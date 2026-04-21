Petro fue desmentido por medio internacional: compartió video sobre supuestas acusaciones a Daniel Noboa, pero informe jamás existió

El presidente Gustavo Petro pasó nueva vergüenza a nivel internacional tras la desmentida pública de la cadena estadounidense Telemundo - crédito Presidencia - @Telemundo/X

Por compartir contenido alterado, que no corresponde a hechos veraces, el presidente de la República, Gustavo Petro, quedó expuesto el lunes 20 de abril de 2026 al difundir un video manipulado con inteligencia artificial con el que pretendía lanzar duros ataques contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de la disputa mediática y arancelaria entre ambos gobernantes, que ha perjudicado el comercio binacional.

El contenido, divulgado en la cuenta oficial de X del jefe de Estado, que siguen más de 8,3 millones de seguidores, presentaba un supuesto reporte de Noticias Telemundo en el que se acusaba a Noboa de haber recibido financiamiento ilícito, una acusación que jamás fue emitida por el medio estadounidense. La pieza audiovisual, según se supo, también fue difundida por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.

Ante las repercusiones hechas por el presidente de la República, Gustavo Petro, la cadena Telemundo tuvo que salir a desmentirlo en sus canales oficiales - crédito @Telemundo/X

Según aclaró el medio perjudicado, el clip fraudulento muestra a los presentadores de Noticias Telemundo Ahora, Damià Bonmatí y Claudia de la Fuente, al parecer informando que el líder criminal William Alcívar Bautista, alias El Negro Willy, afirmó haber apoyado con fondos la campaña electoral de Noboa en 2023. Sin embargo, el canal aclaró que ese informe nunca existió y que las imágenes y diálogos fueron fabricados.

El análisis más revelador, de acuerdo con el pronunciamiento de esta cadena, certificado por los laboratorios forenses de la Universidad de Buffalo a través de la herramienta DeepFake-O-Meter, determinó un 99,7% de probabilidad de que el video en mención fuese fabricado con inteligencia artificial. Esta situación dejó mal parado al primer mandatario, que tras múltiples comentarios en este sentido, solo borró la publicación.

Este fue el mensaje en X que el presidente Gustavo Petro tuvo que borrar, debido a que lo acompañó con una pieza falsa - crédito @petrogustavo/X

El mensaje que Gustavo Petro compartió en X y resultó ser la réplica de un video falso

Así pues, el engaño quedó al descubierto por detalles como el nombre Noticias Telefarinoo en la pantalla de los presentadores, en lugar del nombre real de la cadena; un error habitual en las piezas de IA, y por el acento incorrecto atribuido a la presentadora mexicana. La manipulación también fue corroborada al revisarse la transmisión auténtica de Noticias Telemundo del 23 de marzo, en la que no se mencionaron estos temas.

“Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusan es a él por haberse financiado con los recursos de Los Choneros y, por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio”, había puesto el presidente en esta plataforma digital. Pero, de un momento a otro, el mensaje desapareció, al haber sido puesto en evidencia sobre la falsedad del clip.

El incidente en el que Petro salió mal librado cobra especial relevancia en la disputa verbal entre los gobiernos de Colombia y Ecuador; el jefe de Estado colombiano ha alegado el deterioro de la relación bilateral y negó, tal como lo insinuó el presidente vecino, que tenga relación con los amigos de ‘Fito’. “Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país", dijo.

La relación entre los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Colombia, Gustavo Petro, atraviesa su peor momento - crédito Matías Delacroix/AP

A su vez, en otro de sus descargos, Petro denunció maniobras de la “extrema derecha” y comparó el episodio con prácticas de desinformación durante procesos electorales previos. “A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante”, remarcó en su perfil el mandatario de los colombianos, que atacó a su par ecuatoriano.

Y agregó, en relación con Andrés Arauz, excandidato presidencial, que hubo una especie de complot para impedir su victoria en 2021, en favor de Guillermo Lasso. “Por eso fue un fiscal general de la nación a Quito a decir que un candidato progresista a punto de ganar, Andrés Arauz, había sido financiado por el ELN, una semana antes de elecciones. Era mentira, pero le hizo perder las elecciones y ni siquiera está procesado”.

En todo caso, la publicación de un video, manipulado con inteligencia artificial, puso bajo la lupa el uso de desinformación de alto nivel en la disputa política regional. No es la primera vez que sus publicaciones son objeto de correcciones públicas, pues es frecuente ver en su cuenta de X lo que se denominan notas de la comunidad: que buscan hacer precisiones sobre temas cruciales manejados por Petro.