El expediente oculto del atacante que desató la tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’: era un paciente psiquiátrico

El video muestra grabaciones de cámaras de seguridad de la ubicación en la que se perpetró un doble asesinato ocurrido en Bogotá, vinculado a la producción de 'Sin senos sí hay paraíso 4' - crédito @Colombiaoscura/X

El historial clínico de Josué Cubillos García se convirtió en una pieza clave para entender el ataque que dejó tres muertos en el rodaje de Sin senos sí hay paraíso, registrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe (Bogotá), por la avenida circunvalar, cerca al Instituto Roosevelt.

La Policía Metropolitana centró su explicación en el perfil psiquiátrico del joven de 24 años, señalado como autor de la agresión ocurrida el sábado 18 de abril. El comandante, general Giovanni Cristancho, entregó detalles tras una revisión exhaustiva del caso, expediente que conoció Blu Radio.

La investigación incluyó 35 horas de grabaciones, 45 fotogramas y ocho entrevistas presenciales. Ese material permitió reconstruir la secuencia y, al mismo tiempo, profundizar en la historia médica del atacante. “Esta persona amenazaba de forma constante a algunas personas”, afirmó el oficial.

Josué Cubillos García fue el joven que atacó con un arma blanca al equipo de rodaje de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @Colombiaoscura/X

El historial médico del agresor orienta la investigación

Según la historia clínica, Cubillos tenía un diagnóstico de trastorno psicótico asociado al consumo de sustancias psicoactivas. El registro médico mencionaba episodios de desorganización del pensamiento y un diagnóstico diferencial de esquizofrenia.

El expediente también daba cuenta de al menos cuatro ingresos a centros especializados por crisis de salud mental, por lo que para las autoridades, esos antecedentes resultan determinantes para perfilar su conducta antes del ataque.

Y es que los hechos ocurrieron a las 2:15 p. m., cuando el agresor inició la violencia contra una persona que no participaba en el rodaje. “Se encontraba fuera del set, en vía pública, recostado a una reja”, explicó Cristancho. En ese punto, el atacante se acercó y lo hirió por la espalda con un arma cortopunzante, sin mediar palabra.

La víctima murió en el lugar y después de ese primer ataque, el agresor avanzó cerca de 20 metros y volvió a arremeter contra quienes estaban en el sitio. En ese segundo episodio, asesinó a otra persona vinculada a la producción y dejó a una tercera con heridas graves, esta última permanece en una unidad de cuidados intensivos.

El expediente del joven que atacó al set de 'Sin senos si hay paraíso' registra al menos cuatro ingresos a centros especializados; todos por crisis relacionadas con salud mental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La identificación del responsable permitió descartar versiones iniciales, como que se creía que era habitante de calle. No obstante, la Secretaría de Integración Social confirmó que no aparecía en bases de datos de población vulnerable. De hecho, luego se conoció que vivía con su familia en el barrio Nuevo Muzú, en la localidad de Tunjuelito, tenía formación tecnológica y afiliación al sistema de salud en régimen contributivo.

La Policía centra su análisis en el diagnóstico psiquiátrico

La hipótesis principal de las autoridades ubica un antecedente directo un día antes. El viernes 17 de abril, Cubillos acudió al Instituto Roosevelt para solicitar su historia clínica, pero el trámite no prosperó, ya que la entidad es pediátrica y el solicitante presentó números de cédula que no coincidían con los registros.

“Los guardias lo tuvieron que sacar”, relató el comandante para el medio en mención. En ese momento, la Policía le decomisó un arma cortopunzante y le impuso un comparendo; el episodio concluyó cuando el joven se marchó en evidente estado de alteración.

Carolina Gaitán reveló la imagen de uno de los jóvenes que habría perdido la vida en el centro de Bogotá durante el rodaje de Sin senos sí hay paraíso - crédito Lagaita/Instagram

Según la reconstrucción de los hechos, realizada por las mismas autoridades, Cubillos regresó al día siguiente, debido a que las cámaras lo muestran mientras recorre el sector antes del ataque. “Pensamos que creía que eran personas de seguridad”, indicó Cristancho sobre las víctimas. Esa interpretación surge como la principal línea de análisis sobre el motivo de la agresión.

Luego de los homicidios, varios miembros del equipo de producción de Sin senos sí hay paraíso, que trabajan en la cuarta temporada de este proyecto, reaccionaron, alcanzaron al agresor dentro del parqueadero y lo atacaron, las lesiones que recibió provocaron su muerte en el sitio, con lo cual el hecho dejó tres personas sin vida.

Judicialización de los implicados que hacían parte del set

En un primer momento, la Policía detuvo a cuatro personas. De ese grupo, dos quedaron vinculadas al proceso judicial: Jorge Alexánder Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, que hacían parte del equipo de producción, uno en el área logística y el otro como asistente. En la audiencia, la Fiscalía les atribuyó el delito de homicidio, pero ambos rechazaron los cargos y se declararon inocentes.

Las cámaras permitieron establecer la secuencia del ataque; la primera agresión ocurrió fuera del set - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez de control de garantías decidió no imponer medida de aseguramiento. Los procesados continúan vinculados al caso en libertad. “Los defensores han alegado legítima defensa”, explicó Cristancho, que agregó que el proceso definirá el alcance de esa figura.