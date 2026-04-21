Bancolombia anunció nueva suspensión de sus servicios digitales: estos son las fechas y los horarios de la interrupción

Usuarios de Bancolombia no podrán acceder a algunos servicios digitales durante las madrugadas programadas por mantenimiento en abril- crédito VisualesIA/Bancolombia

Bancolombia confirmó que realizará nuevas suspensiones temporales en algunos de sus canales digitales durante abril, como parte de ajustes técnicos programados. La medida se implementará en horarios de baja demanda, principalmente en la madrugada, y afectará servicios como transferencias electrónicas y el acceso a plataformas virtuales.

De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el lunes 20 de abril hubo una suspensión entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m., y no estuvieron disponibles el sistema de pagos PSE ni el botón de pagos del banco. En ese mismo horario ya se había realizado una suspensión previa dentro del mismo plan de mantenimiento.

Además, el próximo miércoles 22 de abril habrá una nueva intervención técnica. En este caso, el corte será entre las 3:00 a. m. y las 4:00 a. m. y afectará directamente a la aplicación móvil “Mi Bancolombia” y la Sucursal Virtual Personas, dos de los canales más utilizados por los clientes para consultar saldos y realizar transacciones.

El banco explicó que estas interrupciones hacen parte de un proceso de actualización de infraestructura tecnológica. Según el reporte, se busca mejorar la estabilidad del sistema y evitar fallas futuras. Sin embargo, durante los horarios indicados los usuarios podrían encontrar que las plataformas no cargan, presentan errores o simplemente no permiten realizar operaciones.

Las plataformas como la App y la Sucursal Virtual tendrán interrupciones temporales entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m., según informó Bancolombia- crédito VisualesIA/Bancolombia

La entidad aclaró que no todos los servicios se verán afectados. Existen algunos que seguirán disponibles: las tarjetas débito y crédito seguirán funcionando con normalidad en comercios físicos durante los periodos de mantenimiento, lo que permite hacer pagos sin necesidad de acceder a la aplicación o a la página web.

También recomendó a los clientes tomar precauciones. Entre ellas, trasladar previamente el dinero que se tenga en “bolsillos” o subcuentas hacia el saldo principal, para evitar restricciones al momento de usar las tarjetas durante las horas de suspensión.

Estas nuevas interrupciones se dan semanas después de una de las fallas más graves en la historia reciente del banco. En febrero de 2026, la entidad enfrentó una crisis tecnológica que dejó sin servicio a millones de usuarios durante varios días.

El origen del problema, según comunicados oficiales, fue un mantenimiento realizado el domingo 22 de febrero en conjunto con IBM. El procedimiento, que buscaba actualizar la infraestructura, no se ejecutó como estaba previsto y generó un bloqueo en cadena que afectó el acceso a la aplicación y a la sucursal virtual.

Los ajustes técnicos se realizan tras la falla registrada en febrero de 2026, cuando Bancolombia presentó interrupciones durante varios días- crédito REUTERS/Luisa González

Ese mismo día comenzaron los reportes de usuarios que no podían ingresar a sus cuentas. El 23 de febrero, ante la falta de solución inmediata, el banco tomó la decisión de apagar varios de sus canales, incluyendo oficinas físicas y algunos servicios de cajeros, con el objetivo de hacer un reinicio controlado del sistema.

Entre el 24 y el 25 de febrero se logró una recuperación parcial, pero el servicio siguió presentando intermitencias. La entidad anunció entonces un segundo apagón programado la noche del 25 de febrero para intentar estabilizar completamente la operación.

No fue sino hasta el 26 y 27 de febrero que las plataformas comenzaron a funcionar nuevamente con normalidad. Aun así, el banco reportó lentitud en los servicios debido a la acumulación de transacciones pendientes.

Durante los horarios de suspensión, las tarjetas débito y crédito de Bancolombia seguirán operando en comercios físicos - crédito Bancolombia

La duración total de la crisis fue de casi una semana, un periodo en el que los usuarios tuvieron dificultades para realizar pagos, transferencias y consultas básicas. Este episodio superó incidentes tecnológicos anteriores de la entidad en términos de impacto y duración.

Las nuevas suspensiones anunciadas para abril se enmarcan en ese contexto. El banco sostiene que los ajustes actuales buscan evitar que una situación similar se repita. Mientras tanto, los clientes deberán organizar sus operaciones con anticipación durante las fechas y horarios informados.