Colombia

La modernización de la flota impulsa la reducción de emisiones en la aviación latinoamericana, asegura informe de la asociación de transporte aéreo

América Latina y el Caribe superan a Europa y Estados Unidos en la adopción de aeronaves de nueva generación, lo que refuerza la meta regional de alcanzar emisiones netas cero en el transporte aéreo para 2050

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Peter Cerdá CEO de Alta, y Lina Quintero, Jefe de Asuntos Gubernamentales
Peter Cerdá CEO de Alta, y Lina Quintero, Jefe de Asuntos Gubernamentales

Las aerolíneas de América Latina y el Caribe lideran la modernización de su flota, con el 38% de su capacidad en aeronaves de nueva generación, superando a Europa y Estados Unidos. Así lo concluye un estudio presentado por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta) y la consultora ICF International, que define la renovación tecnológica como pilar para alcanzar emisiones netas cero en la aviación regional hacia 2050.

Según el estudio de Alta, el sector aéreo latinoamericano ha avanzado con rapidez por varias razones: inversiones propias de las aerolíneas, un ritmo acelerado de reemplazo de flotas y la adopción temprana de medidas de eficiencia.

Aeropuerto El Dorado en Bogotá al atardecer, con aviones estacionados en la plataforma mojada, torre de control y terminal iluminados, y montañas al fondo.
El informe señala que la aviación representa el 3,6% del PIB y respalda el 2,9% del empleo en la región, lo que exige una hoja de ruta ajustada a sus realidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de Estados Unidos y Europa, donde la transición depende más de tecnologías aún no escaladas y políticas regulatorias homogéneas, la región ajusta su proceso a condiciones económicas propias, manteniendo la conectividad y la accesibilidad como prioridades.

El informe señala que la aviación representa el 3,6% del PIB y respalda el 2,9% del empleo en la región, lo que exige una hoja de ruta ajustada a sus realidades. Para este estudio, ALTA e ICF International revisaron políticas, objetivos climáticos y datos por país, y consultaron a fabricantes, gobiernos y autoridades aeronáuticas, a fin de generar escenarios sólidos a 2050. El documento advierte que la transición debe ser gradual, inclusiva y avalada por el consenso del sector.

Modernización de flota en América Latina supera a otras regiones

El análisis revela que el 38% de la capacidad aérea regional opera actualmente en aeronaves de nueva generación, por encima del 34% de Europa y Estados Unidos.. REUTERS/Fabrizio Bensch/Fotografía de archivo
El análisis revela que el 38% de la capacidad aérea regional opera actualmente en aeronaves de nueva generación, por encima del 34% de Europa y Estados Unidos.. REUTERS/Fabrizio Bensch/Fotografía de archivo

El análisis revela que el 38% de la capacidad aérea regional opera actualmente en aeronaves de nueva generación, por encima del 34% de Europa y Estados Unidos. Este progreso ha requerido inversiones de USD 40.000 millones entre 2014 y 2026, y la incorporación de más de 1.100 unidades; otras 700 están en pedido.

La modernización de flota permitirá reducir hasta un 30% de las emisiones al año 2050, lo que equivale a 13,4 millones de toneladas de CO₂ menos cada año. ALTA remarca que estos esfuerzos se financian desde el propio sector, sin depender de tecnologías no disponibles en la región a escala comercial. La reducción de la huella ambiental no implica sacrificar la competitividad ni limitar el acceso al transporte aéreo, según la asociación.

Eficiencia operativa y reducción rápida de emisiones

Acciones como optimizar rutas, disminuir tiempos en tierra y digitalizar la gestión de vuelos podrían reducir entre un 3% y un 11% de las emisiones proyectadas al 2050. Foto EFE/ Ángel Colmenares
Acciones como optimizar rutas, disminuir tiempos en tierra y digitalizar la gestión de vuelos podrían reducir entre un 3% y un 11% de las emisiones proyectadas al 2050. Foto EFE/ Ángel Colmenares

El estudio identifica la eficiencia operativa como la vía más inmediata y costo-efectiva para recortar emisiones. Acciones como optimizar rutas, disminuir tiempos en tierra y digitalizar la gestión de vuelos podrían reducir entre un 3% y un 11% de las emisiones proyectadas al 2050.

La materialización de este potencial depende de la coordinación entre gobiernos, aeropuertos y proveedores de servicios de navegación. ALTA advierte que aún faltan acuerdos institucionales sólidos para maximizar los resultados de la eficiencia operacional. “La aviación no es un lujo, es un motor de desarrollo económico”, enfatizó Peter Cerdá, director ejecutivo de la asociación, al destacar el impacto del sector.

Combustible sostenible de aviación: clave y desafío para el futuro

Imagen de archivo de un avión repostando combustible
El informe subraya que el combustible sostenible de aviación es la medida de mayor impacto esperada a largo plazo. Sin embargo, hoy representa apenas el 1% del consumo mundial (Europa Press)

El informe subraya que el combustible sostenible de aviación es la medida de mayor impacto esperada a largo plazo. Sin embargo, hoy representa apenas el 1% del consumo mundial y su precio es de tres a doce veces superior al combustible convencional.

Según ALTA, la adopción masiva de combustible sostenible, sin incentivos públicos, podría incrementar el costo por asiento en USD 43 y reducir la demanda aérea regional hasta un 30%. América Latina cuenta con materias primas y capacidad potencial para producir este combustible, pero alcanzar una escalabilidad económica y social exige políticas, infraestructura y mecanismos regulatorios que eviten restringir el acceso al transporte aéreo.

Bonos de carbono y soluciones naturales en la aviación regional

Un avión blanco de United Airlines con motores gemelos despega con el tren de aterrizaje extendido. Detrás, la torre de control de LAX y montañas
Entre 2020 y 2024, América Latina y el Caribe emitieron el 23% de los créditos de carbono globales, pese a que solo generan un 6,7% de las emisiones mundiales. (Reuters)

Entre 2020 y 2024, América Latina y el Caribe emitieron el 23% de los créditos de carbono globales, pese a que solo generan un 6,7% de las emisiones mundiales. El estudio destaca el potencial de la región para liderar soluciones basadas en la naturaleza como complemento a la reducción directa de emisiones.

El informe precisa que los bonos de carbono y los proyectos ambientales serán esenciales para compensar las emisiones residuales, siempre que cumplan los estándares internacionales exigidos por el sector aéreo.

Construir una aviación regional más sostenible exige la acción conjunta de todos los actores, desde aerolíneas y fabricantes hasta gobiernos y proveedores. Solo una transición adaptada, gradual y coordinada permitirá que la industria avance sin perder conectividad ni limitar el desarrollo económico de la región.

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