Colombia

Gustavo Petro acusó a Abelardo de la Espriella de ‘copiarse’ de un plan sobre agricultura como propuesta de campaña: “No se roben las ideas”

El mandatario sostiene que la iniciativa de desarrollo agropecuario en el llano colombiano retoma proyectos que su gestión ya había defendido anteriormente

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El presidente defendió su gestión por la agricultura en el llano colombiano - crédito Presidencia - @delaespriella_style/Instagram

A más de cien días para que culmine su mandato, el presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para lanzar cuestionamientos hacia la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En una publicación hecha el martes 21 de abril de 2026, el mandatario colombiano acusó de supuesto plagio al aspirante, al considerar que una de sus propuestas clave sobre la agricultura reproduce ideas impulsadas por su propio Gobierno.

En el centro del desencuentro está la propuesta de convertir la Altillanura, ubicado en la región Orinoquía (oriente de Colombia) en una zona de desarrollo agropecuario estratégico de vocación exportadora, junto con inversiones en infraestructura y seguridad jurídica sobre tierras baldías.

“A cien días de terminar el gobierno, ustedes no gobiernan. No se roben las ideas”, expresó el jefe de Estado en sus redes sociales.

En su escrito, Petro recordó episodios en los que, como alcalde de Bogotá, había dejado proyectos que, según él, fueron planificados en su administración y posteriormente ejecutados por uno de sus sucesores.

Hacen como (Enrique) Peñalosa con el Metrocable de Ciudad Bolívar en Bogotá, que lo cogió ya en construcción desde mi gobierno, ya financiado, y le cambio el nombre para apropiarse de un proyecto no hecho por él. El último proyecto de movilidad hecho en Bogotá, cien por ciento eléctrico y sin semáforos”, subrayó.

Además, el presidente aprovechó para cuestionar uno de los proyectos que pondría en operación el hoy candidato presidencial en la región colombiana.

El llano necesita ferrocarril y no un terraplén. El río Meta es navegable por meses. El estudio de Villavicencio a Puerto Gaitán esta ya en proceso (...) Hablar de seguridad jurídica es que se van a robar los baldíos de la nación para entregarlos a grandes empresarios del país, no para hacer alimentos para seres humanos sino continuar como en la selva amazónica con cultivos de Palma Africana o soya”, manifestó.

Por último, el mandatario colombiano se refirió a los proyectos ejecutados en su periodo presidencial para la Altillanura colombiana, entre los que destaca una posible línea férrea propuesta desde Villavicencio hasta el Atlántico venezolano.

“Colombia y el mundo necesita alimentos y la tierra baldía es para el campesinado por ley. La línea férrea: desde Villavicencio hasta el Atlántico Venezolano y antes, la navegabilidad del rio Meta/Orinoco pondrán decenas de millones de hectáreas a esta nueva frontera agraria que el mundo no tenía y que hay que cuidar ambientalmente”, puntualizó.

Propuesta de Abelardo de la Espriella

Según la campaña de Abelardo de la Espriella, la propuesta plantea abrir como mínimo un millón y medio de hectáreas para ampliar la frontera agrícola en Colombia, lo que implicaría un cambio significativo en la región. Como referencia, la discusión incluye cifras sobre la transformación potencial del territorio.

“Estamos aquí para iniciar la propuesta de construir una Colombia Milagro. Estamos aquí con este propósito de hacer de la Altillanura esa gran potencia de desarrollo productivo agropecuario en nuestro país con vocación exportadora”, indicó José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, en un video difundido en sus redes sociales.

A su vez, el exministro de Hacienda detalló que su iniciativa “arranca con una propuesta en materia de seguridad jurídica alrededor de las tierras, de seguridad física, también de proveeduría de acceso a insumos y un esfuerzo grande en materia de infraestructura con un gran terraplén que conecte el puerto Arimena con Puerto Carreño (Vichada)”.

Para Restrepo, si se llega a consolidar los tres enfoques en su eventual Gobierno, habría “seguridad alimentaria para nuestro país, vocación exportadora y liberar el potencial de esta Colombia milagro”.

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella, la lectura es opuesta. Argumentan que la administración Petro “presentó como propia” una iniciativa que ellos ya habían propuesto desde marzo de 2026.

El eje del conflicto revela no solo la disputa política sobre el reparto de créditos por proyectos estratégicos, sino la pugna por el modelo de desarrollo rural, el acceso a la tierra y el destino de los recursos públicos sobre el cierre de una administración y el inicio de una nueva campaña presidencial.

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