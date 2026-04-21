El ‘Tino’ Asprilla desató polémica por ataque a Iván Cepeda: “Jardinero de cementerio”

Faustino Asprilla se volvió tendencia tras polémico mensaje contra Iván Cepeda en plena época electoral - crédito Colprensa

Todo el país está atento a lo que sucede con los candidatos a la Presidencia de Colombia y a la espera de las elecciones para confirmar quién será el sucesor de Gustavo Petro, que encabezó el primer gobierno de izquierda en el territorio nacional. Y es que los discursos van más allá de la política, pues figuras de la esfera pública dejan a un lado sus papeles como personajes del entretenimiento para involucrarse en la conversación política.

Entre ellos se encuentra el reconocido exfutbolista Faustino Asprilla, que utilizó su cuenta en la red social X, en la que tiene más de 751.000 seguidores, para lanzar un mensaje crítico dirigido a Iván Cepeda, actual senador y que es considerado como uno de los contendientes presidenciales más fuertes.

La declaración del jugador fue publicada durante la jornada del 19 de abril, fecha del cumpleaños de Gustavo Petro, lo que intensificó la polarización política y demostró una clara alineación de Asprilla con los candidatos de derecha, lo que generó una oleada de reacciones adversas en la plataforma digital.

En su pronunciamiento, Asprilla escribió: “Hay candidatos que siembran futuro y otros que parecen jardineros de cementerio, todo lo dejan parejito y enterrado; Colombianos firmes, arrepentidos e indecisos hagamos todos equipo y salvemos a Colombia de estos enterradores”.

Esta controvertida frase fue interpretada por usuarios como un respaldo explícito a De la Espriella, teniendo en cuenta la frase “Firme por la patria” que utiliza en sus discursos.

Un reciente pronunciamiento del exfutbolista intensificó las discusiones digitales sobre la política - crédito Faustino Asprilla / X

Las reacciones en la plataforma fueron inmediatas, pues la publicación de Asprilla desencadenó respuestas críticas por parte de seguidores del mandatario y defensores del senador Cepeda.

Entre ellas se destacan comentarios como: “Para que el Tino crea que tiene moral para hablar cuando su vida es un escándalo y cree que andar armado amenazando nos dice mucho de la sociedad que esperamos”, “Calladito se ve mejor”, y “Parce estás muy equivocado... Enterradores son los que asesinaron muchachos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros”, evidenciando así la intensidad del debate público en torno a las declaraciones políticas previas a la contienda electoral.

Cepeda aventaja a De la Espriella en intención de voto, según las últimas encuestas

Según la más reciente medición de Invamer publicada por Blu Radio y Noticias Caracol a finales de febrero de 2026, Iván Cepeda supera ampliamente en intención de voto a Abelardo de la Espriella en todos los escenarios electorales evaluados. En el estudio se indica que en la primera vuelta, Cepeda alcanza el apoyo de un 43,0% del electorado frente al 23,4% de De la Espriella, brecha que se amplía al simular una segunda vuelta: el senador respaldado por el Pacto Histórico tiene un 59,4%, mientras el abogado se sitúa en 37,4%.

Por otro lado, el análisis de GAD3 para Noticias RCN reveló un margen menos abultado, pero mantuvo la tendencia favorable para Cepeda. En esta encuesta, la izquierda lidera la intención de voto en primera vuelta con un 34% contra el 26% de De la Espriella. Al proyectar una segunda vuelta, la diferencia entre ambos candidatos se reduce a cinco puntos, con Cepeda recogiendo un 38% y De la Espriella un 33%.

El candidato presidencial fue objeto de críticas por parte del exjugador - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Pese a que en las encuestas en medio de la carrera por la Presidencia de Colombia en 2026, Iván Cepeda se mantiene como favorito con una ventaja sobre Abelardo de la Espriella tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, los colombianos están a la espera de los resultados de las votaciones oficiales.

La opinión de figuras como Faustino Asprilla, cuyo respaldo a la derecha colombiana se demuestra tanto en declaraciones como en el tono de su activismo digital, se viraliza rápidamente en las plataformas digitales desatando toda una conversación en torno a la carrera por la Presidencia.

El oriundo de Tulua ha criticado en varias oportunidades el mandato Petro en Colombia - crédito EFE/Presidencia