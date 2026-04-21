Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 21 de abril

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este martes 21 de abril. Revisa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Normandia, Compensar.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Chapinero.Barrios: Porciúncula.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 76, entre la Carrera 13 a la Carrera 20.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: El Pinar.Lugar: De la Carrera 10A Este a la Transversal 13D Este, entre la Diagonal 51A Sur a la Calle 54 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Soacha.Barrios: Lagos de Malibu, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignasio, Nemesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir, Conviva, San Nicolás, Villa Juliana y Casa Bonita.Lugar: De la Carrera 4 a la Carrera 27, entre la Calle 2 Sur a la Diagonal 28 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Villa del Rio, Villa del Rio reservado, Senderos de Madelena I e II.Lugar: De la Calle 53C Bis Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 61 Sur a la Carrera 71B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Suba.Barrios: Almirante Colón, Altos de Chozica, Altos de Suba, Atenas, Barajas Norte, Casa Blanca, Suba Ciudad Hunza, Ciudad Jardin Norte, El Plan, Escuela de Carabineros, Gilmar, Iberia, Las Villas, Los Naranjos, Niza Norte, Niza Suba, San José de Bavaria, Suba Cerros, Suba Urbano, Tuna Alta Vereda, Suba Cerros II, Vereda, Suba Naranjos, Villa Alcazar, Villa Elisa.Lugar: De la Diagonal 157 a la Calle 127C, entre la Carrera 72 a la Carrera 79C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 10 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Suba.Barrios: Casa Blanca Suba Urbano.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 245.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación macromedidor

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.