53-50, en el barrio Teusaquillo, entre las 8:30 a. m. y las 12:00 p. m. Entre los perfiles solicitados se encuentran enfermeros estéticos, agentes de call center para cobranzas, técnicos en mecánica dental, auxiliares de cocina, meseros, auxiliares de servicios generales y pasantes jurídicos.
Los interesados deben ser bachilleres, técnicos o estudiantes universitarios de carreras financieras, administrativas, ciencias de la salud, derecho o afines. Además, se requiere una experiencia mínima de 6 a 12 meses dependiendo del cargo al que se postulen.
2. Convocatoria en Engativá: 400 vacantes en transporte:
Por otro lado, en Engativá se abrirá una convocatoria para 400 vacantes en el sector transporte. La cita es en la calle 64 #112C–40, desde las 9:00 a. m. Las posiciones disponibles son para operadores y conductores de buses zonales, así como operadores de patio. Para postularse es necesario contar con bachillerato y licencia de conducción C2 o C3, sin comparendos o con acuerdos de pago vigentes.
No es indispensable tener experiencia previa en transporte público. Entre los beneficios ofrecidos se incluyen contrato a término indefinido, acceso a becas, fondo de empleados, rutas nocturnas, parqueadero gratuito y capacitación paga.
Más de 550 vacantes adicionales y formación gratuita
Las ferias presenciales y virtuales suman más de 550 vacantes en sectores como servicios generales, salud, gastronomía, transporte y derecho. La Unidad Móvil de Empleo estará disponible en Engativá (Salón Comunal Andalucía), de lunes a viernes 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado 8:00 a. m. a 12:00 m., facilitando el acceso a empleos, orientación y registro de hoja de vida en tiempo real.
Recomendaciones para los postulantes:
- Llevar hoja de vida y documento de identificación
- Acceder solo a través de canales oficiales, sin intermediarios ni pagos
- Consultar vacantes y jornadas en el canal ‘Empleo en Bogotá’ o el Portal Bogotá.