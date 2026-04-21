Colombia

Joven atacó a piedra a su padre luego de que le diera un consejo: este es el parte médico de la víctima

La captura ocurrió luego de que la víctima pidiera auxilio por temor a que la agresión escalara, lo que impulsó a las autoridades a actuar de inmediato y detener en flagrancia al señalado atacante

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El sujeto será judicializado por el brutal ataque en contra de su padre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El sujeto será judicializado por el brutal ataque en contra de su padre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un caso de violencia intrafamiliar movilizó a las autoridades durante el lunes 20 de abril de 2026 tras un brutal ataque de un hombre en contra de su padre. El hecho se presentó en el barrio Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en El Carmen de Bolívar, y desató sorpresa entre los vecinos del sector que no dudaron en reclamar justicia.

Según información oficial de las autoridades, el agresor es un joven de 24 años, conocido como “Ouel”, fue capturado en flagrancia tras atacar a su padre con una piedra y causarle una herida de consideración en la ceja.

Según informaron El Universal e Impacto News, la Policía de Bolívar detuvo al joven luego de que su padre pidiera ayuda tras sentirse amenazado y agredido durante una discusión por los hábitos nocturnos de su hijo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al atacante en pleno acto de violencia y procedieron a su aprehensión, evitando que el hecho terminara en fatalidad.

Del mismo modo, se dio a conocer que la víctima recurrió a las autoridades tras recibir amenazas y agresiones físicas de su hijo, que reaccionó violentamente a un consejo relacionado con sus frecuentes salidas nocturnas.

La víctima denunció amenazas y agresiones físicas, lo que activó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La víctima denunció amenazas y agresiones físicas, lo que activó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en la región - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de atender el llamado y verificar el riesgo en el que estaba el padre del joven, los uniformados trasladaron de inmediato al detenido ante las autoridades judiciales. El presunto agresor fue identificado y su captura fue legalizada posteriormente.

En medio de la captura, el joven fue notificado de sus derechos mientras avanza el proceso en su contra por el delito de violencia intrafamiliar y permanece a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación judicial.

Ante la gravedad de los hechos se pronunció el comandante departamental de la Policía de Bolívar, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, que rechazó el ataque e instó a resolver los conflictos familiares por medios pacíficos.

Tanto la Policía como las autoridades locales insistieron en la importancia de denunciar cualquier situación que amenace la seguridad de los hogares y recordaron la habilitación de canales para la atención oportuna de emergencias similares, entre los que se encuentra la Línea 155 y la Línea de emergencias 123.

Primer plano de las manos de una persona sujetando fuertemente dos barrotes metálicos verticales, con un travesaño horizontal oxidado en un fondo oscuro.
El aumento de casos de violencia intrafamiliar en Bolívar plantea retos urgentes para la prevención de los ataques en los hogares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado de las autoridades ante la ola de casos por violencia intrafamiliar

El proceso judicial contra “Ouel” sigue bajo revisión de un juez de control de garantías, que se encargará de definir su situación en los próximos días. Entre tanto, las instituciones recalcaron la existencia de canales oficiales para denunciar hechos semejantes y prevenir consecuencias mayores.

Según datos divulgados por Impacto News, a corte de la tercera semana de abril de 2026 se registraron 42 capturas y 202 denuncias por violencia intrafamiliar en Bolívar, cifras que refuerzan la preocupación de las autoridades y la necesidad de fortalecer la prevención en la comunidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades piden a la comunidad trabajar en la resolución de conflictos sin violencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre capturado por intentar matar a su pareja

Un hombre de 24 años recibió medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser capturado en el barrio Henequén de Cartagena bajo la acusación de intentar asesinar a su expareja sentimental, según informó la Fiscalía General de la Nación el 16 de abril.

El ente judicial detalló que la investigación reunió pruebas que evidencian un patrón de agresiones físicas, verbales y psicológicas contra la víctima durante la convivencia entre 2022 y 2025. De acuerdo con la entidad, en uno de los incidentes el acusado hirió a la mujer, de 36 años, con un arma corto punzante, lo que requirió su hospitalización y una recuperación que se extendió por varios días.

El presunto agresor fue capturado el 12 de abril en el mismo sector donde ocurrieron los hechos, en un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, según el reporte judicial.

Durante las audiencias preliminares, el procesado rechazó los cargos y negó cualquier responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio agravado imputado por la Fiscalía.

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